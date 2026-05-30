SBK Aragon. Bulega, la 21° è la più dura! La spunta in extremis su Lecuona

Se Gara 1 era stata una dimostrazione di forza, la Superpole Race di Aragon si è trasformata in una vera prova di resistenza. Nicolò Bulega ha conquistato la sua 21ª vittoria consecutiva nel WorldSBK, ma questa volta ha dovuto sudare più del previsto per avere ragione di un combattivo Iker Lecuona e di un gruppo di inseguitori che per diversi giri ha creduto davvero nell'impresa. Alla partenza il leader del Mondiale è stato subito superato da Lecuona e poi anche da Alberto Surra, ritrovandosi addirittura quarto nelle prime fasi. Una situazione insolita che potrebbe essere spiegata dalla scelta tecnica adottata dal pilota Ducati: mentre tutti i principali rivali hanno optato per la più morbida SCX posteriore, Bulega ha scommesso sulla SC0, una gomma più dura che necessita di qualche giro supplementare per raggiungere la temperatura ideale. Una volta trovato il giusto grip, però, il copione è cambiato. Dal sesto giro in poi il duello tra i due piloti Aruba.it Racing è diventato il tema centrale della corsa, con continui sorpassi e controsorpassi che hanno entusiasmato il pubblico del MotorLand. Bulega è riuscito a piazzare l'attacco decisivo all'inizio del nono giro, respingendo l'ultimo tentativo del compagno di squadra e prendendo infine il largo nell'ultima tornata.
Friendly fire in full swing💥— WorldSBK (@WorldSBK) May 31, 2026
Teammates' duel for the Tissot Superpole Race victory continues⚔️#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/Vz7lMosBal
Bulega Record all'ultimo giro e Surra ancora protagonista
A rendere ancora più impressionante il successo dell'emiliano è stato il finale. Con la gara ormai in tasca e la SC0 finalmente nel suo range ideale di funzionamento, Bulega ha stampato all'ultimo giro il nuovo record della pista in gara con un fantastico 1'47''709, confermando come la scelta della gomma più dura abbia pagato soprattutto nella fase conclusiva della corsa. Alle sue spalle Lecuona ha chiuso secondo a meno di sei decimi, conquistando il sedicesimo podio nel WorldSBK, mentre Sam Lowes ha completato il podio dopo essere stato a lungo coinvolto nella lotta per la vittoria. Ancora una prestazione eccellente per Alberto Surra, quarto al traguardo nel giorno del suo ventiduesimo compleanno e a un passo dal primo podio mondiale della carriera. Completano la top five Alex Lowes e Axel Bassani con le Bimota, mentre meritano una citazione anche Tommy Bridewell, settimo, e soprattutto Alvaro Bautista, ottavo nonostante il recente intervento chirurgico alla caviglia. Caduto nelle fasi finali Lorenzo Baldassarri, protagonista nelle prime fasi e proiettato in un posto in piena top-5.
Fight for the victory continues as @SamLowes_22 and @LecuonaIker attack each other endlessly⚔️#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/Eh9BtnX5oK— WorldSBK (@WorldSBK) May 31, 2026
Risultati Superpole Race Superbike Round Aragon 2026
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🥇 @nbulega
🥈 @LecuonaIker
🥉 @SamLowes_22#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/utcQKLU2b3
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.