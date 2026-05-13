MotoGP Catalunya 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

- 09/09/25 - Bagnaia dopo il settimo posto in rimonta: "Fare di più era impossibile"
- 07/09/25 - MotoGP Catalunya 2025, le pagelle di Barcellona
- 07/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Dopietta Marquez: Alex batte Marc! Bastianini, che podio!
- 07/09/25 - Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Catalunya
- 06/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Il fratello Alex regala l'ennesima sprint a Marc Marquez!
- 05/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Venerdì nel segno di KTM: Binder e Acosta davanti a tutti
- 02/09/25 - MotoGP Catalunya 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito
- 10/12/24 - GP Solidarietà 2024: raccolti 1,6 milioni di euro per Valencia
- 20/11/24 - Bagnaia torna al 63, Marquez esordisce col rosso Ducati: "Commenti simili sulla GP25"
- 19/11/24 - Test MotoGP Barcellona 2024, Marquez subito veloce sulla Ducati rossa. Martin prova l'Aprilia
- 17/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024, le pagelle di Barcellona
- 17/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia vince l'11° gara, ma il campione è Martin!
- 16/11/24 - Bagnaia felice della Sprint, Martin ammette l'errore
- 16/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia vince la sprint e tiene aperto il mondiale
- 16/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia fa il suo: pole a Barcellona. Martin quarto
- 15/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia comincia bene nel venerdì di Barcellona
- 21/06/24 - Formula 1, GP Spagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 28/05/24 - MotoGP Catalunya 2024, le pagelle di Barcellona
- 26/05/24 - MotoGP Catalunya 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 22/05/24 - Barcellona un anno dopo: Bagnaia e Bastianini per cancellare il terribile 2023
- 02/10/23 - GT World Challenge: trionfo per la Ferrari a Barcellona
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, le pagelle di Barcellona
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Espargaro-Vinales, doppietta Aprilia! Bagnaia in ospedale
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
- 03/09/23 - Moto2 Catalunya 2023: Dixon beffa Canet, Acosta allunga su un Arbolino irriconoscibile
- 02/09/23 - MotoE, Barcellona. Doppio podio per Casadei che vola in testa al mondiale!
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Espargaro imbattibile nella Sprint! Bagnaia argina Vinales ed è 2°
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Bagnaia rovina la festa Aprilia con la sesta pole stagionale
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 01/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Aleix Espargaro primo col record! Poker di italiani in Q2!
- 01/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, le Aprilia "on fire" nella prima sessione di libere. Comanda Espargaro
- 01/09/23 - Come frena una MotoGP al Montmelò? I segreti del GP Catalunya 2023 con Brembo
- 06/07/23 - Marc Marquez, il suo motorhome su airbnb per il GP di Barcellona - GALLERY
- 04/06/23 - F1 GP Spagna 2023, le pagelle di Barcellona
- 04/06/23 - Barcellona, Gare: Prema bottino pieno
- 03/06/23 - Formula 1 GP Spagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 01/06/23 - Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo
- 07/05/23 - Barcellona 2023, Bautista cala il tris! Razgatlioglu beffa Rinaldi in gara-2
- 06/05/23 - Barcellona 2023, Bautista inavvicinabile, far west Rinaldi-Bassani!
- 05/05/23 - Barcellona 2023, Bautista e Rinaldi partono bene nelle libere del venerdì
- 03/10/22 - Barcellona: Dinamic torna al successo
- 28/08/22 - Barcellona, Gara: Prema spadroneggia
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Quartararo domina! Ecatombe italiana, Espargaro che combini?
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
- 05/06/22 - Moto2 Catalunya 2022, Vietti, che vittoria! Canet battuto all'ultimo giro
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 04/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, pole di Aleix Espargaro, ma Bagnaia è lì!
- 04/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Aleix Espargaro is on fire! Record nelle FP3
- 03/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Vola l'Aprilia nelle FP2! 1-2 Aleix Espargaro-Viñales
- 03/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Alex Rins si fa vedere nelle FP1, bene Morbidelli
- 01/06/22 - Come frena una MotoGP a Barcellona? I segreti del GP Catalunya 2022 con Brembo
- 17/05/22 - Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo
- 17/05/22 - Formula 1 GP Spagna 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 23/02/22 - F1 Test Barcellona 2022, Day-1: Norris il più veloce, ma Leclerc davanti a tutti
- 27/01/22 - Barcellona, non chiamateli test invernali
- 11/10/21 - Barcellona: Marciello a segno. Pierguidi, Ledogar e Nielsen campioni
- 19/09/21 - Round Catalunya: Rinaldi vince gara-2! Razgatlioglu di nuovo leader per un punto su Rea
- 18/09/21 - Round Catalunya: tripletta Ducati! Redding beffa Bassani e Rinaldi!
- 17/09/21 - Round Catalunya: è sempre Rea vs Razgatlioglu nelle prime due libere
- 06/06/21 - GP Catalunya 2021, super Oliveira resiste a Zarco! Sfortuna Quartararo
- 03/06/21 - Rins cade anche in bici: niente GP Catalogna
- 31/05/21 - Come frena una MotoGP al Montmelò? I segreti del GP di Catalunya 2021 con Brembo
- 10/05/21 - Schumacher, errore al pit: "Ci siamo tutti un po' spaventati..." - VIDEO
- 10/05/21 - Var F1 GP Spagna 2021: Mazepin sanzionato, Stroll si salva
- 10/05/21 - Gp Spagna 2021: Mazepin in ginocchio ma "non per il Black Lives Matter"
- 09/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle gara in diretta Instagram - Video
- 09/05/21 - F1 GP Spagna 2021, Gara: Hamilton gioca di strategia e beffa Verstappen, Leclerc 4°
- 09/05/21 - Barcellona, Gara 3: Hauger in solitaria
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle qualifiche in diretta Instagram - Video
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021, Qualifiche: Hamilton a quota 100 dopo la lotta con Verstappen
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL3: Verstappen mette pressione a Hamilton, Ferrari subito dietro
- 08/05/21 - Barcellona, Gara 1: Smolyar apre la stagione
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle prove libere e i consigli per il Fantasy F1
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL2: Hamilton-Bottas in vetta, Ferrari bene con Leclerc
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL1: Bottas davanti a tutti, Verstappen 2°
- 07/05/21 - Formula 3 al via: scatta la stagione da Barcellona
- 06/05/21 - Bottas, frecciata a Red Bull: "Io sostituito da Russell? Solo un team fa queste cose"
- 06/05/21 - Ferrari: a Barcellona non ci sarà il nuovo fondo "laboratorio" provato a Portimao
- 04/05/21 - Come frena una F1 al Montmelò? I segreti del GP Spagna 2021 con Brembo
- 25/04/21 - Test Barcellona, Day 3: Drugovich chiude al top
- 24/04/21 - Test Barcellona, Day 2: Verschoor velocissimo
- 23/04/21 - Test Barcellona, Day 1: Lundgaard comanda entrambe le sessioni
- 21/04/21 - Test Barcellona, day 1: Martins detta il ritmo
- 18/04/21 - Barcellona: WRT apre la stagione
- 16/04/21 - ELMS: stagione al via da Barcellona
- 13/10/20 - Alonso: "Fantastico tornare al volante, in Renault mi sento a casa"
- 28/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, le pagelle di Barcellona
- 27/09/20 - MotoGP Catalunya 2020: Trionfo Quartararo! Rossi la butta via
- 27/09/20 - Moto2 Catalunya: strepitoso Marini, vince e fugge nel mondiale
- 26/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, Qualifiche: Morbidelli pole Superba, Rossi 3°!
- 26/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP3: Quartararo primo, Pecco e Dovi in Q1
- 25/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP2: Morbidelli prima cade, poi è primo
- 25/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP1: Quartararo subito veloce, ma Dovizioso c'è
- 16/08/20 - GP Spagna 2020, le pagelle di Barcellona
- 16/08/20 - Tutte le info sul GP Spagna 2020: orari, meteo, risultati
- 16/08/20 - Barcellona: impresa di Matsushita, da 18° a 1°
- 30/07/20 - Il Covid insidia il GP Spagna. Intanto ci prova la Turchia
- 22/04/20 - La F1 deve rivedere gli accordi con i circuiti
Dalla bolgia di Le Mans a un altro grande classico del calendario: il Motomondiale approda a Barcellona per un Gran Premio di Catalogna che promette scintille, con la classifica mondiale più corta che mai. A guidare il campionato c’è ancora Marco Bezzecchi, ma il vantaggio su Jorge Martin è ridotto ad appena un punto dopo il weekend perfetto del campione del mondo 2024 in Francia, autore di una doppietta che ha riaperto completamente i giochi. Mancherà invece uno dei protagonisti più attesi: Marc Marquez, costretto a saltare l’appuntamento di casa dopo il doppio intervento chirurgico seguito all’incidente di Le Mans. In sua assenza, occhi puntati sugli inseguitori, a partire da Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta, separati da un solo punto e protagonisti di un duello sempre più acceso, senza dimenticare il sorprendente Ai Ogura, fresco del suo primo podio in MotoGP e ormai presenza fissa nelle zone nobili della classifica. Cerca riscatto anche Francesco Bagnaia, veloce ma sfortunato in Francia, mentre Alex Marquez punta a rilanciarsi sul circuito di casa. Attenzione poi a Fabio Quartararo, in crescita con la Yamaha, e al ritorno di Maverick Viñales, di nuovo in sella dopo l’infortunio. Su un tracciato spesso decisivo per gli equilibri del campionato, tutto lascia pensare a un altro weekend ad alta tensione. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM
Venerdì 15 maggio
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00
Sabato 16 maggio
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00
Domenica 17 maggio
Gara Moto3: 11.00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 16 maggio
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)
Domenica 17 maggio
Gara Moto3: 14.00 (diretta)
Gara Moto2: 15.15 (diretta)
Gara MotoGP: 20.30 (differita)
Alex Marquez (Ducati), Credits: MotoGP.com
LINK UTILI - GP DI SPAGNA 2026
- RISULTATI & CRONACA: FP1 | PREQUALIFICHE | FP2, QUALIFICHE | SPRINT | GARA
- ALBO D'ORO
- CLASSIFICA MOTOGP
- CALENDARIO MOTOGP
- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya da 4,657 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 vanta un indice di difficoltà di 5 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito), complice la presenza di 9 frenate al giro per complessivi 29 secondi: 4 sono della categoria High, una è Medium e le altre 4 Light. I 6,3 kg di carico sulla leva del freno alla curva 10 costituiscono uno dei valori più alti dell’intero campionato.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Circuit de Barcelona-Catalunya per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 341 km/h a 101 km/h in 4,9 secondi in cui percorrono 266 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,2 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 13,2 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 780 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 15 maggio: leggera pioggia; temperatura 10°-15°; precipitazioni 65%; umidità 73%
Sabato 16 maggio: soleggiato; temperatura 10°-18°; precipitazioni 15%; umidità 59%
Domenica 17 maggio: parzialmente soleggiato; temperatura 13°-19°; precipitazioni 20%; umidità 66%
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.