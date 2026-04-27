MotoGP 2026

MotoGP Test Jerez: l'Aprilia cala il tris, Ogura più veloce di Fernandez e Bezzecchi

Avatar di Simone Valtieri, il 27/04/26

1 ora fa - Aprilia monopolizza la scena nei test di Jerez, mentre Ducati e Yamaha lavorano su aggiornamenti chiave

Dopo la vittoria Ducati nel GP, l'Aprilia si prende la scena nei test di Jerez monopolizzando le prime posizioni: novità aerodinamiche e indicazioni importanti per il campionato

Dopo aver ceduto il passo alla Ducati nel weekend di gara, Aprilia si riprende immediatamente la scena nei test ufficiali di Jerez, firmando una clamorosa tripletta con Ai Ogura davanti a tutti. Il giapponese del team Trackhouse piazza il colpo nel finale con un 1’35”944, beffando per appena 5 millesimi il compagno di squadra Raul Fernandez e completando un uno-due che certifica il grande momento della RS-GP. A chiudere il podio virtuale è Marco Bezzecchi con la moto ufficiale, staccato di tre decimi ma comunque protagonista di una giornata iniziata subito da riferimento, essendo stato il primo a scendere in pista al mattino e a dettare il ritmo nelle fasi iniziali.

Alex Marquez migliore al mattino, Marc prima Ducati nel pomeriggio

La giornata si è sviluppata su un copione piuttosto lineare fino al pomeriggio, con Alex Marquez – fresco vincitore del GP – capace di imporre il miglior tempo nella sessione mattutina in 1’36”394. Solo nel corso del pomeriggio i tempi hanno iniziato a scendere, con Raul Fernandez primo a rompere gli equilibri e a portarsi in testa, prima di un acceso duello con Marc Marquez. Il pilota Ducati, impegnato a testare una nuova carena anteriore, ha anche guidato la classifica per qualche istante, ma è stato nuovamente scavalcato dallo spagnolo dell’Aprilia. Nel finale, proprio come in gara domenica, è stato Ogura a piazzare la zampata decisiva, confermando una crescita costante e una competitività sempre più concreta nel progetto Trackhouse. Dietro al dominio Aprilia, la Ducati resta comunque vicina con Marc Marquez quarto e Pedro Acosta miglior KTM in quinta posizione.

Bene Quartararo, passi avanti Yamaha. Bagnaia e Martin a centro gruppo

Alex Marquez chiude sesto, davanti a un positivo Fabio Quartararo, settimo con una Yamaha impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni aerodinamiche sia al posteriore che all’anteriore. Completano la top 10 Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco – ancora miglior Honda – e Francesco Bagnaia, decimo davanti a Jorge Martin. La giornata ha visto anche qualche caduta, tra cui quella del rookie Diogo Moreira, primo a finire a terra, mentre tra i presenti si sono rivisti anche Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa, chiamato a sostituire l’infortunato Maverick Vinales. Un test ricco di spunti tecnici e indicazioni importanti, che conferma come la stagione 2026 sia ancora tutta da scrivere, con Aprilia e Ducati pronte a darsi battaglia anche sul terreno dello sviluppo.

Risultati Test MotoGP Jerez de la Frontera 2026

Pos.PilotaBikeTempo MattinoTempo PomeriggioDistacco
1Ai OguraAprilia1'37.0891'35.944
2Raul FernandezAprilia1'36.7691'35.949+0.005
3Marco BezzecchiAprilia1'36.7691'36.272+0.328
4Marc MarquezDucati1'36.8171'36.277+0.333
5Pedro AcostaKTM1'36.7341'36.299+0.355
6Alex MarquezDucati1'36.3941'36.409+0.450
7Fabio QuartararoYamaha1'37.0571'36.439+0.495
8Fabio Di GiannantonioDucati1'36.7691'36.477+0.533
9Johann ZarcoHonda1'36.6581'37.010+0.714
10Francesco BagnaiaDucati1'36.6971'36.671+0.727
11Jorge MartinAprilia1'36.9321'36.683+0.739
12Enea BastianiniKTM1'37.2491'36.687+0.743
13Diogo MoreiraHonda1'37.6201'36.878+0.934
14Luca MariniHonda1'37.0381'36.896+0.952
15Joan MirHonda1'36.9771'36.988+1.033
16Brad BinderKTM1'37.3251'36.980+1.036
17Jack MillerYamaha1'37.3261'37.008+1.064
18Fermin AldeguerDucati1'37.039+1.095
19Franco MorbidelliDucati1'37.2981'37.071+1.127
20Dani PedrosaKTM1'38.0111'37.483+1.539
21Toprak RazgatliogluYamaha1'37.8841'37.490+1.546
22Alex RinsYamaha1'37.5831'37.541+1.597
23Lorenzo SavadoriAprilia1'38.1021'37.737+1.793

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Pubblicato da Simone Valtieri, 27/04/2026
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