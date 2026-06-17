MotoGP Cechia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal nuovo appuntamento ungherese al fascino senza tempo di Brno: il Motomondiale resta nell’Europa centrale per il nono round della stagione 2026, tornando su uno dei circuiti più amati da piloti e tifosi. A presentarsi con il morale più alto è Marc Marquez, tornato subito vincente dopo il rientro dall’infortunio e deciso a confermarsi su una pista dove nel 2025 conquistò una splendida doppietta. Ma il campione del mondo in carica dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita, a partire da Pedro Acosta, suo principale rivale in Ungheria e sempre più vicino a trovare la continuità necessaria per lottare stabilmente per la vittoria. In casa Aprilia, invece, c’è voglia di rivincita dopo il contatto fratricida al via di Balaton: Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale, ma Jorge Martin è chiamato a recuperare terreno nonostante le penalità da scontare. Attenzione anche a Fabio Di Giannantonio, coinvolto nell’incidente del primo giro in Ungheria e desideroso di rilanciare la propria rincorsa al titolo, così come a Francesco Bagnaia, reduce da una serie di risultati incoraggianti che lo hanno riportato nelle posizioni di vertice. Tra gli outsider da tenere d’occhio figurano il sempre più convincente Ai Ogura, il giovane Fermin Aldeguer e una Honda in crescita guidata da Luca Marini e Diogo Moreira. Su un tracciato che spesso premia talento e coraggio, Brno potrebbe fornire indicazioni importanti sugli equilibri del campionato. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 19 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 20 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 21 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 6 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 7 giugno

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.20 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

MotoGP 2026, GP Ungheria: Marc Marquez (Ducati)

LINK UTILI - GP DELLA CECHIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, l’Automotodrom Brno da 5,403 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti ampiamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) anche se i freni sono impiegati 8 volte al giro per complessivi 29 secondi e mezzo. Addirittura 6 frenate sono della categoria High, una è Medium e la restante Light. Cinque di queste frenate durano almeno 3,9 secondi.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura dell’Automotodrom Brno per l’impianto frenante è la terza: le MotoGP passano da 305 km/h a 104 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 235 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,7 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 12,2 bar e la temperatura dei dischi in carbonio tocca i 760 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 19 giugno: soleggiato; temperatura 19°-32°; precipitazioni 15%; umidità 44%

Sabato 20 giugno: per lo ipù soleggiato; temperatura 19°-32°; precipitazioni 15%; umidità 46%

Domenica 21 giugno: temporali sparsi; temperatura 20°-32°; precipitazioni 25%; umidità 49%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 17/06/2026