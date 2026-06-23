Ducati blinda Marc Marquez fino al 2028: il campione del mondo resta in rosso

Marc Marquez continuerà a correre con il Ducati Lenovo Team almeno fino alla fine del 2028. Ducati ha ufficializzato il rinnovo del contratto del campione del mondo in carica per le stagioni 2027 e 2028, dando continuità a un progetto che ha già prodotto risultati straordinari.

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L'accordo prolunga un rapporto iniziato nel 2024 (nel team Gresini) e culminato nel trionfo iridato del 2025, stagione nella quale lo spagnolo ha dominato la MotoGP conquistando il titolo con cinque Gran Premi di anticipo e firmando il record assoluto di 545 punti in un campionato. Nel 2026, nonostante l'infortunio rimediato a Le Mans e due gare saltate, Marquez è riuscito a tornare prepotentemente in corsa per il mondiale grazie alla vittoria conquistata a Brno, confermando la competitività di un binomio che continua a rappresentare il punto di riferimento della categoria.

Un binomio vincente

Dopo aver riportato il numero 93 sul tetto del mondo, Ducati e Marquez hanno deciso di proseguire insieme anche nel prossimo ciclo tecnico che accompagnerà la MotoGP verso la nuova era regolamentare.

MotoGP: Marc Marquez (Ducati)

Lo spagnolo ha commentato così il rinnovo: “Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo”. Marquez ha poi aggiunto: “Nel nostro primo anno insieme abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”.

Ducati punta ancora sul numero 93

Per Ducati la conferma di Marquez rappresenta una scelta quasi obbligata dopo i risultati ottenuti insieme. L'amministratore delegato Claudio Domenicali ha dichiarato: “Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso”. Domenicali ha poi sottolineato il contributo del pilota spagnolo all'interno del team: “Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all'interno della squadra”.

Sulla stessa linea il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, che ha evidenziato il rapporto di fiducia costruito negli ultimi anni: “Marc ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Ha dato fiducia all'intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d'orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 23/06/2026