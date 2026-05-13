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MotoGP Catalunya 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

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2 ore fa - La preview del GP della Catalogna al Circuito de Barcelona-Catalunya

La preview del GP della Catalogna al Circuito de Barcelona-Catalunya: tutte le info per seguire il terzo weekend della MotoGP 2026
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Dalla bolgia di Le Mans a un altro grande classico del calendario: il Motomondiale approda a Barcellona per un Gran Premio di Catalogna che promette scintille, con la classifica mondiale più corta che mai. A guidare il campionato c’è ancora Marco Bezzecchi, ma il vantaggio su Jorge Martin è ridotto ad appena un punto dopo il weekend perfetto del campione del mondo 2024 in Francia, autore di una doppietta che ha riaperto completamente i giochi. Mancherà invece uno dei protagonisti più attesi: Marc Marquez, costretto a saltare l’appuntamento di casa dopo il doppio intervento chirurgico seguito all’incidente di Le Mans. In sua assenza, occhi puntati sugli inseguitori, a partire da Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta, separati da un solo punto e protagonisti di un duello sempre più acceso, senza dimenticare il sorprendente Ai Ogura, fresco del suo primo podio in MotoGP e ormai presenza fissa nelle zone nobili della classifica. Cerca riscatto anche Francesco Bagnaia, veloce ma sfortunato in Francia, mentre Alex Marquez punta a rilanciarsi sul circuito di casa. Attenzione poi a Fabio Quartararo, in crescita con la Yamaha, e al ritorno di Maverick Viñales, di nuovo in sella dopo l’infortunio. Su un tracciato spesso decisivo per gli equilibri del campionato, tutto lascia pensare a un altro weekend ad alta tensione. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 15 maggio
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 16 maggio
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00

Domenica 17 maggio
Gara Moto3: 11.00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 16 maggio
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP:  15:00 (diretta)

Domenica 17 maggio
Gara Moto3: 14.00 (diretta)
Gara Moto2: 15.15 (diretta)
Gara MotoGP: 20.30 (differita)

Alex Marquez (Ducati), Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP DI SPAGNA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya da 4,657 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 vanta un indice di difficoltà di 5 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito), complice la presenza di 9 frenate al giro per complessivi 29 secondi: 4 sono della categoria High, una è Medium e le altre 4 Light. I 6,3 kg di carico sulla leva del freno alla curva 10 costituiscono uno dei valori più alti dell’intero campionato.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Circuit de Barcelona-Catalunya per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 341 km/h a 101 km/h in 4,9 secondi in cui percorrono 266 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,2 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 13,2 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 780 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 15 maggio: leggera pioggia; temperatura 10°-15°; precipitazioni 65%; umidità 73%
Sabato 16 maggio: soleggiato; temperatura 10°-18°; precipitazioni 15%; umidità 59%
Domenica 17 maggio: parzialmente soleggiato; temperatura 13°-19°; precipitazioni 20%; umidità 66%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 13/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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