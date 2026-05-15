SBK Most: Gerloff sorprende tutti in Cechia. Bulega cade

Nicolò Bulega e la Ducati avevano iniziato il venerdì di Most nel segno della continuità, mettendo subito il proprio timbro sulla FP1 del round ceco. Il leader del Mondiale ha fermato il cronometro sul tempo di 1’31.130, precedendo il collega di moto Sam Lowes, bravo a risalire fino al secondo posto nonostante un problema tecnico che ne aveva rallentato l’inizio di sessione, e il compagno Iker Lecuona, per una top three fortemente targata Borgo Panigale. Alle spalle del trio di testa si erano messi in evidenza anche Yari Montella e Lorenzo Baldassarri, mentre Axel Bassani con la Bimota aveva chiuso sesto. Sessione tutt’altro che lineare, però, con la bandiera rossa provocata dalla caduta di Alex Lowes in curva 20 e diversi altri incidenti, compresi quelli di Garrett Gerloff, Tarran Mackenzie e Bahattin Sofuoglu, con il turco comunque capace di strappare un ottimo settimo tempo prima del suo passaggio nella ghiaia. Una mattinata che sembrava confermare la superiorità Ducati, con Bulega ancora una volta uomo da battere.

Bulega a terra, ma resta in scia a super Gerloff