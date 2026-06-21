MotoGP Cechia 2026, le pagelle di Brno

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP della Cechia al Brno Autodrom: Marquez ancora over the top, Ogura e Bagnaia molto bravi, ma anche Mir e lo sfortunato Acosta

Le pagelle del Gran Premio della Repubblica Ceca al Brno Autodrom. Marquez ancora over the top, Ogura e Bagnaia molto bravi, ma anche Mir e lo sfortunato Acosta. Male Morbidelli e Quartararo, crisi senza fine.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Ancora un capolavoro per il maestro della MotoGP. Marc va di conserva per 13 giri, poi passa Pecco e se ne va, imprendibile anche per Ogura. Faster!

AI OGURA - VOTO 9,5 - Il finale alla Ogura stavolta è un po' mancato, forse perché di fronte aveva un Marc mai domo. Ottimo secondo posto per Ai, cresce a vista d'occhio gara dopo gara.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8,5 - Se i tre podi precedenti erano una prova che Pecco fosse sulla strada giusta, la vittoria di ieri e il terzo posto di oggi lo confermano. Sta tornando.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7,5 - Si sveglia tardi, ed è un peccato - soprattutto per lui - che è l'underdog di questo mondiale, a -23 dalla vetta e con tanto ancora da raccontare.

JOAN MIR - VOTO 7,5 - L'unico in griglia con la gomma Soft, la porta fino a fine gara e si porta a casa un quinto posto di sostanza, che certifica la continua crescita della Honda. Bravo.

JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Al netto dei due LLP, che hanno pesato sull'economia della gara, non il solito pimpante Jorge. Ha faticato a risalire, gli mancano una manciata di punti.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - Se la gioca con Diggia finché la moto glielo consente, poi ha un primo consistente drop, dopodiché torna in P5 prima di doversi arrendere: uno zero pesante.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 2 - Butta all'ortica punti pesantissimi per il mondiale a causa di una sfuriata da ragazzino della Junior GP. Può capitare, ma non deve capitare, a nessuno.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Gara discreta per lui, guadagna posizioni e non sfigura.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Lontano 18'' dal compagno di team, ha bisogno di fare più.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Buona gara di Luca, che risale nel finale e tiene dietro Martin.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Partenza difficile, poi recupera, discreta top ten per lui.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6,5 - Partenza pimpante, poi cala, ma è un rookie in crescita.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Partiva lontanissimo, rimonta bene, ma qui due anni fa vinse...

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - Peggior Ducati in pista, da P8 a 13. Franco... forza!

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6,5 - Miglior Yamaha, alla fine batte la KTM di Mav.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Ancora non nella forma migliore, fatica e cala nel finale.

JACK MILLER - VOTO 5 - Non il suo weekend, sottotono da venerdì, davanti al solo Cal.

ALEX RINS - VOTO 5 - Non una gran gara, fino al ritiro era la peggiore delle Yamaha.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Sostituisce Zarco senza fare danni, ma servono punti.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Annus horribilis senza fine, oggi cade al giro due...

Johan Zarco non partecipa al weekend, Alex Marquez e Marco Bezzecchi non partecipano alla gara

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Pubblicato da Simone Valtieri, 21/06/2026