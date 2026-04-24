MotoGP Spagna 2026. Pole bagnata per Marc Marquez! Bezzecchi buon 4°

Al termine di un turno di qualifiche condizionato da pista bagnata, ma in via di asciugamento, e asfalto scivoloso, la pole position del Gran Premio di Spagna se l'è guadagnata con attenzione e qualche rischio il padrone di casa Marc Marquez, che a un minuto dalla fine ha stampato il suo 1:40.087. I suoi rivalei più duri oggi sono arrivati dalla Q1, un esperto di guida sul bagnato: Johann Zarco, e il funambolico Pedro Acosta. Il francese della Honda ha dato filo da torcere all'iberico fino all'ultima curva, quando ha rovinato un giro potenzialmente da record co un piccolo errore. Lo stesso (ma l'errore è stato più pesante, perché non aveva già un giro buono, come invece il francese) è accaduto con Pedrito, che alla fine ha piazzato la sua KTM in sesta posizione quando era facile proiettarlo in prima fila. Prima fila che si è invece preso per appena 18 millesimi Fabio Di Giannantonio (Ducati), beffando il leader del mondiale Marco Bezzecchi, comunque ottimo quarto.

Martin giù per terra: settimo. Bagnaia non è competitivo: 10°.

In seconda fila scatteranno dunque Bezzecchi e Acosta, in mezzo a loro, quinto, Alex Marquez con la Ducati del team Gresini Racing, caduto (come il compagno Fermin Aldeguer) nel suo primo run in pista. Terza fila aperta da Jorge Martin, che la sua caduta, invece, l'ha fatta nel secondo run, proprio un attimo dopo aver fatto il suo giro migliore. Con lui ci saranno Enea Bastianini (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia). Non trova il bandolo della matassa Francesco Bagnaia inevce, solo 10° con la sua Ducati, che aprirà la quarta fila insieme al giapponese Ai Ogura (Aprilia) e all'iberico Aldeguer (Ducati)

Morbidelli perde olio. Toprak, ma cos'hai fatto!?

Dalla Q1, disputata su una pista ben più bagnata della Q2, erano passati uno specialista come Zarco e un funambolo come Acosta, i due che al meglio hanno saputo interpretare le condizioni ''tricky'' del tracciato andaluso, dove non si vede spesso piovere (l'ultima volta era accaduto nel 2004). Il primo escluso dalla Q2 è Brad Binder su KTM, davanti alla coppia di pilota Honda ufficiali, Joan Mir e Luca Marini. I tre andranno a comporre la quinta fila, in sesta, invece, ci saranno Raul Fernandez (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) e Franco Morbidelli (Ducati), protagonista di una caduta e di una perdita d'olio che ha ritardato di qualche minuto la partenza della Q2. Settima fila per Toprak Razgatlioglu, autore di un salvataggio miracoloso e spettacolare nel corso delle FP2 (vedere il post qui sotto per credere), davanti alla wild card Luca Savadori (Aprilia) e a Jack Miller (Yamaha), caduto a inizio sessione. Ultimo e senza tempo il rookie Diogo Moreira (Honda), finito nella ghiaia.

Risultati Qualifiche MotoGP Spagna 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 25/04/2026