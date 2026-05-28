MotoGP Italia 2026. Sprint: Fernandez mette il primo sigillo, poi Martin e Di Giannantonio

Dalle macerie di Barcellona al trionfo del Mugello. Raul Fernandez e Jorge Martin si prendono la loro rivincita cancellando in un solo colpo i fantasmi e le polemiche interne al box Aprilia successive al weekend del GP di Catalogna, dominando in lungo e in largo la Sprint Race del Gran Premio d'Italia 2026 per portare a casa una doppietta preziosa per la casa di Noale.

L'intuizione gomme premia Fernandez e Martin

La chiave del successo del pilota del team Trackhouse risiede in un mix perfetto di aggressività e strategia. Al via, Marc Marquez mette in mostra uno scatto fulmineo dalla seconda fila, riuscendo a girare per primo alla San Donato. La leadership del numero 93 dura però pochissimo: poche curve dopo, Fernandez non fa complimenti e sferra un sorpasso durissimo ed estremamente aggressivo sul connazionale, prendendo il comando della corsa per poi conservarlo fino alla fine.

Ma, al di là della guida perfetta, a fare davvero la differenza è stata la scelta delle gomme: Fernandez è stato infatti l'unico in griglia, insieme a Jorge Martin, a scommettere sulla gomma media al posteriore (oltre che all'anteriore). Una mossa rivelatasi geniale per via delle altissime temperature dell'asfalto del Mugello, che hanno mandato precocemente in crisi tutti i rivali scesi in pista con la mescola morbida al posteriore. Martin, sfruttando lo stesso vantaggio tecnico, è rimasto per tutti i giri incollato agli scarichi della moto gemella, firmando un'ottima piazza d'onore che gli permette di recupearare qualche punto in classifica generale sul compagno Bezzecchi.

Di Giannantonio si vendica, Marquez stringe i denti

Il terzo gradino del podio parla italiano grazie a un buon Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano del team VR46 si riscatta con gli interessi dopo la sfortunata qualifica della mattina - che lo aveva relegato in settima casella - e si conferma come il miglior interprete assoluto della pattuglia Ducati in pista.

''Diggia'' è riuscito a mettersi alle spalle il poleman di giornata, Marco Bezzecchi, quarto all'arrivo, e un comunque solido Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ufficiale, l'osservato speciale del weekend per via dei noti acciacchi fisici post-operazione a piede e spalla, porta a casa punti importanti dimostrando di poter lottare con i primi, anche se la forma fisica non è ancora al top. Il cronometro, in questo senso, non mente: Marquez ha incassato 9 secondi sotto la bandiera a scacchi dal vincitore Fernandez e oltre cinque dall'Aprilia di Bezzecchi davanti a lui.

Bagnaia solo settimo

La zona punti della gara corta del sabato viene completata da Fermin Aldeguer, sesto, che ha preceduto un opaco Pecco Bagnaia, settimo al traguardo dopo essere partito malissimo dalla sesta casella. Chiudono la top-9 e agguantano gli ultimi punti disponibili Ai Ogura e Pedro Acosta.

Gara da dimenticare invece per gli altri italiani: Enea Bastianini e Franco Morbidelli sono finiti anzitempo nella ghiaia a causa di due cadute distinte, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Ritiro per noie meccaniche, infine, per la Honda di Joan Mir.

Griglia di partenza gara Sprint MotoGP Italia 2026

Risultati gara Sprint MotoGP Italia 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 30/05/2026