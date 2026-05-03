SBK Balaton Park: Bulega, e sono 16! L'italiano continua a dominare la Superbike

Non c'è storia, Nicolò Bulega sta letteralmente dominando il Mondiale Superbike 2026. 12 gare consecutive vinte dall'inizio della stagione (nuovo record assoluto), 16 successi consecutivi considerando anche la coda dello scorso anno! E ancora: 25 podi consecutivi in Superbike, record eguagliato e migliorabile alla prossima occasione. Il pilota emiliano sta riscrivendo la storia delle derivate di serie, conquistando la tripletta anche al Balaton Park, pista fino a ieri poco amica, e firmando con il team Aruba.it Ducati la nona doppietta consecutiva. Eh sì, perché alle sue spalle ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito a fare meglio che secondo, a 2,5 secondi dell'italiano, Iker Lecuona. L'iberico, dopo aver dominato i tre turni di prove libere, quando contava si è messo in scia al compagno provando in ogni modo a tenere il passo, invano, e ora nel mondiale paga 82 punti da Bulega, un distacco tutto sommato conteunto se consideriamo all'en plein di successi del capoclassifica. Sul podio con loro sale oggi Yari Montella, bravo a tenere dietro Lorenzo Baldassarri nel finale: quattro Ducati ai primi quattro posti, una dittatura.

Assenti i due piloti BMW, caduti i due della Bimota, Locatelli e Bridewell