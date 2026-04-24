MotoGP 2026

MotoGP Spagna 2026, le pagelle di Jerez de la Frontera

Avatar di Simone Valtieri, il 26/04/26

1 ora fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Spagna al Circuito Angel Nieto di Jerez

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Spagna al Circuito Angel Nieto di Jerez: Alex Marquez imperiale! Bezzecchi, concretezza da mondiale!
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Le pagelle del Gran Premio di Spagna al Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Alex Marquez imperiale! Bezzecchi, concretezza da mondiale! Diggia e Martin solidi, Ogura solito finale in crescita! Bravi Zarco e Bastianini, bocciato Marc Marquez, sfortunato Bagnaia.

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ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Scatta dalla seconda fila ma non è un problema, si prende nell'arco di due giri la testa passando di giustezza il fratello e poi scrollandosi di dosso il resto della concorrenza.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - Si interrompe la sua striscia di vittorie, ma questo secondo posto non lontano da Alex Marquez è tanta roba, su una pista non-Aprilia e coi rivali diretti in difficoltà.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - Il miglior ducatista, oggi in pista ma anche di questo inizio di stagione, è lui. Lo dicono i numeri: costanza e velocità. Il podio di oggi sancisce questo dato.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Super partenza, scattava 10° ed è subito tra i primi, e comunque avrebbe messo la firma alla vigilia per il quarto posto. Non ha il passo dei primi, ma può accontentarsi.

AI OGURA - VOTO 7,5 - Un voto in più del compagno, con cui fa una gara simile ma migliore, riuscendo a beffarlo all'ultimo giro, partendo peraltro tre posizioni dietro la top 5 è un gran bel risultato per il giapponese.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Che l'Aprilia sia una gran moto lo si capisce anche dal risultato di Raul, che dall 8° casella chiude 6° la gara di casa, non riuscendo a tenere dietro il compagno nel finale.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - La seconda posizione in griglia colta con la pioggia poteva far pensare che sarebbe sprofondato su pista asciutta. E invece ha tenuto, cedendo solo nel finale alle due Aprilia Trackhouse.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Ha fatto meglio di due Ducati, è stato il migliore su KTM su una pista dove il baby prodigio Acosta ha faticato tantissimo, così come Binder. Più che ottavo oggi non era possibile.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5,5 - La fortuna di ieri la paga con la sfiga di oggi. Dopo una brutta partenza aveva recuperato la nona piazza con buoni sorpassi, poi un problema sull'anteriore.

MARC MARQUEZ - VOTO 4 - Gran partenza, poi si fa beffare dal fratello che ha più ritmo e per cercare di seguirlo scivola via nella ghiaia. La versione di Marc da ''tutto o niente'' che conosciamo bene.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - Nono a poco meno di venti secondi dal compagno. Un po' troppo...

PEDRO ACOSTA - VOTO 6 - Ha lottato, ma è stato risucchiato, incassando 8'' da Bastianini su KTM.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Terza KTM su tre, arrivato in scia ad Acosta, gli diamo lo stesso voto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Come gli altri a podio ieri, gara negativa. Non cade, ma è solo 12°.

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Partiva lontano da Zarco, ma 13'' sono parecchi da uno con la stessa moto.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - La migliore Yamaha (ancora e ancora...). La sufficienza è il minimo.

JOAN MIR - VOTO 5 - Stesso discorso che per Marini, con l'aggravante di finire 3'' dietro e 2 posizioni.

ALEX RINS - VOTO 6 - Alla fine fa una gara simile a quella di Quartararo, difficile fare di meglio oggi.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Recupera qualche posizione dopo qualifiche da incubo. Minimo fatto.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - 3° Yamaha, staccato di 5'' da Rins. Gara senza squilli, aspettando Godot.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Gara anonima, ma condizionata dalla penalità presa ieri.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Fa il suo: corre e raccoglie dati in attesa del Godot di cui sopra.

LORENZO SAVADORI - VOTO SV - Ritirato dopo 8 giri, stava lottando con l'altro tester Fernandez

Maverick Vinales non partecipa alla gara per infortunio

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Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2026
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