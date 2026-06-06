MotoGP Ungheria 2026. Marquez: 100° trionfo. Bez e Martin fuori in curva 1

Marc Marquez bissa il successo dello scorso anno nel Gran Premio di Ungheria e conquista la sua 100° vittoria nel motomondiale, entrando in un club ristretto che vede altri due membri: Giacomo Agostini (122 successi) e Valentino Rossi (115). 100° vittoria anche per il team Ducati Lenovo.it in MotoGP, mentre rimanda ancora l'appuntamento con il primo trionfo Pedro Acosta, che rende la vita complicata a Marquez nella prima metà gara ma che è poi costretto ad arrendersi dopo una battaglia eccezionale. Onore a Pedrito, con Pecco Bagnaia che conferma il podio del Mugello conquistando un altro terzo posto, ma ben staccato dai primi due. Tanti protagonisti attesi non hanno potuto partecipare alla battagli perché in curva 1 Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia (forse sfiorato da Luca Marini?) e cadendo ha tirato giù il suo compagno Marco Bezzecchi e altre tre piloti: Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Diggia è stato il solo a ripartire, ottenendo alla fine un buon 12° posto, che lo mantiene al terzo posto della classifica del mondiale, con Acosta nei suoi scarichi. Non vedono la bandiera a scacchi anche Joan Mir (caduto) e Fabio Quartararo (ritirato), mentre ai piedi del podio c'è il sempre più concereto Ai Ogura, unica Aprilia a traguardo, bravo a passare la Honda di Marini all'ultimo giro. Sesto posto per Diogo Moreira (Honda) e settimo per Iker Lecuona (in sella alla Ducati Gresini dell'assente Alex Marquez). Jack Miller ottavo, mentre Binder e Bastianini hanno chiuso la top ten.

Pronti: via! E Martin fa strike! Fuori Bez, Fermin e Raul

Si spengono i semafori e alla prima curva succede il disastro: Martin arriva troppo forte all'interno, non riesce a fermarsi, sgondola e rovina addosso al compagno Bezzecchi. Nella carambola restano coinvolti anche Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio, quest'ultimo il solo in grado di raccogliere la moto e tornare in sella. Tutti fortunatamente si sono rialzati senza apparenti conseguenze fisiche gravi, ma la gara è continuata, con Marc Marquez e Acosta davanti a tutti con margine (causato dall'incidente). Terzo Bagnaia, che si è salvato dalla carambola ed è riuscito a mettersi davanti al resto del gruppone: alle sue spalle Marini, Miller, Quartararo, Moreira, Bastianini, Mir e Razgatlioglu, per una top ten totalmente inedita.

Acosta prova la fuga! Bastianini, ma cosa combini?

Nel corso del secondo giro Acosta sente il profumo della prima vittoria, attacca subito Marquez e fa ciò che il campione della Ducati aveva fatto ieri: se ne va subito, infliggendo un distacco superiore al secondo e mezzo. Bagnaia, insegue Marquez invece a circa un secondo di margine, mentre per la quarta posizione la lotta è tra Miller e Marini, che sopravanza l'italiano. Risale bene da dietro Bastianini che si mette in sesta posizione superando Moreira e Quartararo, ma un errore al quinto giro porta Bestia a colpire in pieno Mir, rischiando di stenderlo. Per questa manovra Enea viene punito con un Long Lap Penalty

Fase di stasi, Marquez torna su Acosta. Diggia recupera

La gara si assesta dopo il 6°-7° giro, con Marquez che inverte la tendenza e torna a ridosso di Acosta, ma su una pista dove sorpassare è così complicato, tutto resta molto statico. Acosta e Marquez sono in fuga entrambi con un gran vantaggio su Bagnaia, il quale però, a sua volta, ha un vantaggio simile sul resto del gruppo, guidato da Marini, che supera Miller attorno a metà gara ma è circa 6'' lontano dal podio. L'australiano resta quinto e dietro di sé ha l'ottimo Ogura, come sempere in crescita man mano che la gara si sviluppa, poi l'ottimo Moreira, Mir, Lecuona, Binder, Razgatlioglu e Bastianini, che dopo il Long Lap Penalty è sprofondato in 12° piazza. Rins, Quartararo e Morbidelli chiudono la zona punti, mentre Di Giannantonio ha nel mirino Vinales, ma è distante circa 5'' dal punticino della 15° posizione, a 12 giri dal termine.

Marquez-Acosta: che show! Pedro resiste ma poi si arrende

Al 14° giro esplode la battaglia tra Marquez e Acosta. Il giovane talento riesce a difendersi in una serie di incroci di traiettoria emozionanti, ma al giro successivo Marc riprova il sorpasso nello stesso punto e poi chiude la porta alla chicane successiva, costringendo il pilota della KTM ad accodarsi. Grazie a questo duello Pecco ha recuperato circa 1''5 sulla KTM e si è portato a 4''5. Cade al giro 15 Joan Mir, che fa scalare tutti i piloti poc'anzi elencati alle sue spalle di una posizione, mentre un altro dei rari sorpassi di oggi arriva da Ogura, che si libera finalmente di Miller e si lancia all'inseguimento di Marini, lontano però ormai circa 2''5.

Ogura e Moreira risalgono. Quartararo: che disastro

Se le prime posizioni sembrano definite, con Marquez che porta il suo vantaggio su Acosta a più di un secondo, e Bagnaia che torna a 6'' dalla KTM, mantenendone altrettanti su Marini, qualcosa cambia nella top ten. Ogura si avvicina curva dopo curva all'italiano della Honda. Moreira sale in sesta piazza superando Miller, mentre Lecuona è ottavo davanti a Binder e a Bastianini, che ha superato Razgatlioglu. Rins, Morbidelli, Vinales e Di Giannantonio concludono la zona punti, mentre Quartararo è penultimo gravato di due Long Lap Penalty, davanti al solo Crutchwlo.

Trionfa Marquez: 100° vittoria nel motomondiale!

Negli ultimi cinque giri succede poco. Mentre si ritira Quartararo, Ogura attacca Marini ma le traiettorie si incrociano e il giapponese torna dietro. Due giri dopo però il giapponese trova il varco e porta la sua Aprilia in quarta piazza, con Marini costretto ad accontentarsi della quinta posizione. Finisce così, con Marquez che centra la vittoria numero 100 della sua carriera e Acosta che è costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria. Podio per Bagnaia che porta a casa il massimo da un weekend complicato, poi il solito rimontante Ogura, davanti a Marini, Moreira, Lecuona (con sorpasso all'ultimo giro), Miller, Binder e Bastianini. Prendono punti anche Razgatlioglu, Di Giannantonio (che negli ultimi giri rimonta fino alla 12° piazza), Rins, Morbidelli e Vinales. Fanalino di coda Crutchlow con la Honda.

Griglia di partenza MotoGP Ungheria 2026

We've got the #MotoGP race coming up later with the grid looking like this 🍿#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/njynVBJG6p — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Ungheria 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 07/06/2026