MotoGP Catalunya 2026. Alex Marquez beffa Acosta per un soffio nella sprint!

Faticano le Aprilia sul tracciato di Barcellona, che fino a tre anni fa era stato terreno di caccia per Aleix Espargaro e la nera di Noale, e allora ne approfittano ''gli altri'' con Alex Marquez (Ducati) bravissimo a prendere la testa nei primi giri e a tenere dietro un arrembante Pedrito Acosta, che gli arriva aggrappato al codone con la sua KTM! Terzo, e non distante, un ottimo Fabio Di Giannantonio (Ducati), mentre dietro a Raul Fernanedez, primo delle Aprilia, c'è il sorprendente Johann Zarco (Honda) e risale un ottimo Pecco Bagnaia, sesto davanti al compagno di marca Franco Morbidelli e al sempre bravo Ai Ogura (Aprilia). Un solo punticino per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che crolla nel finale ma approfitta di un lungo di Bastianini per restare in zona punti. Bez allunga di un punticino in classifica sul compagno Jorge Martin (caduto per la quarta volta in questo weekend, dopo un'ottima partenza), ma ne perde 11 da Acosta e 6 da Di Giannantonio. Domani la gara sarà molto lunga, e se le due Aprilia nere non troveranno la quadra, il mondiale potrebbe essere ufficialmente riaperto dalla coppia Acosta-Diggia e, perché no, da qualche altro pilota arrembante dalle retrovie.

Martin, quarta caduta! Bagnaia, ottima rimonta!

Allo spegnimento dei semafori scattabene il leader Acosta che passa indenne la prima curva, chi invece non ce la fa è Binder, che si tocca con Di Giannantonio, scivola e porta con se nella ghiaia anche Mir. Partiti bene Martin (da P8 a P5), Bezzecchi (da P12 a P9) e Bagnaia (da P13 a P10), mentre Morbideli, che scattava secondo, va largo e rientra dalla via di fuga, facendo passare Acosta, Alex Marquez, Zarco, Fernandez, Martin e Diggia, ritrovandosi in P7. I primi a dare spettacolo sono Martin, Fernandez e Diggia, impegnati in un triello da cui esce sconfitto il pilota dell'Aprilia, che cadrà poi qualche curva dopo in completa autonomia, quarta caduta del weekend per lui! Davanti, intanto, Alex Marquez studia Acosta e lo attacca prendendosi la vetta, mentre da dietro risalgono Bez e Bagnaia che insieme passano Quartararo e Morbidelli, mettendosi in sesta e settima posizione. Anche Raul Fernandez riesce a passare Acosta, salendo in seconda piazza, mentre Zarco viene passato da Di Giannantonio che diventa quarto. Alex Marquez riesce a prendere un minimo margine sui tre inseguitori Fernandez, Martin e Diggia, mentre Zarco perde terreno dal gruppo davanti e viene messo nel mirino da Bezzecchi e Bagnaia. Anzi, da Bagnaia e Bezzecchi, visto che a 5 giri dalla fine il ducatista passa il leader del mondiale e si lancia all'inseguimento di Zarco, lontano però 1''7. A quattro giri dal termine Acosta torna davanti a Frenandez e si rimette in seconad posizione, ma Alex Marquez non sembra riuscire ad allungare per mettere al sicuro la sua vittoria. Aprilia in difficoltà nei giri finali, con Fernandez che viene passato da Diggia in curva 1 per il podio, e con Bezzecchi che cede due posizioni, su Morbidelli e Bastianini, scivolando in nona posizione. Inizia l'ultimo giro e Acosta torna sotto ad Alex Marquez, con Diggia pronto a cogliere l'attimo. Ma sono tutti bravisimi nell'ultimo giro e dunque Alex vince davanti ad Acosta e Diggia, poi Fernandez, Zarco, Bagnaia, Morbidelli, Ogura (che nell'ultimo giro ha passato Bezzecchi, nono, e Bastianini, decimo, tornatogli alle spalle).

Risultati Gara Sprint MotoGP Catalunya 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 16/05/2026