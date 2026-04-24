MotoGP Spagna 2026, le pagelle di Jerez de la Frontera

Le pagelle del Gran Premio di Spagna al Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Alex Marquez imperiale! Bezzecchi, concretezza da mondiale! Diggia e Martin solidi, Ogura solito finale in crescita! Bravi Zarco e Bastianini, bocciato Marc Marquez, sfortunato Bagnaia.

ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Scatta dalla seconda fila ma non è un problema, si prende nell'arco di due giri la testa passando di giustezza il fratello e poi scrollandosi di dosso il resto della concorrenza.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - Si interrompe la sua striscia di vittorie, ma questo secondo posto non lontano da Alex Marquez è tanta roba, su una pista non-Aprilia e coi rivali diretti in difficoltà.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - Il miglior ducatista, oggi in pista ma anche di questo inizio di stagione, è lui. Lo dicono i numeri: costanza e velocità. Il podio di oggi sancisce questo dato.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Super partenza, scattava 10° ed è subito tra i primi, e comunque avrebbe messo la firma alla vigilia per il quarto posto. Non ha il passo dei primi, ma può accontentarsi.

AI OGURA - VOTO 7,5 - Un voto in più del compagno, con cui fa una gara simile ma migliore, riuscendo a beffarlo all'ultimo giro, partendo peraltro tre posizioni dietro la top 5 è un gran bel risultato per il giapponese.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Che l'Aprilia sia una gran moto lo si capisce anche dal risultato di Raul, che dall 8° casella chiude 6° la gara di casa, non riuscendo a tenere dietro il compagno nel finale.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - La seconda posizione in griglia colta con la pioggia poteva far pensare che sarebbe sprofondato su pista asciutta. E invece ha tenuto, cedendo solo nel finale alle due Aprilia Trackhouse.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Ha fatto meglio di due Ducati, è stato il migliore su KTM su una pista dove il baby prodigio Acosta ha faticato tantissimo, così come Binder. Più che ottavo oggi non era possibile.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5,5 - La fortuna di ieri la paga con la sfiga di oggi. Dopo una brutta partenza aveva recuperato la nona piazza con buoni sorpassi, poi un problema sull'anteriore.

MARC MARQUEZ - VOTO 4 - Gran partenza, poi si fa beffare dal fratello che ha più ritmo e per cercare di seguirlo scivola via nella ghiaia. La versione di Marc da ''tutto o niente'' che conosciamo bene.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - Nono a poco meno di venti secondi dal compagno. Un po' troppo...

PEDRO ACOSTA - VOTO 6 - Ha lottato, ma è stato risucchiato, incassando 8'' da Bastianini su KTM.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Terza KTM su tre, arrivato in scia ad Acosta, gli diamo lo stesso voto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Come gli altri a podio ieri, gara negativa. Non cade, ma è solo 12°.

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Partiva lontano da Zarco, ma 13'' sono parecchi da uno con la stessa moto.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - La migliore Yamaha (ancora e ancora...). La sufficienza è il minimo.

JOAN MIR - VOTO 5 - Stesso discorso che per Marini, con l'aggravante di finire 3'' dietro e 2 posizioni.

ALEX RINS - VOTO 6 - Alla fine fa una gara simile a quella di Quartararo, difficile fare di meglio oggi.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Recupera qualche posizione dopo qualifiche da incubo. Minimo fatto.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - 3° Yamaha, staccato di 5'' da Rins. Gara senza squilli, aspettando Godot.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Gara anonima, ma condizionata dalla penalità presa ieri.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Fa il suo: corre e raccoglie dati in attesa del Godot di cui sopra.

LORENZO SAVADORI - VOTO SV - Ritirato dopo 8 giri, stava lottando con l'altro tester Fernandez

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Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2026