MotoGP Francia 2026. Marini sorprende tutti nelle FP1 di Le Mans

La prima sessione di prove libere del GP di Francia 2026 ha regalato una classifica piuttosto inattesa, con Luca Marini capace di portare la Honda ufficiale davanti a tutti sul circuito di Le Mans. L’azzurro ha fermato il cronometro in 1:30.857 sfruttando una combinazione di gomme soft e medie e confermando i progressi già intravisti nei test di Jerez, dove HRC aveva portato diversi aggiornamenti aerodinamici. Alle sue spalle si è inserito Fabio Di Giannantonio, staccato di appena 54 millesimi con la Ducati VR46, mentre Pedro Acosta ha confermato la competitività della KTM chiudendo terzo a poco più di due decimi. Ottimi segnali anche da Johann Zarco, quarto davanti al pubblico di casa con la Honda LCR, e da Raul Fernandez, miglior Aprilia in quinta posizione con la RS-GP del team Trackhouse. Nella top10 trovano spazio anche Alex Rins, Alex Marquez, Ai Ogura, Marc Marquez e Brad Binder, in una sessione in cui molti piloti hanno preferito concentrarsi soprattutto sul lavoro di messa a punto e sul passo gara piuttosto che sul time attack puro.

Luca Marini with a couple of super laps 🔥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/CVeLwDBVxm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Aprilia e Ducati restano coperte in vista delle Prequalifiche

Dietro una classifica apparentemente sorprendente si nasconde però un venerdì ancora tutto da interpretare. Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e reduce da un avvio di stagione straordinario con Aprilia, ha chiuso solamente 14° senza mai cercare davvero il giro veloce, lavorando soprattutto con gomme usate e configurazioni differenti della RS-GP. Discorso simile per Jorge Martin, 15° a un solo millesimo dal compagno di squadra, e soprattutto per Francesco Bagnaia, 16° dopo una sessione molto lineare ma priva di time attack. Marc Marquez, invece, è riuscito a entrare nella top10 soltanto nel finale con un ultimo tentativo che gli ha permesso di salire fino al nono posto. Segnali da interpretare anche per Enea Bastianini, 12° ma più vicino ai primi rispetto ai weekend precedenti, mentre Franco Morbidelli ha vissuto una FP1 complicata chiudendo soltanto 20°. Le vere gerarchie emergeranno comunque nelle Practice del pomeriggio, decisive per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2 del sabato.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Francia 2026