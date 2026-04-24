MotoGP 2026

MotoGP Spagna 2026. Di Giannantonio-Morbidelli: i VR46 riders davani nelle libere di Jerez

Avatar di Simone Valtieri, il 24/04/26

30 minuti fa - Diggia è stato il pià veloce di tutti nella prima ora di prove libere a Jerez

Diggia è stato il pià veloce di tutti nella prima ora di prove libere a Jerez, il solo sceso sotto l'1'37! Dietro di lui il compagno Morbidelli e Alex Marquez
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Si riaccendono i motori della MotoGP a Jerez, per il Gran Premio di Spagna, dopo quasi un mese di pausa e la prima indicazione arriva dal box Pertamina Enduro VR46, con Fabio Di Giannantonio davanti a tutti in FP1 grazie a un 1’36”954 ottenuto nell’ultimo run con gomme medie nuove. Il romano è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:37, rifilando 288 millesimi al compagno di squadra Franco Morbidelli e firmando così una doppietta che dà subito visibilità al team di Valentino Rossi. Tuttavia, il dato cronometrico va letto con attenzione: diversi big hanno scelto di non effettuare il time-attack, preferendo conservare pneumatici e lavorare sul passo gara. Ne è la prova il fatto che alle spalle delle Ducati VR46 si piazzano piloti che non hanno montato gomme fresche, come Alex Marquez, terzo a 0.378, e soprattutto Marco Bezzecchi, quarto a 0.393 con l’Aprilia, entrambi costanti e competitivi senza cercare il giro secco.

Bezzecchi, passo interessante. Problemi per Bagnaia

È proprio guardando ai riferimenti sul ritmo che emergono i veri valori della sessione: Bezzecchi, leader del Mondiale, si conferma solido e veloce sulla lunga distanza, mentre i fratelli Marquez – Alex con la Gresini e Marc con la Ducati ufficiale, quinto a 0.542 senza gomme nuove – sembrano già pronti per il weekend di casa. Più indietro, ma comunque in controllo, anche Jorge Martin (10° a 0.720), caduto però nel corso della mattinata, e Francesco Bagnaia (11° a 0.730), entrambi impegnati in un lavoro mirato con un solo treno di gomme. Nella top 10 trovano spazio Raul Fernandez (6°), Jack Miller (7°), Pedro Acosta (8°) e Johann Zarco (9°), favoriti nel finale dall’utilizzo di pneumatici più freschi. Il quadro che ne esce è chiaro: VR46 davanti sul giro secco, ma per la lotta vera servirà guardare altrove, perché tra Aprilia e Ducati ufficiali il potenziale è ancora tutto da scoprire.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Spagna 2026

 

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/04/2026
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