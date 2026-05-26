MotoGP Italia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal caos catalano alle colline toscane: il Motomondiale fa tappa al Mugello per il settimo appuntamento della stagione 2026, in uno dei weekend più attesi dell’anno, tra il calore dei tifosi italiani e un tracciato che storicamente regala spettacolo puro. A guidare il campionato arriva ancora Marco Bezzecchi, chiamato a difendere il primato proprio davanti al pubblico di casa con la sua Aprilia, mentre il compagno-rivale Jorge Martin cerca immediato riscatto dopo il pesante zero di Barcellona. Grande entusiasmo anche per Fabio Di Giannantonio, reduce dal trionfo in Catalogna e pronto a presentarsi al Mugello con ambizioni altissime, mentre Francesco Bagnaia sogna di ritrovare il feeling con una delle sue piste preferite, dove ha dominato per tre stagioni consecutive. Tra gli outsider attenzione a Pedro Acosta, desideroso di rifarsi dopo il beffardo epilogo spagnolo, e al sorprendente Ai Ogura, sempre più protagonista in questo avvio di stagione. Occhi puntati anche su Fabio Quartararo, in crescita con Yamaha, e su Fermin Aldeguer, galvanizzato dal podio di Barcellona. E ci asrà anche Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio, mentre Alex Marquez e Johann Zarco saranno sicuramente fuori dai giochi, il primo sostituito da Michele Pirro, il secondo da nessuno. In un Mugello che si preannuncia infuocato, gli ingredienti per un altro weekend memorabile ci sono davvero tutti. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 29 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 30 maggio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 31 maggio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 30 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 31 maggio

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

LINK UTILI - GP D'ITALIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, l’Autodromo Internazionale del Mugello da 5,245 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) nonostante i freni siano impiegati 10 volte per complessivi 31 secondi al giro. Tuttavia solo 2 frenate sono della categoria Hard, 4 Medium e altrettante Light. Il carico sulla leva del freno per l’intera gara è contenuto, appena 814 kg per pilota.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura dell’Autodromo Internazionale del Mugello per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 337 km/h (valore che aumenta in caso di scia) a 94 km/h in 5,4 secondi in cui percorrono 291 metri grazie al carico di 5,5 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,8 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 740°C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 29 maggio: soleggiato; temperatura 13°-28°; precipitazioni 25%; umidità 59%

Sabato 30 maggio: per lo più soleggiato; temperatura 14°-31°; precipitazioni 5%; umidità 46%

Domenica 31 maggio: parzialmente soleggiato; temperatura 15°-30°; precipitazioni 15%; umidità 52%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 27/05/2026