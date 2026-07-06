Bulega domina la Race of Champions: è lui il re del World Ducati Week 2026

Nel weekend del World Ducati Week 2026, uno degli appuntamenti più attesi è andato in scena sul Misano World Circuit ''Marco Simoncelli'' con la tradizionale Lenovo Race of Champions, la gara che mette uno contro l'altro i principali piloti Ducati provenienti da MotoGP, Superbike e dalle altre categorie della Casa di Borgo Panigale. A imporsi è stato Nicolò Bulega, che ha confermato il suo straordinario stato di forma dominando la corsa di dieci giri in sella alla Panigale V4 Tricolore, realizzata per celebrare il centenario Ducati. Il pilota dell'Aruba.it Racing ha preso il comando fin dalle prime battute e ha gestito il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, precedendo Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, protagonisti di un bel duello per il podio. Sono stati i piloti Superbike, abituati a correre in sella alla Panigale, a dominare la competizine, tanto che anche l'ottimo Yari Montella è finito davanti al primo dei piloti MotoGP, e già vincitore in passato della Race of Champions, Francesco Bagnaia. Chiudono rispettivamente settimo, ottavo e dodicesimo Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez; ritirati, invece, Michele Pirro e Alvaro Bautista.

Bulega: ''Sembrava una vera gara''

Con questo successo Bulega aggiunge un'altra vittoria a una stagione fin qui straordinaria, confermandosi uno dei grandi protagonisti del motociclismo internazionale e il punto di riferimento del mondo Ducati. Al termine della gara il vincitore ha commentato così: ''È stato un weekend fantastico, coronato con questa vittoria in sella alla mia Panigale V4, una moto davvero straordinaria. Un grazie a tutti: è stato bellissimo vedere così tante persone sulle tribune in questi giorni e soprattutto oggi, sembrava una vera gara. Complimenti a Ducati per l'importante traguardo del centenario e soprattutto per questo World Ducati Week. Non è facile organizzare un evento di queste dimensioni, con così tante persone e così tante attività: è stato spettacolare.''

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Classifica finale

1° Nicolò Bulega

2° Alberto Surra

3° Lorenzo Baldassarri

4° Yari Montella

5° Francesco Bagnaia

6° Tommy Bridewell

7° Franco Morbidelli

8° Fabio Di Giannantonio

9° Lukas Tulovic

10° Hafizh Syahrin

11° Tarran Mackenzie

12° Marc Márquez

13° PJ Jacobsen

14° Josh Waters

Rit. Michele Pirro

Rit. Álvaro Bautista

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Pubblicato da Simone Valtieri, 06/07/2026