MotoGP Francia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal calore andaluso di Jerez al bagno di folla di Le Mans: il Motomondiale prosegue la sua marcia con il quinto appuntamento della stagione 2026 su uno dei tracciati più iconici del calendario. In Francia riflettori puntati sul leader del Mondiale Marco Bezzecchi, ancora riferimento con Aprilia nonostante lo stop alla sua striscia vincente, ma insidiato da un solidissimo Jorge Martin, sempre più vicino in classifica. Grande attesa anche per i padroni di casa, con Johann Zarco – storico vincitore qui nel 2025 – e Fabio Quartararo, pronti a infiammare un pubblico da tutto esaurito. In casa Ducati, invece, serve una reazione dopo il difficile weekend spagnolo: Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono chiamati a rispondere per non perdere ulteriore terreno, mentre il più continuo tra i ducatisti resta Fabio Di Giannantonio, ormai stabilmente nelle posizioni di vertice. Occhio anche a Alex Marquez, rinvigorito dal successo di Jerez, e agli outsider come Pedro Acosta, desideroso di rilancio con KTM, e Ai Ogura, sempre più convincente, gara dopo gara. Senza dimenticare una Honda in crescita e una Yamaha ancora alla ricerca del salto di qualità, Le Mans promette ancora una volta spettacolo e possibili sorprese, anche grazie all’incognita meteo spesso decisiva su questo tracciato. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 8 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 9 maggio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 10 maggio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 9 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 10 maggio

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

Alex Marquez (Ducati), Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP DI SPAGNA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, la pista di Le Mans da 4,185 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritata un indice di difficoltà di 4 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) per effetto delle 10 frenate al giro per complessivi 31 secondi e mezzo, pari al 35 per cento della gara. Due frenate sono della categoria High e per di più sono consecutive, 6 sono Medium e le restanti 2 Light 4.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del circuito Bugatti per l’impianto frenante è la 8, chiamata Garage Vert perché nel 1955 lì vicino fu costruita un’autofficina da un’azienda dal logo verde. In quel punto le MotoGP passano da 263 km/h a 78 km/h in 4,9 secondi in cui percorrono 209 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,8 kg. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo raggiunge addirittura i 12,4 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 8 maggio: leggera pioggia; temperatura 7°-22°; precipitazioni 20%; umidità 51%

Sabato 9 maggio: temporale; temperatura 11°-24°; precipitazioni 45%; umidità 56%

Domenica 10 maggio: temporali sparsi; temperatura 12°-17°; precipitazioni 65%; umidità 81%

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Pubblicato da Simone Valtieri, 05/05/2026