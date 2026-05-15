SBK Most: Gerloff sorprende tutti in Cechia. Bulega cade

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Nicolò Bulega e la Ducati avevano iniziato il venerdì di Most nel segno della continuità, mettendo subito il proprio timbro sulla FP1 del round ceco. Il leader del Mondiale ha fermato il cronometro sul tempo di 1’31.130, precedendo il collega di moto Sam Lowes, bravo a risalire fino al secondo posto nonostante un problema tecnico che ne aveva rallentato l’inizio di sessione, e il compagno Iker Lecuona, per una top three fortemente targata Borgo Panigale. Alle spalle del trio di testa si erano messi in evidenza anche Yari Montella e Lorenzo Baldassarri, mentre Axel Bassani con la Bimota aveva chiuso sesto. Sessione tutt’altro che lineare, però, con la bandiera rossa provocata dalla caduta di Alex Lowes in curva 20 e diversi altri incidenti, compresi quelli di Garrett Gerloff, Tarran Mackenzie e Bahattin Sofuoglu, con il turco comunque capace di strappare un ottimo settimo tempo prima del suo passaggio nella ghiaia. Una mattinata che sembrava confermare la superiorità Ducati, con Bulega ancora una volta uomo da battere.
#11 still on top🕐💨@nbulega improves once again🆙#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/oikOgoN990— WorldSBK (@WorldSBK) May 15, 2026
Bulega a terra, ma resta in scia a super Gerloff
Nel pomeriggio, però, il copione è cambiato. A prendersi la scena è stato Garrett Gerloff e la Kawasaki, autore di un venerdì sorprendente dopo una FP2 chiusa al comando in 1’30.791, migliorando sensibilmente i riferimenti del mattino. Lo statunitense, caduto nelle prime fasi anche della seconda sessione, è rientrato in pista con grande determinazione e ha piazzato il colpo proprio nel finale, beffando Bulega, secondo a soli 66 millesimi nonostante un pomeriggio complicato da ben due uscite di pista, tra ghiaia e caduta vera e propria. Alle spalle del ducatista si conferma competitivo Sam Lowes, terzo, davanti a Lecuona, mentre sorridono anche le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, entrambe in top seven, e Danilo Petrucci, sesto con una BMW efficace su una pista che storicamente gli sorride. Più opaco invece il resto del gruppo Yamaha, con Xavi Vierge miglior rappresentante fuori dalla top ten, mentre da segnalare il ritorno in pista di Michael van der Mark, chiamato a sostituire l’infortunato Miguel Oliveira.
🤯 @nbulega is DOWN in Turn 1💥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/N9H9qtkDnl— WorldSBK (@WorldSBK) May 15, 2026
Risultati Prove libere 1 Superbike Round Most 2026
Free Practice 1 results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) May 15, 2026
1⃣ @nbulega
2⃣ @SamLowes_22
3⃣ @LecuonaIker#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/axjmfDp2Ae
Risultati Prove libere 2 Superbike Round Most 2026
FP2 final results🏁💥— WorldSBK (@WorldSBK) May 15, 2026
Garrett Gerloff tops the time sheets ahead of @nbulega and @SamLowes_22 🔥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/xRkIyYcBl1
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.