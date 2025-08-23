Acosta: che botto! La sua KTM finisce sul cameraman! VIDEO

L'incidente, avvenuto nelle qualifiche del GP d'Ungheria, non ha fortunatamente avuto conseguenze. Acosta ha poi invitato il cameraman colpito avisitare i box della KTM

Questa mattina, nelle qualifiche Q2 del Gran Premio di Ungheria sul nuovo tracciato di Balaton Park, un episodio surreale ha rischiato di finire in tragedia: Pedro Acosta, appena uscito ai primi giri per il run di qualifica, ha perso l’anteriore alla curva 8, finendo rovinosamente nella ghiaia, mentre la sua KTM RC16, lanciata come un proiettile incontrollato, ha fatto diverse capriole prima di schiantarsi contro una telecamera posta dietro le protezioni, a un’altezza di circa tre metri. Il cameraman di Dorna, Joao, dietro l’obiettivo nel momento peggiore, è stato sfiorato dalla moto impazzita ma, per fortuna, è rimasto illeso. Il video ufficiale pubblicato sui canali social di MotoGP mostra l’intera dinamica da angolazioni incredibili, confermando lo stato di shock del pilota e l’incolumità dell’operatore

Acosta e il cameraman, il lieto fine

Subito dopo l’incidente, la scena si sposta nel paddock: un secondo video – diffuso sempre sui profili MotoGP – ritrae Joao che, con grande professionalità, si dirige verso Acosta, visibilmente sorpreso, ma pronto a rassicurarlo. Nel filmato i due si scambiano qualche battuta in spagnolo ''è stato spaventoso!'', afferma Acosta, Joao sorride e risponde ''Ti ho visto che guardavi all'insù, La moto non mi ha toccato, fortunatamente ha preso solo la telecamera''. Il pilota lo ha poi accompagnato nei box KTM facendogli fare un giro e autografandogli una saponetta della sua tuta.

Tema sicurezza, una pista da rivedere

L’episodio ha subito sollevato interrogativi sulla sicurezza a Balaton Park: già diversi piloti e osservatori – tra cui Enea Bastianini – avevano espresso dubbi sul layout e le protezioni del tracciato. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma si è risolto senza danni, ma c'è un altro punto del tracciato molto pericolos, con la presenza di un muretto poco lontano dalla traiettorai di curva 7. A tal proposito Loris Capirossi, responsabile della sicurezza, ha spiegato che il layout della pista è stato già modificato in fase progettuale proprio per evitare che le moto passino di là avelocità sostenuta. Ma come la storia ci ha insegnato, spesso le dinamiche degli incidenti sono imprevedibili. Speriamo che questo episodio possa aiutare a stimolare i dialoghi sulla sicurezza della pista.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/08/2025