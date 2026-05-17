SBK Most: Bulega fa 18 in Superpole Race! Lecuona abbonato al 2° posto

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a riscrivere i libri dei record anche nel round ceco di Most. Nella Superpole Race, il leader del Mondiale centra la 18ª vittoria consecutiva, ma questa volta con un piccolo brivido iniziale che rende il successo ancora più significativo. Scattato dalla pole, l’emiliano sbaglia la staccata alla prima curva, va lungo e perde subito due posizioni, lasciando strada a Iker Lecuona e a Yari Montella. Il recupero, però, è immediato: già nel corso del primo giro Bulega si riprende Montella, poi all’inizio del secondo passaggio piazza l’attacco decisivo sul compagno di box e prende definitivamente il comando. Da lì in avanti non c’è più storia: ritmo altissimo, nuovo giro record in 1’29.920 e margine costruito con autorità fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Lecuona conferma di essere il rivale più credibile del momento, mentre Montella completa un altro podio che rafforza ulteriormente l’ottimo momento dei piloti italiani e di Ducati. Per Bulega i numeri iniziano a diventare impressionanti: 14 successi stagionali, 34 in carriera e record di Toprak Razgatlioglu superato.

Pokerissimo Ducati, bravi Montella, Baldassarri e Surra