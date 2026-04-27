MotoGP Test Jerez: l'Aprilia cala il tris, Ogura più veloce di Fernandez e Bezzecchi

Dopo aver ceduto il passo alla Ducati nel weekend di gara, Aprilia si riprende immediatamente la scena nei test ufficiali di Jerez, firmando una clamorosa tripletta con Ai Ogura davanti a tutti. Il giapponese del team Trackhouse piazza il colpo nel finale con un 1’35”944, beffando per appena 5 millesimi il compagno di squadra Raul Fernandez e completando un uno-due che certifica il grande momento della RS-GP. A chiudere il podio virtuale è Marco Bezzecchi con la moto ufficiale, staccato di tre decimi ma comunque protagonista di una giornata iniziata subito da riferimento, essendo stato il primo a scendere in pista al mattino e a dettare il ritmo nelle fasi iniziali.
Tech alert! ️🔍— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026
Check out the item Aprilia brought to the #JerezTest to measure the wind that will help them to design the rear aero after studying effectively the fluid that passes through that zone 👀#MotoGPpic.twitter.com/3kA5qtzw5N
Alex Marquez migliore al mattino, Marc prima Ducati nel pomeriggio
La giornata si è sviluppata su un copione piuttosto lineare fino al pomeriggio, con Alex Marquez – fresco vincitore del GP – capace di imporre il miglior tempo nella sessione mattutina in 1’36”394. Solo nel corso del pomeriggio i tempi hanno iniziato a scendere, con Raul Fernandez primo a rompere gli equilibri e a portarsi in testa, prima di un acceso duello con Marc Marquez. Il pilota Ducati, impegnato a testare una nuova carena anteriore, ha anche guidato la classifica per qualche istante, ma è stato nuovamente scavalcato dallo spagnolo dell’Aprilia. Nel finale, proprio come in gara domenica, è stato Ogura a piazzare la zampata decisiva, confermando una crescita costante e una competitività sempre più concreta nel progetto Trackhouse. Dietro al dominio Aprilia, la Ducati resta comunque vicina con Marc Marquez quarto e Pedro Acosta miglior KTM in quinta posizione.
Test day traditions... stealth livery bikes ⚫👀#JerezTest ⏱️ pic.twitter.com/GMc7mA5HFn— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026
Bene Quartararo, passi avanti Yamaha. Bagnaia e Martin a centro gruppo
Alex Marquez chiude sesto, davanti a un positivo Fabio Quartararo, settimo con una Yamaha impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni aerodinamiche sia al posteriore che all’anteriore. Completano la top 10 Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco – ancora miglior Honda – e Francesco Bagnaia, decimo davanti a Jorge Martin. La giornata ha visto anche qualche caduta, tra cui quella del rookie Diogo Moreira, primo a finire a terra, mentre tra i presenti si sono rivisti anche Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa, chiamato a sostituire l’infortunato Maverick Vinales. Un test ricco di spunti tecnici e indicazioni importanti, che conferma come la stagione 2026 sia ancora tutta da scrivere, con Aprilia e Ducati pronte a darsi battaglia anche sul terreno dello sviluppo.
A close-up at @YamahaMotoGP's new rear aero package 🔍#JerezTestpic.twitter.com/B8yhdKkFIe— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026
Risultati Test MotoGP Jerez de la Frontera 2026
|Pos.
|Pilota
|Bike
|Tempo Mattino
|Tempo Pomeriggio
|Distacco
|1
|Ai Ogura
|Aprilia
|1'37.089
|1'35.944
|—
|2
|Raul Fernandez
|Aprilia
|1'36.769
|1'35.949
|+0.005
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|1'36.769
|1'36.272
|+0.328
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|1'36.817
|1'36.277
|+0.333
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|1'36.734
|1'36.299
|+0.355
|6
|Alex Marquez
|Ducati
|1'36.394
|1'36.409
|+0.450
|7
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'37.057
|1'36.439
|+0.495
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'36.769
|1'36.477
|+0.533
|9
|Johann Zarco
|Honda
|1'36.658
|1'37.010
|+0.714
|10
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'36.697
|1'36.671
|+0.727
|11
|Jorge Martin
|Aprilia
|1'36.932
|1'36.683
|+0.739
|12
|Enea Bastianini
|KTM
|1'37.249
|1'36.687
|+0.743
|13
|Diogo Moreira
|Honda
|1'37.620
|1'36.878
|+0.934
|14
|Luca Marini
|Honda
|1'37.038
|1'36.896
|+0.952
|15
|Joan Mir
|Honda
|1'36.977
|1'36.988
|+1.033
|16
|Brad Binder
|KTM
|1'37.325
|1'36.980
|+1.036
|17
|Jack Miller
|Yamaha
|1'37.326
|1'37.008
|+1.064
|18
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|1'37.039
|—
|+1.095
|19
|Franco Morbidelli
|Ducati
|1'37.298
|1'37.071
|+1.127
|20
|Dani Pedrosa
|KTM
|1'38.011
|1'37.483
|+1.539
|21
|Toprak Razgatlioglu
|Yamaha
|1'37.884
|1'37.490
|+1.546
|22
|Alex Rins
|Yamaha
|1'37.583
|1'37.541
|+1.597
|23
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'38.102
|1'37.737
|+1.793