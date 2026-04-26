Ecco cos'è successo a Pecco Bagnaia nel GP di Spagna

Dopo il raggio di sole, di nuovo le nuvole. Non si schiarisce il cielo sopra alla testa di Francesco Bagnaia, che al netto di un buon secondo posto conquistato ieri nella gara Sprint di Jerez (Una pista sulla quale, ricordiamo, ha trionfato per tre edizioni di fila tra il 2022 e il 2024), anche e soprattutto grazie all'aiutino della variabile meteo, oggi è tornato sulla terra, costretto al ritiro da un problema emerso sull'anteriore della sua Ducati e resosi ingestibile dopo 13 giri su 25. A quel punto, Pecco era nono e aveva recuperato alcune posizioni dopo averle perse al via dopo uno stacco perfettibile della frizione. Scivolato in 12° piazza, aveva recuperato fino alla nona ma il problema era già lì. Già, ma di cosa si è trattato?

Non esistono, al momento (ore 16.30), dichiarazioni ufficiali della Ducati. Dalle indiscrezioni raccolte da Sky, l'inviato Giovanni Zamagni ha riportato quanto emerso dal box. Si sarebbe trattato di: ''Un problema tecnico all'anteriore emerso nei primi giri della gara che non era stato riscontrato dall'analisi dei dati e che poi è peggiorato con il passare dei giri''. Questa dichiarazione può già indirizzarci verso la strada giusta, escludendo un problema alle gomme. Nei video del ritiro, tra l'altro, si vede Bagnaia eseguire diversi ''brake test'', indizio che ristingerebbe il campo all'impianto frenante. Ad avvalorare la tesi, il fatto che il problema ''era stato riscontrato dall'analisi dei dati'', e la telemetria all'avantreno rileva l'azione frenante e l'azione del freno sulla forcella.

Riestretto il campo, una delle ipotesi più concrete deriva da ciò che si nota dal video della telecamera sul codone, ossia una chiusura di sterzo. È molto probabile che il freno non restasse in azione per il tempo necessario, poi sempre di meno fino a quando Pecco non è stato costretto a ritirarsi. A corroborare questa tesi è lo stesso Francesco Bagnaia, che - sempre ai microfoni di Sky - afferma: ''Il team sta lavorando, sta guardando tutto, è chiaro che c'è stato un inconveniente tecnico all'avantreno, però siamo piuttosto sicuro sia qualcosa che difficilmente potrà risuccedere. Ora speriamo di risolverlo entro i test''. Ma la frase chiave l'ha detta poco dopo: ''Il passo non era così male fino a che questo inconveniente non è andato a peggiorare. Già in partenza faticavo abbastanza a ridurre la velocità, poi è peggiorato''. ''Faticavo a ridurre la velocità'' ci fa ipotizzare che l'efficacia del freno non fosse adeguata. Ad ogni modo, solo eventuali comunicati ufficiali potranno chiarire, ma intanto un'idea di massima ce la siamo fatta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2026