MotoGP Francia 2026. Zarco davanti a tutti: Marquez costretto al Q1

Johann Zarco si prende il venerdì di Le Mans e regala alla Honda una delle giornate più incoraggianti degli ultimi anni in MotoGP. Il francese della LCR ha chiuso al comando le pre-qualifiche del GP di Francia 2026 con un ottimo 1:29.907, confermando i progressi già intravisti nella sessione mattutina e sfruttando alla perfezione il time attack sul tracciato Bugatti. Davanti al pubblico di casa, il vincitore della folle gara bagnata dello scorso anno ha costruito il proprio miglior giro in una sessione caratterizzata da distacchi minimi: meno di tre decimi separano infatti il primo dal decimo classificato. Alle sue spalle ha impressionato ancora Fabio Di Giannantonio, staccato di appena 10 millesimi con la Ducati VR46, mentre Francesco Bagnaia e Alex Marquez hanno condiviso il terzo tempo a 138 millesimi dalla vetta. Molto positivo anche il quinto posto di Joan Mir con la Honda ufficiale, ulteriore conferma di un HRC decisamente più competitivo rispetto ai primi mesi del 2025. In top10 trovano spazio anche Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Ai Ogura e Pedro Acosta, con lo spagnolo KTM autore di una caduta nel finale senza però compromettere l’accesso diretto al Q2.

Bezzecchi si salva, serata complicata per Marc Marquez

La notizia più pesante del venerdì riguarda però Marc Marquez, escluso clamorosamente dal Q2 diretto dopo una sessione opaca e priva del solito lampo nel giro secco. Il nove volte campione del mondo ha chiuso soltanto 13° a quasi mezzo secondo da Zarco, pagando soprattutto l’incapacità di trovare il riferimento ideale nel momento decisivo del time attack. Un risultato inatteso su una pista che storicamente esalta la sua aggressività in frenata e che lo costringerà domani mattina a passare dal Q1, aumentando inevitabilmente i rischi in ottica qualifica e Sprint Race. Ducati resta comunque molto competitiva grazie ai piazzamenti di Bagnaia, Alex Marquez e Di Giannantonio, mentre Aprilia porta entrambe le RS-GP ufficiali direttamente nella top10 con Martin sesto e Bezzecchi settimo. Il leader del Mondiale non ha brillato particolarmente sul giro secco ma ha mostrato ancora una volta grande solidità, centrando senza eccessivi rischi l’obiettivo minimo della giornata. Restano invece fuori dalla top10 piloti importanti come Enea Bastianini, Brad Binder, Luca Marini e Fabio Quartararo, in un venerdì estremamente equilibrato che lascia aperti molti scenari per il resto del weekend francese.

💥 @peccobagnaia has gone down and brought out the yellow flags



And that means @marcmarquez93 will go to Q1 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JlekA5FOwB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Francia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 08/05/2026