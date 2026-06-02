MotoGP Ungheria 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dalle colline del Mugello alle rive del lago Balaton: il Motomondiale non si ferma e vola subito in Ungheria per l’ottavo appuntamento della stagione 2026. A presentarsi da leader del campionato è ancora Marco Bezzecchi, reduce dalla splendida vittoria davanti ai tifosi di casa e forte di un vantaggio di 17 punti sul compagno di squadra Jorge Martin, con Aprilia che sembra al momento il punto di riferimento della griglia. I due sono pronti a rinnovare il loro duello su un tracciato molto diverso da quello italiano, dove anche le altre RS-GP, guidate da Ai Ogura e Raul Fernandez, puntano a recitare un ruolo da protagoniste. Ducati, però, non ha alcuna intenzione di restare a guardare: il ritorno di Marc Marquez è stato incoraggiante e il tracciato ungherese, percorso in senso antiorario, potrebbe esaltare le caratteristiche del campione del mondo in carica. Cerca conferme anche Francesco Bagnaia, rinfrancato dal podio conquistato al Mugello, mentre Fabio Di Giannantonio vuole tornare ad avvicinarsi alla coppia Aprilia dopo aver perso terreno nelle ultime gare. Attenzione inoltre a Pedro Acosta, secondo qui un anno fa e determinato a rilanciare le proprie ambizioni iridate, e a una KTM che spera di ritrovarsi su una pista teoricamente più favorevole. In un circuito ancora relativamente nuovo per il Motomondiale, le incognite non mancano e potrebbero rimescolare le carte in tavola. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 5 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 6 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 7 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 6 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 7 giugno

Gara Moto3: 13.00 (differita)

Gara Moto2: 14.15 (differita)

Gara MotoGP: 16.00 (differita)

LINK UTILI - GP D'UNGHERIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Balaton Park Circuit da 4,075 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) pur avendo 10 frenate al giro per oltre 30 secondi e mezzo di impiego dell’impianto frenante: 5 frenate sono della categoria High e altrettante Light. Tuttavia le frenate High sono tutte separate tra loro da almeno 3 curve, il che facilita la riduzione delle temperature.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Balaton Park Circuit per l’impianto frenante è la 5: le MotoGP passano da 290 km/h a 72 km/h in 4,7 secondi in cui percorrono 205 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,4 kg, il terzo valore più alto dell’intero campionato. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 13,7 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 740 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 5 giugno: nuvoloso; temperatura 14°-24°; precipitazioni 25%; umidità 59%

Sabato 6 giugno: soleggiato; temperatura 15°-26°; precipitazioni 10%; umidità 51%

Domenica 7 giugno: soleggiato; temperatura 16°-28°; precipitazioni 0%; umidità 43%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 03/06/2026