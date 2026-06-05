MotoGP Ungheria 2026. Acosta domina le prequalifiche. Bagnaia fuori dalla Q2

Se la mattina aveva lasciato intravedere un potenziale importante, il pomeriggio ha trasformato Pedro Acosta nel vero protagonista del venerdì ungherese. Il pilota della KTM ufficiale ha dominato le Practice del Gran Premio di Ungheria fermando il cronometro in 1'36''827, unico pilota capace di scendere sotto il muro dell'1'37'' sul tracciato del Balaton Park. Ancora più impressionante del tempo assoluto è il margine rifilato alla concorrenza: ben 413 millesimi separano Acosta dal primo inseguitore, Fabio Di Giannantonio, secondo con la Ducati VR46. Alle spalle del romano si sono messe in mostra le Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez terzo e Ai Ogura quinto, intervallati dalla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer, sempre più convincente dopo le difficoltà fisiche delle scorse settimane. Il leader del Mondiale Marco Bezzecchi ha centrato l'accesso diretto alla Q2 con il sesto tempo, mostrando una RS-GP più equilibrata rispetto alla FP1, ma accusando comunque quasi sette decimi dal riferimento di Acosta. Settima piazza per Marc Marquez, apparso meno incisivo rispetto alla mattinata e probabilmente ancora limitato dal recupero fisico dopo i recenti interventi chirurgici

Bagnaia, sbavatura fatale. Bravo Lecuona

La sessione ha invece riservato una brutta sorpresa a Francesco Bagnaia, escluso dalla top ten e costretto a passare dalla Q1. Il pilota Ducati ha faticato per tutto il turno a trovare il giro perfetto, commettendo diversi errori in frenata nelle chicane del Balaton Park e vedendo sfumare il passaggio diretto alla Q2 per appena due decimi. Davanti a lui hanno completato i dieci qualificati Diogo Moreira, ancora una volta miglior Honda e ottavo assoluto, Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale e Jack Miller, che ha regalato alla Yamaha Pramac l'ultimo posto utile. Restano invece esclusi dalla Q2 anche Luca Marini, tredicesimo, Enea Bastianini quindicesimo e Franco Morbidelli, soltanto ventesimo con la Ducati VR46. Da segnalare inoltre la prestazione di Iker Lecuona, diciassettesimo al debutto sulla Ducati Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez: lo spagnolo è rimasto a pochi decimi dalla top ten e senza una bandiera gialla nell'ultimo tentativo avrebbe probabilmente potuto giocarsi l'accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche. Il venerdì del Balaton Park consegna dunque un Acosta in stato di grazia e una KTM che, almeno sul giro secco, sembra avere tutte le carte in regola per interrompere il predominio di Ducati e Aprilia

ALL IN for @peccobagnaia as he gets into the Top 10 after saving big save 😱#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/25rUCuJiEe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2026

Risultati Prequalifiche MotoGP Ungheria 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 05/06/2026