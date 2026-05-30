SBK Aragon. Bulega, la 21° è la più dura! La spunta in extremis su Lecuona

Se Gara 1 era stata una dimostrazione di forza, la Superpole Race di Aragon si è trasformata in una vera prova di resistenza. Nicolò Bulega ha conquistato la sua 21ª vittoria consecutiva nel WorldSBK, ma questa volta ha dovuto sudare più del previsto per avere ragione di un combattivo Iker Lecuona e di un gruppo di inseguitori che per diversi giri ha creduto davvero nell'impresa. Alla partenza il leader del Mondiale è stato subito superato da Lecuona e poi anche da Alberto Surra, ritrovandosi addirittura quarto nelle prime fasi. Una situazione insolita che potrebbe essere spiegata dalla scelta tecnica adottata dal pilota Ducati: mentre tutti i principali rivali hanno optato per la più morbida SCX posteriore, Bulega ha scommesso sulla SC0, una gomma più dura che necessita di qualche giro supplementare per raggiungere la temperatura ideale. Una volta trovato il giusto grip, però, il copione è cambiato. Dal sesto giro in poi il duello tra i due piloti Aruba.it Racing è diventato il tema centrale della corsa, con continui sorpassi e controsorpassi che hanno entusiasmato il pubblico del MotorLand. Bulega è riuscito a piazzare l'attacco decisivo all'inizio del nono giro, respingendo l'ultimo tentativo del compagno di squadra e prendendo infine il largo nell'ultima tornata.

Friendly fire in full swing💥



Teammates' duel for the Tissot Superpole Race victory continues⚔️#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/Vz7lMosBal — WorldSBK (@WorldSBK) May 31, 2026

Bulega Record all'ultimo giro e Surra ancora protagonista