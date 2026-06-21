MotoGP 2026

MotoGP Cechia 2026, le pagelle di Brno

Avatar di Simone Valtieri,

12 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP della Cechia al Brno Autodrom

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP della Cechia al Brno Autodrom: Marquez ancora over the top, Ogura e Bagnaia molto bravi, ma anche Mir e lo sfortunato Acosta
Benvenuto nello Speciale MOTOGP CECHIA 2026, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP CECHIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

Le pagelle del Gran Premio della Repubblica Ceca al Brno Autodrom. Marquez ancora over the top, Ogura e Bagnaia molto bravi, ma anche Mir e lo sfortunato Acosta. Male Morbidelli e Quartararo, crisi senza fine.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP della Cechia

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Ancora un capolavoro per il maestro della MotoGP. Marc va di conserva per 13 giri, poi passa Pecco e se ne va, imprendibile anche per Ogura. Faster!

AI OGURA - VOTO 9,5 - Il finale alla Ogura stavolta è un po' mancato, forse perché di fronte aveva un Marc mai domo. Ottimo secondo posto per Ai, cresce a vista d'occhio gara dopo gara.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8,5 - Se i tre podi precedenti erano una prova che Pecco fosse sulla strada giusta, la vittoria di ieri e il terzo posto di oggi lo confermano. Sta tornando.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7,5 - Si sveglia tardi, ed è un peccato - soprattutto per lui - che è l'underdog di questo mondiale, a -23 dalla vetta e con tanto ancora da raccontare.

JOAN MIR - VOTO 7,5 - L'unico in griglia con la gomma Soft, la porta fino a fine gara e si porta a casa un quinto posto di sostanza, che certifica la continua crescita della Honda. Bravo.

JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Al netto dei due LLP, che hanno pesato sull'economia della gara, non il solito pimpante Jorge. Ha faticato a risalire, gli mancano una manciata di punti.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - Se la gioca con Diggia finché la moto glielo consente, poi ha un primo consistente drop, dopodiché torna in P5 prima di doversi arrendere: uno zero pesante.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 2 - Butta all'ortica punti pesantissimi per il mondiale a causa di una sfuriata da ragazzino della Junior GP. Può capitare, ma non deve capitare, a nessuno.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Gara discreta per lui, guadagna posizioni e non sfigura.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Lontano 18'' dal compagno di team, ha bisogno di fare più.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Buona gara di Luca, che risale nel finale e tiene dietro Martin.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Partenza difficile, poi recupera, discreta top ten per lui.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6,5 - Partenza pimpante, poi cala, ma è un rookie in crescita.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Partiva lontanissimo, rimonta bene, ma qui due anni fa vinse...

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - Peggior Ducati in pista, da P8 a 13. Franco... forza!

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6,5 - Miglior Yamaha, alla fine batte la KTM di Mav.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Ancora non nella forma migliore, fatica e cala nel finale.

JACK MILLER - VOTO 5 - Non il suo weekend, sottotono da venerdì, davanti al solo Cal.

ALEX RINS - VOTO 5 - Non una gran gara, fino al ritiro era la peggiore delle Yamaha.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Sostituisce Zarco senza fare danni, ma servono punti.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Annus horribilis senza fine, oggi cade al giro due...

Johan Zarco non partecipa al weekend, Alex Marquez e Marco Bezzecchi non partecipano alla gara

VEDI ANCHE
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP Cechia 2026, la cronaca della gara sprint
MotoGP Cechia 2026. Bagnaia torna a vincere, sua la Sprint di Brno!
MotoGP Cechia 2026, la cronaca del Gran Premio di Brno
MotoGP Cechia 2026. Rilancio iridato di Marquez che vince ancora. Terzo Bagnaia
Pubblicato da Simone Valtieri, 21/06/2026
Tags
brnomotogp 2026pagelle motogp
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

MotoGP Cechia 2026