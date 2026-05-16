SBK Most: Bulega è sempre in superpole! Montella ottimo secondo!

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a dominare questo avvio di stagione e nel round ceco di Most arriva l’ennesima conferma: quinta pole su cinque weekend, sesta consecutiva e nuovo record della pista, con un impressionante 1’29.616 che demolisce il precedente riferimento. Una Superpole che ha avuto un copione chiarissimo: Ducati davanti a tutti, con cinque moto di Borgo Panigale nelle prime cinque posizioni e una superiorità netta sia sul giro secco sia nella profondità del pacchetto. A provare a mettere pressione al leader del Mondiale è stato un eccellente Yari Montella, capace persino di prendersi momentaneamente la pole prima della risposta devastante di Bulega, confermando il suo grande momento con la quarta prima fila in cinque round. Completa il tris rosso Iker Lecuona, ormai presenza fissa nelle zone nobili dello schieramento. Subito dietro Sam Lowes, quarto, e soprattutto la splendida sorpresa Alberto Surra, autore della miglior Superpole in carriera con un clamoroso quinto tempo che sugella la giornata magica degli italiani.

Sette italiani nei 10, Gerloff primo dei non-Ducati