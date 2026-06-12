SBK Misano: Bulega comanda nel venerdì romagnolo

La Superbike riparte da Misano esattamente da dove aveva lasciato: con Nicolò Bulega davanti a tutti. Nella prima sessione di prove libere del Round dell'Emilia-Romagna il leader del Mondiale ha fermato il cronometro in 1'32''733, precedendo di appena 59 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona e confermando l'eccellente stato di forma mostrato finora in stagione. Alle spalle della coppia Aruba Ducati si è inserito Sam Lowes, staccato di tre decimi con la Panigale del team Marc VDS, mentre il resto della top six ha parlato quasi esclusivamente italiano grazie ai piazzamenti di Yari Montella, Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. Buone indicazioni anche per Xavi Vierge, settimo e migliore delle Yamaha, mentre le due Bimota ufficiali hanno chiuso più attardate con Axel Bassani ottavo. Da segnalare inoltre il ritorno in pista di Miguel Oliveira, dodicesimo al rientro dopo l'infortunio, mentre Michael van der Mark continua a sostituire Danilo Petrucci nel box BMW.
1'32.912 is the benchmark NOW💥@nbulega leads the way in FP1🔥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/Xa96TcqANC— WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2026
Ducati imprendibile, Montella sale sul podio virtuale
Nel pomeriggio il copione non è cambiato. Bulega ha ulteriormente abbassato il riferimento fino a 1'32''235, risultando il più veloce anche nella FP2 e chiudendo il venerdì al comando del combinato. Alle sue spalle si è confermato Lecuona, distante 166 millesimi nonostante una caduta in curva 8 a una dozzina di minuti dalla fine della sessione: lo spagnolo è riuscito a riportare la moto ai box e a tornare in pista per gli ultimi minuti senza conseguenze fisiche. A completare il podio virtuale della giornata è stato un convincente Yari Montella, terzo davanti a Sam Lowes, mentre Axel Bassani ha portato la migliore delle Bimota in quinta posizione. Ancora molto bene Alberto Surra, sesto a meno di otto decimi dalla vetta, confermando i progressi già mostrati nelle ultime uscite. Più indietro invece alcuni protagonisti attesi come Alvaro Bautista, dodicesimo, e Garrett Gerloff, sedicesimo. Dopo la prima giornata il messaggio lanciato da Bulega è chiaro: davanti al pubblico di casa il leader del campionato vuole continuare una striscia vincente che, fin qui, sembra non conoscere ostacoli.
Easy guideline to riding at Misano by Yari Montella⚙️💨#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/tq04t6ncLb— WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2026
Risultati Prove libere 1 Superbike Round Misano 2026
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Risultati Prove libere 2 Superbike Round Misano 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.