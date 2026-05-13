La Superbike approda in Cechia. Gli orari TV su Sky, NOW, TV8 e Cielo

Il Mondiale WorldSBK non rallenta e dopo il weekend del Balaton Park il paddock si sposta subito all’Autodrom Most, per un quinto round che potrebbe dire molto sull’equilibrio del campionato. O forse, visto l’andamento recente, confermare quello che già appare evidente. Nicolò Bulega arriva infatti in Repubblica Ceca con numeri che fanno impressione: 16 vittorie consecutive e 25 podi di fila, una sequenza che lo sta portando in territori statistici sempre più esclusivi. La pista ceca, tecnica, veloce e ricca di frenate impegnative, sembra adattarsi bene al pacchetto Ducati, e non a caso proprio qui l’anno scorso il pilota Aruba.it aveva firmato una memorabile vittoria in volata contro Toprak Razgatlioglu. Ma se Bulega resta l’uomo da battere, attenzione al suo box: Iker Lecuona è reduce da nove podi consecutivi e continua a inseguire quel primo successo in Superbike che ormai sembra soltanto questione di tempo. Anche Danilo Petrucci può rappresentare una variabile importante, sempre che riceva il via libera medico dopo la contusione all’anca rimediata in Ungheria: a Most, dodici mesi fa, aveva centrato un tris di podi con Ducati, e ora vuole regalare alla BMW il primo squillo pesante.

Gli outsider cercano spazio, da Lowes a Bautista

Dietro ai grandi favoriti c’è un gruppo compatto che prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Alvaro Bautista conosce bene Most, dove in passato ha vinto due gare, e pur senza gli exploit devastanti delle stagioni dominanti resta un cliente scomodissimo. Sam Lowes arriva dal buon sesto posto in Gara 2 al Balaton e su questa pista nel 2025 aveva sfiorato due volte il podio con quarti posti solidi. Yari Montella e Lorenzo Baldassarri hanno ritrovato il podio in Ungheria e cercano conferme, mentre Alberto Surra continua a stupire: le tre top eight del round precedente hanno acceso i riflettori sul rookie italiano. Garrett Gerloff, tornato finalmente in top five dopo un lungo digiuno, potrebbe approfittare di un circuito storicamente favorevole, così come Andrea Locatelli, che a Most ha spesso raccolto risultati consistenti. Da seguire anche Alex Lowes con la Bimota, già a podio qui nel 2024, mentre Axel Bassani cerca di interrompere un momento meno brillante dopo un inizio di stagione promettente.

Oliveira infortunato, al suo posto Van der Mark

Il round ceco porterà con sé anche qualche volto diverso sulla griglia. BMW perde Miguel Oliveira, ko dopo il brutto incidente nella Superpole Race ungherese: fratture a scapola e costole, problemi al tendine della spalla sinistra e commozione cerebrale. Al suo posto rientra Michael van der Mark, oggi collaudatore della Casa tedesca ma presenza tutt’altro che improvvisata nel paddock Superbike. Anche Honda deve continuare a fare i conti con l’assenza di Jake Dixon, ancora fermo per il problema al polso accusato nei test australiani: toccherà di nuovo a Yuki Kunii. Più indietro, occhi puntati su Stefano Manzi dopo la sua prima top ten in Superbike, su Remy Gardner e su Tarran Mackenzie, che proprio in Repubblica Ceca ha già firmato una delle sue imprese più belle nel WorldSSP. In un campionato che sembra avere un padrone, Most può diventare il terreno perfetto per una sorpresa. Oppure l’ennesimo capitolo del dominio firmato Bulega

Round Balaton 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

ROUND CECHIA IN TV

Il weekend di Most seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il quarto round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW, TV8 e CIELO

Venerdì 15 maggio

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

11:20 - FP Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport Sabato 16 maggio

09:20 - Warm Up Supersport

09:40 - FP3 Superbike

11:15 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

12:30 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita su TV8 alle 16:45) Domenica 17 maggio

09:20 - Warm Up Superbike

09:40 - Warm Up Supersport

11:10 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita su Cielo alle 14.35)

14:00 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, Cielo)

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Pubblicato da Simone Valtieri, 13/05/2026