SBK Most: Bulega è sempre in superpole! Montella ottimo secondo!

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Nicolò Bulega e la Ducati continuano a dominare questo avvio di stagione e nel round ceco di Most arriva l’ennesima conferma: quinta pole su cinque weekend, sesta consecutiva e nuovo record della pista, con un impressionante 1’29.616 che demolisce il precedente riferimento. Una Superpole che ha avuto un copione chiarissimo: Ducati davanti a tutti, con cinque moto di Borgo Panigale nelle prime cinque posizioni e una superiorità netta sia sul giro secco sia nella profondità del pacchetto. A provare a mettere pressione al leader del Mondiale è stato un eccellente Yari Montella, capace persino di prendersi momentaneamente la pole prima della risposta devastante di Bulega, confermando il suo grande momento con la quarta prima fila in cinque round. Completa il tris rosso Iker Lecuona, ormai presenza fissa nelle zone nobili dello schieramento. Subito dietro Sam Lowes, quarto, e soprattutto la splendida sorpresa Alberto Surra, autore della miglior Superpole in carriera con un clamoroso quinto tempo che sugella la giornata magica degli italiani.
STUNNING lap from @nbulega 😮💫— WorldSBK (@WorldSBK) May 16, 2026
#11 is now on provisional pole🆙#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/yhBvmhlR8p
Sette italiani nei 10, Gerloff primo dei non-Ducati
Se davanti Ducati ha fatto il vuoto, il resto del gruppo ha provato almeno a limitare i danni, con Garrett Gerloff e la Kawasaki miglior “intruso” in sesta posizione dopo il grande venerdì, seguito da Axel Bassani con la Bimota, sempre solido a Most. Completano una top ten fortemente azzurra Lorenzo Baldassarri, Danilo Petrucci e il rookie Stefano Manzi, portando a sette gli italiani nei primi dieci, dato che racconta bene il peso del tricolore in questo mondiale. Sessione movimentata anche dagli episodi, a partire dalla caduta di Alex Lowes in curva 1 durante il primo run, mentre sul fronte penalità da segnalare l’arretramento di Michael van der Mark, che scatterà dal fondo per un’irregolarità sotto bandiera gialla in FP3. In vista di Gara-1, però, il messaggio più forte resta sempre lo stesso: per battere Bulega servirà qualcosa di speciale
Up into the second row💨— WorldSBK (@WorldSBK) May 16, 2026
It would be Garrett Gerloff's best Superpole effort this season👀#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/NWouCy8tDN
Risultati Superpole Superbike Round Most 2026
Tissot Superpole session results🕐🏁@nbulega takes the pole with Yari Montella and @LecuonaIker securing a front row start🔝#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/ZUulALEEKc— WorldSBK (@WorldSBK) May 16, 2026
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.