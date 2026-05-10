MotoGP Francia 2026. Martin da paura! Tripletta Aprilia con Bez e Ogura

Uno spaziale Jorge Martin trionfa nel Gran Premio di Francia e si porta a solo un punto in classifica dal compagno Marco Bezzecchi. A Martin non riesce la super partenza di ieri, un jolly da una su mille, ma si aggancia comunque presto ai primi cinque, facendoli saltare uno per uno e riprendendo il compagno a 3 tornate dalla fine. Bez, in testa dal primo giro, è costretto a cedere, mentre da dietro un'altra Aprilia è protagonista, quella di Ogura, che finisce la sua gara in terza piazza, anch'esso autore di una grande rimonta, alle calcagna di Bezzecchi! Tre Aprilia sul podio, poi la Ducati di Fabio Di Giannantonio, che beffa Acosta e la sua KTM proprio all'ultima curva. Una magra consolazione per la casa di Borgo Panigale, che ha perso ieri Marc Marquez e che ha visto cadere Francesco Bagnaia quando era virtualmente sul podio. Pecco era scattato male dalla pole, ma dalla quinta posizione era riuscito a risalire fino alla seconda piazza, per poi cadere dopo una perdita d'anteriore. Buone anche le prove di Fabio Quartararo (Yamaha) ed Enea Bastianini (KTM), che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione, mentre tra i dieci ci sono anche Raul Fernandez (Aprilia), Fermin Aldeguer (Ducati) e Luca Marini (Honda). Da segnalare, tra le altre, le cadute di Joan Mir (era sesto con la sua Honda) e Alex Marquez (giù già al secondo giro). Con i due ducatisti ufficiali fuori dai giochi, il mondiale sembra essere un affare interno al team ufficiale Aprilia, visto che i primi inseguitori sono Di Giannantonio e Acosta, con 44 e 45 punti di ritardo dalla vetta.

THE BATTLE IS ON ⚔️



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La gara, Bez e Bagnaia protagonista, ma Pecco cade!

Allo spegnimento dei semafori i migliori a partire sono Bezzecchi e Quartararo, che si prendono la prima e la seconda posizione, quest'ultimo dopo una bagarre con Acosta. Bagnaia, invece, non scatta benissimo a causa di problemi con l'abbassatore e scivola in quinta piazza, risalendo di una posizione su Di Giannantonio già all'inizio del secondo giro. Pochi istanti dopo cade Alex Marquez (primo ritirato), mentre Acosta sale in seconda piazza sopravanzando Quartararo. Non riesce la partenza super di ieri a Martin, che comunque veleggia in sesta posizione incollato ai primi. Al quinto giro Bagnaia passa Quartararo e si mette in scia a ad Acosta, con Bezzecchi che prende un lieve margine, ma Pecco sembra inversione 2024 e al settimo giro architetta un sorpasso sontuoso su Acosta, mettendosi a caccia del connazionale! Intanto Quartararo è scivolato in sesta posizione, passato anche da Diggia e Martin. Bezzecchi ha meno di un secondo da difendere e il suo vantaggio inizia pian piano a erodersi. Nella sua rimonta, Bagnaia si porta appresso Acosta, mentre Martin e Di Giannantonio danno spettacolo al giro 9 con lo spagnolo che alla fine riesce ad avere la meglio per la quarta posizione. Dopo un primo frangente di perdita, Bezzecchi riesce a riallungare su Bagnaia e Acosta, che si erano avvicinati fino a 4 decimi. Tra i più pimpanti ci sono Ogura, sesto passando Quartararo, e Bastianini, risalito in nona piazza. A metà gara Bez mantiene 7 decimi su Bagnaia e Acosta, con Martin che si porta a 1''5 dal podio. Al giro 15 Martin è a un solo secondo da un Acosta che prov ad attaccare un Bagnaia un pelo in difficoltà con le gomme. Per resistere, però, a Pecco si chiude l'anteriore e cade!!!

🤯 @peccobagnaia HAS LOST THE FRONT



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Martin, che rimonta! Tripletta Aprilia con Bez e Ogura

Acosta sale in seconda posizione ma è un attimo, perché Martin è già lì, nei suoi scarichi, con 10 giri ancora al termine. Martin supera Acosta a 9 giri dal termine e si lancia all'inseguimento del suo compagno, distante 1''6, iniziando a recuperare decimi su decimi. Anche Diggia e Ogura hanno una chance di podio, e iniziano a rosicchiare su Acosta. Ogura passa quarto e si porta su Acosta per una possibile tripletta Aprilia, mentre cadono Mir e Binder. A 5 giri al termine Bezzecchi mantiene mezzo secondo di margine su Martin! Ogura intanto regala spettacolo e si porta in terza piazza al 23° giro! Davanti Martin riprende Bezzecchi e inizia a pressarlo. Il sorpasso è inevitabile e arriva a 3 giri dal termine, con Bezzecchi che ha il problema anche di difendersi dal rientrante Ogura. Dietro Di Giannantonio prova ad attaccare Acosta e ci riesce all'ultima curva! Martin trionfa su Bezzecchi, Ogura, Di Giannantonio e Acosta. Sesto l'ottimo Quartararo, poi Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini. Prendono punti anche Zarco, Rins, Razgatlioglu, Morbidelli e Miller.

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Griglia di Partenza MotoGP Francia 2026

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Risultati Gran Premio MotoGP Francia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 10/05/2026