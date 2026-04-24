MotoGP Spagna 2026. Alex Marquez domina a Jerez! Bez e Diggia sul podio!

Alex Marquez prende presto il comando e si invola a vincere! Il fratello Marc cade per seguirlo, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio. Bagnaia ritirato

Alex Marquez si prende il Gran Premio di Spagna di Jerez, la gara di casa, e prova a riscrivere gli equilibri del Mondiale MotoGP 2026, interrompendo la striscia vincente di Aprilia con una gara semplicemente perfetta. Il pilota del team Gresini Racing parte dalla seconda fila ma impiega pochissimi giri per mettersi al comando: dopo un avvio aggressivo alle spalle di Marc Marquez e Marco Bezzecchi, piazza l’attacco decisivo già al secondo giro in curva 6 e prende la testa della corsa. Da quel momento in poi è un monologo, costruito su ritmo, pulizia e gestione impeccabile, tanto da scavare un gap di circa due secondi che nessuno riuscirà più a colmare. Una vittoria che arriva esattamente un anno dopo il suo primo successo in top class proprio a Jerez e che restituisce alla Ducati il primo trionfo stagionale, dopo un avvio dominato dall’Aprilia.

From 5th to 1st in a lap and a half for @alexmarquez73 🔥🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/H3RmktQUMd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026

Bezzecchi secondo, ma più primo nel mondiale. Diggia costante!

Alle sue spalle, Marco Bezzecchi prova a resistere e a tenere vivo il duello, ma deve accontentarsi della seconda posizione, interrompendo così la sua impressionante serie di cinque vittorie consecutive. Il romagnolo, comunque, limita i danni e consolida la leadership in classifica, dimostrando ancora una volta grande solidità. Terzo posto per un ottimo Fabio Di Giannantonio, che regala il podio al team VR46 dopo una gara consistente e sempre nelle posizioni di vertice, mentre Jorge Martin chiude quarto dopo una partenza brillante dalla decima casella. Ottima anche la prova delle Aprilia satellite, con Ai Ogura e Raul Fernandez rispettivamente quinto e sesto, capaci di risalire il gruppo e confermare il buon momento della RS-GP. Più indietro Johann Zarco, settimo, che regala alla Honda il miglior risultato stagionale, davanti a Enea Bastianini, primo tra le KTM dopo aver battuto Pedro Acosta, decimo al traguardo.

Championship leader Bez delivers with a P2 finish 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/4w0HXSpHHQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026

Disastro rosso! Marquez cade, Bagnaia si ritira

Se il successo di Alex Marquez rappresenta la luce per Ducati, il rovescio della medaglia è un disastro completo per il team ufficiale. Marc Marquez, partito dalla pole e inizialmente leader, butta via tutto con una caduta in curva 11 nelle prime fasi, lasciando strada libera agli inseguitori. Poco dopo arriva anche il colpo finale: Francesco Bagnaia, in lotta per la top 10, rallenta improvvisamente a metà gara per un problema tecnico (non ancora chiarito dalla Ducati) ed è costretto al ritiro. Doppio zero pesantissimo per la squadra factory, che trasforma una gara potenzialmente vincente in una giornata da dimenticare, proprio nel weekend che doveva segnare la riscossa. Per fortuna di Borgo Panigale, i suoi team satellite sono capaci di prendersi subito la scena, rilanciando la sfida mondiale proprio alla vigilia della lunga tournée europea.

Risultati Gran Premio MotoGP Spagna 2026

Griglia di partenza MotoGP Spagna 2026

The #MotoGP grid will look like this a little bit later on ⚔️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/pyGLoNW9uu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2026