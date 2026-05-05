Aprilia: Le Mans prova del nove per le novità tecniche sulla RS-GP26

Aprilia Racing si prepara ad affrontare il GP Francia sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento della stagione MotoGP. La squadra italiana arriva all’appuntamento da leader delle classifiche generali, grazie alla continuità di risultati e a una base tecnica in evoluzione.

Bezzecchi cerca continuità dopo i podi

Reduce da quattro podi consecutivi, tre vittorie e il secondo posto di Jerez de la Frontera, Marco Bezzecchi si presenta al via con l’obiettivo di confermare il momento positivo e migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno. Il tracciato francese rappresenta un banco di prova importante per dare seguito alla costanza di rendimento mostrata nelle prime gare.

Il pilota italiano ha dichiarato a fine giornata: “Sono molto contento di correre a Le Mans. È un circuito fantastico e ci sono sempre molti tifosi. C’è tanta voglia di continuare a far bene, quindi cercheremo di fare un bel weekend. Lavoreremo con la squadra per essere competitivi per tutto il fine settimana e raccogliere un buon risultato in gara”.

Martín punta a consolidare i progressi

Dall’altra parte del box, Jorge Martín arriva in Francia dopo un weekend intenso a Jerez dove ha ottenuto il quarto posto nella gara lunga e disputato una sessione di test che ha dato indicazioni positive. L’obiettivo è ora trasferire quei miglioramenti su un tracciato diverso e più tecnico come Le Mans.

MotoGP 2026, GP Spagna: Jorge Martin (Aprilia)

Martín ha spiegato: “Sono fiducioso per questo weekend. I test di Jerez sono stati positivi e ora l'obiettivo è confermare i progressi fatti anche su un tracciato diverso. Questo sarà molto importante per validare le nuove soluzioni tecniche. Fisicamente mi sento molto bene, ancora meglio rispetto alle scorse gare, e sono convinto che qui potremo fare un ulteriore passo avanti”.

Le Mans, pista tecnica e selettiva

Il circuito di Le Mans, nella configurazione Bugatti, è noto per le forti staccate e le ripartenze che mettono sotto stress moto e piloti. I suoi 4.190 metri e le 14 curve, con prevalenza di pieghe a destra, richiedono precisione e stabilità in frenata, oltre a una buona trazione in uscita.

Per Aprilia, il GP Francia rappresenta un passaggio chiave per consolidare quanto visto finora. La continuità di Bezzecchi e la crescita di Martín possono offrire indicazioni importanti in vista della fase centrale della stagione, dove la lotta per le posizioni di vertice entrerà nel vivo.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2026