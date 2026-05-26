La Superbike approda in Aragona. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 arriva al MotorLand Aragon per il quinto round stagionale e per quello che, di fatto, rappresenta il giro di boa del campionato. Fin qui il copione ha avuto un protagonista assoluto: Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati). L’emiliano si presenta in Spagna con una striscia impressionante di 19 vittorie consecutive, un dominio che ha ormai riscritto le statistiche recenti della categoria e che sembra non conoscere pause. Aragon, oltretutto, è una pista che gli sorride: qui nel 2025 conquistò due successi e in generale raccolse cinque podi in sei gare, confermandosi perfettamente a proprio agio tra i saliscendi del tracciato spagnolo. Ma proprio qui potrebbe trovare uno degli ostacoli più insidiosi, perché Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati) continua a crescere, si è avvicinato sensibilmente al compagno di squadra negli ultimi round e davanti al pubblico di casa sogna la prima vittoria in carriera nel WorldSBK. Attenzione anche alle altre Ducati clienti: Yari Montella (Barni Spark Racing Ducati) vuole allungare il suo momento positivo, mentre Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati) arriva su una pista che in passato gli ha regalato soddisfazioni importanti tra Supersport e Moto2. Anche Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati) potrebbe inserirsi nella lotta, su un tracciato che storicamente ha sorriso alla squadra veneta.

Outsider, Bimota e Yamaha: chi può inserirsi

Se Ducati resta il riferimento, alle spalle del marchio di Borgo Panigale il gruppo degli inseguitori continua a cercare l’occasione giusta per rompere l’egemonia rossa. Uno dei nomi più caldi è quello di Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che arriva ad Aragon nel suo miglior momento da parecchio tempo, forte di quattro top six consecutive, un segnale chiaro dei progressi compiuti dalla ZX-10RR. Lo statunitense qui è già salito sul podio sia con Yamaha che con BMW e punta a confermarsi protagonista. Curiosità anche per Alberto Surra (Motocorsa Ducati), rookie brillante che a Most ha impressionato nel duello con Gerloff e che conosce bene Aragon grazie alle esperienze nel campionato europeo Moto2. In crescita pure Tommy Bridewell (Superbike Advocates Ducati) e Tarran Mackenzie (MGM Ducati), entrambi reduci da weekend incoraggianti. Sul fronte Bimota, il MotorLand potrebbe rappresentare il terreno ideale per rilanciare ambizioni importanti: Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) qui ha già raccolto quattro podi in carriera, mentre Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team) cerca il riscatto dopo qualche round più complicato. Anche Yamaha vuole dire la sua: Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) provano a riportare la R1 stabilmente nelle posizioni che contano, con Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha) in crescita costante e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) che su questa pista ha bei ricordi dai tempi della Moto2.

Rientri, assenze e il programma del weekend

Il weekend di Aragon porta con sé anche diversi temi legati alla line-up. Il più atteso è Jake Dixon (Honda HRC), che potrebbe finalmente debuttare nel WorldSBK dopo il lungo stop causato dall’infortunio rimediato nei test australiani. Il britannico dovrà ottenere il via libera medico, ma il recente test di Misano lascia ben sperare. Accanto a lui ci sarà Somkiat Chantra (Honda HRC). Situazione opposta invece in casa BMW, falcidiata dagli infortuni: Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) resterà fuori ancora diverse settimane, mentre Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) attende l’ok definitivo dei medici. Anche Alvaro Bautista (Barni Ducati) arriva con qualche incognita fisica dopo l’intervento alla caviglia destra. Tutti elementi che potrebbero influenzare gli equilibri di un round che promette spettacolo. Come da tradizione, il weekend proporrà Gara 1 al sabato, quindi la Superpole Race e Gara 2 la domenica: appuntamenti fondamentali per capire se il dominio di Bulega proseguirà indisturbato o se qualcuno riuscirà finalmente a interrompere la cavalcata del leader del mondiale.

Round Most 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

ROUND ARAGONA IN TV

Il weekend di Aragon seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il sesto round del Mondiale Superbike 2026.

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