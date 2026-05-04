GP Francia: Folger sostituisce Vinales a Le Mans

Nel GP Francia di MotoGP sarà Jonas Folger a prendere il posto di Maverick Vinales nel box Red Bull KTM Tech3. Lo spagnolo, ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione alla spalla sinistra, ha deciso di rinviare il rientro: troppo ravvicinato l’appuntamento di Le Mans per tornare in pista in piena forma.

Vinales rinvia il rientro dopo il controllo al centro Red Bull

Vinales aveva inizialmente indicato Le Mans come possibile gara per il rientro, ma dopo una visita al Red Bull Athlete Performance Centre la scelta è stata quella di prolungare lo stop. L’obiettivo resta quello di tornare in sella alla KTM RC16 solo quando le condizioni fisiche saranno ottimali.

Il pilota spagnolo ha dichiarato: “Ho lavorato duramente dopo l’operazione per recuperare completamente e avevo Le Mans come obiettivo per il rientro. Tuttavia, dopo il controllo di questa settimana, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza forte per tornare in moto. Sono deluso, ma capisco che la cosa più importante sia tornare al 100%”.

Folger di nuovo in MotoGP con Tech3

A sostituirlo sarà Folger, 32 anni, già legato in passato alla squadra francese e protagonista di tutta la sua esperienza in MotoGP proprio con questo gruppo. Il tedesco vanta anche un podio nella classe regina, ottenuto nel 2017 al Sachsenring, oltre a vittorie nelle classi Moto3 e Moto2. Folger, che non corre in MotoGP dal 2023 (ultima presenza ad Assen), affiancherà Enea Bastianini nel team Red Bull KTM Tech3 per il weekend francese.

MotoGP 2026: Jonas Folger (KTM)

Il pilota tedesco ha spiegato: “Prima di tutto voglio augurare a Maverick una pronta guarigione. Per me è una grande opportunità tornare con il team Tech3, con cui ho una storia importante. Sarà una sfida impegnativa, perché torno dopo tanto tempo lontano dalle gare, ma sono curioso di rimettermi in gioco”.

KTM tra emergenze e soluzioni temporanee

La scelta di puntare su Folger arriva in un momento delicato per la struttura KTM, che deve fare i conti anche con le condizioni non perfette di Pol Espargaró che sarebbe stato il sostituto designato di Vinales. Una situazione che ha spinto il team a trovare una soluzione interna, affidandosi a un pilota già esperto del contesto. Il direttore motorsport KTM Pit Beirer ha commentato: “Non è stata una decisione facile per Maverick, ma è giusto che torni solo quando sarà pronto. Per Le Mans siamo grati a Jonas per aver accettato questa sfida in un campionato così competitivo”.

Il GP Francia diventa così un banco di prova inatteso per Folger, chiamato a ritrovare ritmo e confidenza in tempi rapidi, mentre KTM attende di riavere Vinales al massimo della condizione.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 04/05/2026