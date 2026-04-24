MotoGP Spagna 2026. Alex Marquez domina il venerdì: Ducati davanti, Aprilia c’è

Alex Marquez si prende la scena nel venerdì del Gran Premio di Spagna a Jerez e lancia un messaggio chiaro a tutta la concorrenza: il pilota del team Gresini è l’uomo da battere in questo avvio di weekend. Il catalano firma un super 1’35”704 nelle pre-qualifiche, unico a scendere sotto il muro dell’1:36 e capace di rifilare oltre tre decimi a Fabio Di Giannantonio, secondo con la Ducati VR46, e mezzo secondo al leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo con Aprilia. Una prestazione costruita nel momento decisivo del time-attack, che conferma il feeling speciale di Alex con il tracciato andaluso e lo proietta tra i grandi favoriti per pole, Sprint e gara. Alle sue spalle si conferma solido anche Marc Marquez, quarto con la Ducati ufficiale, mentre Ai Ogura sorprende ancora con il quinto tempo sull’Aprilia Trackhouse. Nel complesso, è una Ducati molto competitiva sul giro secco, ma con Aprilia pronta a rispondere soprattutto sul passo gara, in un equilibrio che promette battaglia nel resto del weekend

Bagnaia e Martin, dalla polvere alla Q2

La sessione ha definito anche la top 10 che accede direttamente alla Q2, con Francesco Bagnaia capace di strappare il sesto tempo nonostante una caduta che ha complicato il suo turno. Insieme a lui avanzano Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Jorge Martin (anche lui caduto rovinosamente) ed Enea Bastianini, completando un gruppo molto compatto racchiuso in poco più di sei decimi. Restano invece esclusi piloti di peso come Joan Mir, Johann Zarco, Luca Marini e Franco Morbidelli, oltre a Pedro Acosta, solo quindicesimo e costretto a passare dalla Q1. Giornata difficile anche per Yamaha, con Fabio Quartararo 17° e lontano dai migliori, mentre Toprak Razgatlioglu chiude 18°.

2 minutes in and @peccobagnaia has CRASHED 💥



The bike is quite damaged but at least Pecco is back on his feet 👍#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/WrSlYOBw6n — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2026

Risultati Prequalifiche MotoGP Spagna 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/04/2026