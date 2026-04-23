MotoGP Spagna 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo una lunga pausa forzata dovuta alla cancellazione del GP del Qatar, il Motomondiale torna finalmente in azione e lo fa sbarcando in Europa per uno degli appuntamenti più iconici della stagione: il Gran Premio di Spagna a Jerez. A presentarsi al comando della classifica è uno straripante Marco Bezzecchi, protagonista di un avvio di 2026 semplicemente dominante con Aprilia, ma in Andalusia dovrà vedersela con un agguerrito Jorge Martin, distante pochi punti e sospinto dal calore del pubblico di casa. Riflettori puntati anche su Marc Marquez, ancora a caccia del primo successo domenicale stagionale, e su Francesco Bagnaia, chiamato a una svolta su una pista dove ha già trionfato più volte in carriera. Tra gli inseguitori attenzione a Pedro Acosta, sempre più solido con KTM, e a un brillantissimo Fabio Di Giannantonio, fin qui miglior ducatista per costanza di rendimento. Occhio poi agli outsider, da Alex Marquez – vincitore qui nel 2025 – a Franco Morbidelli, passando per il sorprendente Ai Ogura e per una Yamaha che cerca conferme con Fabio Quartararo. Senza dimenticare una Honda in crescita guidata da Johann Zarco e Joan Mir, pronta a inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Jerez è una pista che non tradisce mai le attese: spettacolo, sorpassi e colpi di scena sono assicurati. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 24 aprile

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 25 aprile

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 26 aprile

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 25 aprile

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 26 aprile

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

MotoGP 2026, GP Stati Uniti: Martin e Bezzecchi (Aprilia)

LINK UTILI - GP DI SPAGNA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Circuito de Jerez Angel Nieto da 4,423 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) grazie alle 11 frenate al giro per complessivi 33 secondi e mezzo, pari al 35 per cento della gara. Tre frenate sono della categoria High, 4 sono Medium e altrettante Light. Le decelerazioni variano da 0,5 a 1,5 g a seconda delle curve.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Circuito de Jerez Angel Nieto per l’impianto frenante è la 6, intitolata a Dani Pedrosa: le MotoGP passano da 295 km/h a 69 km/h grazie ad una staccata di 5,4 secondi, una delle 10 più lunghe del Mondiale in termini di tempo. I piloti esercitano un carico di 6 kg sulla leva del freno Brembo, subendo una decelerazione di 1,5 g mentre percorrono 254 metri e la pressione dell’impianto frenante raggiunge i 12,9 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 24 aprile: leggera pioggia; temperatura 13°-19°; precipitazioni 40%; umidità 71%

Sabato 25 aprile: parzialmente soleggiato; temperatura 13°-23°; precipitazioni 20%; umidità 67%

Domenica 26 aprile: soleggiato; temperatura 14°-25°; precipitazioni 0%; umidità 51%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 23/04/2026