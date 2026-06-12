SBK Misano: Bulega comanda nel venerdì romagnolo

La Superbike riparte da Misano esattamente da dove aveva lasciato: con Nicolò Bulega davanti a tutti. Nella prima sessione di prove libere del Round dell'Emilia-Romagna il leader del Mondiale ha fermato il cronometro in 1'32''733, precedendo di appena 59 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona e confermando l'eccellente stato di forma mostrato finora in stagione. Alle spalle della coppia Aruba Ducati si è inserito Sam Lowes , staccato di tre decimi con la Panigale del team Marc VDS, mentre il resto della top six ha parlato quasi esclusivamente italiano grazie ai piazzamenti di Yari Montella , Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri . Buone indicazioni anche per Xavi Vierge , settimo e migliore delle Yamaha, mentre le due Bimota ufficiali hanno chiuso più attardate con Axel Bassani ottavo. Da segnalare inoltre il ritorno in pista di Miguel Oliveira , dodicesimo al rientro dopo l'infortunio, mentre Michael van der Mark continua a sostituire Danilo Petrucci nel box BMW.

Nel pomeriggio il copione non è cambiato. Bulega ha ulteriormente abbassato il riferimento fino a 1'32''235, risultando il più veloce anche nella FP2 e chiudendo il venerdì al comando del combinato. Alle sue spalle si è confermato Lecuona, distante 166 millesimi nonostante una caduta in curva 8 a una dozzina di minuti dalla fine della sessione: lo spagnolo è riuscito a riportare la moto ai box e a tornare in pista per gli ultimi minuti senza conseguenze fisiche. A completare il podio virtuale della giornata è stato un convincente Yari Montella, terzo davanti a Sam Lowes, mentre Axel Bassani ha portato la migliore delle Bimota in quinta posizione. Ancora molto bene Alberto Surra, sesto a meno di otto decimi dalla vetta, confermando i progressi già mostrati nelle ultime uscite. Più indietro invece alcuni protagonisti attesi come Alvaro Bautista, dodicesimo, e Garrett Gerloff, sedicesimo. Dopo la prima giornata il messaggio lanciato da Bulega è chiaro: davanti al pubblico di casa il leader del campionato vuole continuare una striscia vincente che, fin qui, sembra non conoscere ostacoli.

Easy guideline to riding at Misano by Yari Montella⚙️💨#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/tq04t6ncLb — WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2026

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Misano 2026

Risultati Prove libere 2 Superbike Round Misano 2026