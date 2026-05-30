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MotoGP Italia 2026, le pagelle del Mugello

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1 ora fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Italia all'Autodromo del Mugello

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Italia all'Autodromo del Mugello. Bezzecchi una spanna sopra a tutti, Martin ci prova con la testa, Bagnaia con il cuore
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Le pagelle del Gran Premio d'Italia all'Autodromo del Mugello. Bezzecchi una spanna sopra a tutti, Martin ci prova con la testa, Bagnaia con il cuore. Ogura sportella e rimonta, che spettacolo anche Acosta e Marquez. Diggia e Raul, peccato la partenza. Morbidelli e Quartararo, weekend da dimenticare. Tutti i voti della tappa italiana del mondiale li trovate qui sotto!

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MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - Simply the best. Sa di poter vincere, ha il passo migliore, ma si tiene per 13 giri, poi passa Bagnaia e s'invola verso una meritatissima vittoria.

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Solita super partenza, poi un errorino, ma anche senza, mi sa che oggi al Bez non lo batteva. Bravo a limitare i danni nel weekend, è sempre lì, pericoloso.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8,5 - Oggi Ducati ha un gap nella gestione delle gomme rispetto all'Aprilia, ma sulla sua pista ci mette il cuore e si tiene coi denti un podio importante.

AI OGURA - VOTO 9 - 3 indizi fanno una prova, 5-6 una certezza. Il Giappone ha trovato un pilota forte, fortissimo. Parte 13° ed è subito 6°, poi rimonta, rimonta, rimonta e sfiora il podio!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Peccato per l'abbrivio sbagliato, il podio oggi era tutt'altro che fuori portata. Ci mette il cuore e risale sui più forti, diverte e ci fa divertire.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Limitato da una KTM oggi non all'altezza, ci mette veramente del suo, lotta con Marquez e alla fine la spunta, ma ha usato troppo le gomme e cede nel finale.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 - Rientrato da un'operazine, ancora convalescente, lotta come il campione che è, risponde a ogni colpo finoché riesce: una P7 severa per quanto ha lottato.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Un errore grave in un momento della stagione cruciale per il suo futuro. Poi rimonta, anche bene, ma alla prima curva si gioca podio e futuro in MotoGP.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6,5 - Protagonista a lungo, cede nel finale e finisce ottavo.

DIOGO MOREIRA - VOTO 8 - Cresce bene Diogo, nel finale è pimpante e torna in top 10.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Non una gara da buttare, sfiora la top 10 e tiene dietro le HRC.

JOAN MIR - VOTO 6 - Qualche posizione guadagnata rispetto al via: not bad not terrible.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Stesso voto del compagno, gara in fotocopia nei suoi scarichi.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - La MotoGP si allontana. Sbaglia e non rimonta.

JACK MILLER - VOTO 6 - Un punticino che fa morale con una Yamaha in crisi profonda.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Beffato all'ultimo giro dal compagno, anonimo.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Non ancora il Mav che conosciamo, non ancora al top.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5 - Gara negativa, solo in parte imputabile alla Yamaha.

MICHELE PIRRO - VOTO 6 - Fa il suo, non fa danni, ultimo ma non troppo staccato.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Buona gara in top 10 fino alla caduta passata la metà.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Si ritira al giro 12 per problemi, buon rientro in MotoGP

ALEX RINS - VOTO 4 - Un weekend discreto buttato alle ortiche. Cade quando era P15

Alex Marquez e Johan Zarco non partecipano al weekend perché infortunati.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 31/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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