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SBK Most: Bulega fa 18 in Superpole Race! Lecuona abbonato al 2° posto

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5 ore fa - Bulega va lungo al via ma rimonta subito e firma il 18° successo consecutivo

Bulega sbaglia alla prima curva della Superpole Race di Most, ma recupera e conquista la 18ª vittoria consecutiva davanti a Lecuona e Montella

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a riscrivere i libri dei record anche nel round ceco di Most. Nella Superpole Race, il leader del Mondiale centra la 18ª vittoria consecutiva, ma questa volta con un piccolo brivido iniziale che rende il successo ancora più significativo. Scattato dalla pole, l’emiliano sbaglia la staccata alla prima curva, va lungo e perde subito due posizioni, lasciando strada a Iker Lecuona e a Yari Montella. Il recupero, però, è immediato: già nel corso del primo giro Bulega si riprende Montella, poi all’inizio del secondo passaggio piazza l’attacco decisivo sul compagno di box e prende definitivamente il comando. Da lì in avanti non c’è più storia: ritmo altissimo, nuovo giro record in 1’29.920 e margine costruito con autorità fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Lecuona conferma di essere il rivale più credibile del momento, mentre Montella completa un altro podio che rafforza ulteriormente l’ottimo momento dei piloti italiani e di Ducati. Per Bulega i numeri iniziano a diventare impressionanti: 14 successi stagionali, 34 in carriera e record di Toprak Razgatlioglu superato.

Pokerissimo Ducati, bravi Montella, Baldassarri e Surra

Alle spalle del podio, altra gara solidissima per Lorenzo Baldassarri, quarto dopo aver provato a mettere pressione a Montella nel finale, mentre Alberto Surra conferma il grande feeling con Most chiudendo quinto dopo un duello acceso e spettacolare con Garrett Gerloff e la Kawasaki, risolto solo negli ultimi passaggi. Bene anche Tarran Mackenzie, settimo, e soprattutto Tommy Bridewell, che ritrova una top ten di prestigio con il miglior risultato personale nel WorldSBK. Più indietro Alex Lowes con la Bimota, nono, mentre la gara è stata segnata da diversi episodi, a partire dalla caduta di Sam Lowes già alla prima curva, con l’inglese comunque capace di ripartire, e da quelle di Xavi Vierge e Somkiat Chantra. Ritirato anche Bahattin Sofuoglu per un problema tecnico. Un’altra gara, insomma, che cambia nei dettagli ma non nella sostanza: davanti c’è sempre Bulega.

Risultati Superpole Race Superbike Round Most 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 17/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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