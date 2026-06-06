MotoGP Ungheria 2026. Marquez soffia la pole ad Acosta! Gil italiani in 2° fila

Marc Marquez si prende la pole del Gran Premio di Ungheria con l'ottimo tempo di 1:36.785, su una pista meno prestazionale e più scivolosa del previsto, dov'era anche scivolato senza coneguenze all'inizio del primo run. Il campione iberico ha beffato quello che sarà con ogni probabilità il suo futuro compagno di squadre nel team Ducati ufficiali, ossia Pedro Acosta su KTM, considerato alla vigilia favorito per la pole e in testa fino all'ultimo run di Marquez, autore di due giri sullo stesso identico passo e separati di appena 6 millesimi. A far loro compagnia in una prima fila tutta spagnola l'ottimo Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini Racing. Seconda fila tutta italiana invece con le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia e l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi. Su una pista dove le moto di Noale sono apparse un po' più in difficoltà, hanno comunque colto la terza fila con Raul Fernandez e Jorge Martin, insieme alla Honda di Luca Marini, e poi la quarta fila con Ai Ogura, davanti a Diogo Moreira (Honda) e a Jack Miller (Yamaha).

Bravo Pecco in Q1, Morbidelli: crisi senza fine

Dalla Q1 erano saliti Pecco Bagnaia e Luca Marini, mentre in 5° fila trovano posto Joan Mir, in sella alla Honda ufficiale, Enea Bastianini su KTM, e Fabio Quartararo, ancora alle prese con una Yamaha imbizzarrita. Buona 16° posizione per Iker Lecuona, che sostituisce l'infortunato Alex Marquez nel team Gresini Racing, davanti a Brad Binder (caduto con la sua KTM nelle fasi finali di Q1) e a Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Settima fila per un opaco Franco Morbidelli sulla Ducati del team VR46, davanti solo agli spagnoli Alex Rins (Yamaha) e Maverick Vinales (KTM), e a Cal Crutchlow, sostituto dell'infortunato Johann Zarco in seno al team LCR Honda.

Risultati Qualifiche MotoGP Ungheria 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 06/06/2026