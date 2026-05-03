WorldSBK 2026

SBK Balaton Park: Bulega, e sono 16! L'italiano continua a dominare la Superbike

Avatar di Simone Valtieri, il 03/05/26

8 minuti fa - Bulega chiude la tripletta anche al Balaton Park, portando a quota 16 la sua striscia vincente

Nicolò Bulega chiude la tripletta anche al Balaton Park, portando a quota 16 la sua striscia di successi consecutivi. Sul podio Lecuona e Montella

Non c'è storia, Nicolò Bulega sta letteralmente dominando il Mondiale Superbike 2026. 12 gare consecutive vinte dall'inizio della stagione (nuovo record assoluto), 16 successi consecutivi considerando anche la coda dello scorso anno! E ancora: 25 podi consecutivi in Superbike, record eguagliato e migliorabile alla prossima occasione. Il pilota emiliano sta riscrivendo la storia delle derivate di serie, conquistando la tripletta anche al Balaton Park, pista fino a ieri poco amica, e firmando con il team Aruba.it Ducati la nona doppietta consecutiva. Eh sì, perché alle sue spalle ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito a fare meglio che secondo, a 2,5 secondi dell'italiano, Iker Lecuona. L'iberico, dopo aver dominato i tre turni di prove libere, quando contava si è messo in scia al compagno provando in ogni modo a tenere il passo, invano, e ora nel mondiale paga 82 punti da Bulega, un distacco tutto sommato conteunto se consideriamo all'en plein di successi del capoclassifica. Sul podio con loro sale oggi Yari Montella, bravo a tenere dietro Lorenzo Baldassarri nel finale: quattro Ducati ai primi quattro posti, una dittatura.

Assenti i due piloti BMW, caduti i due della Bimota, Locatelli e Bridewell

Il primo piloti in sella a una moto diversa dalla Ducati è stato Garrett Gerloff, ottimo quinto con la Kawasaki, poi altre tre Ducati, quelle di Sam Lowes, Alberto Surra e Terran Mackanzie. Chiudono la top ten Remy Gardner e Stefano Manzi su Yamaha, mentre Alvaro Bautista (Ducati) è solo 11°, anche a causa di una penalità ricevuta nel finale per aver tagliato una curva senza poi perdere il tempo guadagnato. A punti anche Xavi Vierge (Yamaha), Kenan Sofuoglu, Mattia Rato (i primi punti per lui in Superbike) e Somkiat Chantra (Honda). Quattro i ritiri: Andrea Locatelli (Yamaha), Tomas Bridewell (Ducati) e Alex Lowes (Bimota) per caduta, Axel Bassani (Bimota), per problemi tecnici, tutti nella prima metà della gara. Non hanno partecipato alla gara i due piloti del team BMW: l'infortunato Miguel Oliveira - caduto rovinosamente nella Superpole Race del mattino - e Danilo Petrucci, dolorante all'anca e dichiarato unfit per la prova pomeridiana.

Risultati Gara-2 Superbike Round Balaton Park 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 03/05/2026
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