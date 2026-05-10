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MotoGP Francia 2026, le pagelle di Le Mans

Avatar di Simone Valtieri, il 10/05/26

3 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Francia al circuito Bugatti di Le Mans

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Francia al circuito Bugatti di Le Mans: Un Martin di un altro livello! Bezzecchi, Ogura e Quartararo: tris di 9
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Le pagelle del Gran Premio di Francia al circuito Bugatti di Le Mans. Un Martin di un altro livello! Bezzecchi, Ogura e Quartararo: tris di 9! Bravi anche Diggia e Acosta. Bocciato Bagnaia, ma solo per la caduta. Male Mir, Alex Marquez e Morbidelli.

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JORGE MARTIN - VOTO 10 E LODE - Merita il massimo. Anche oggi mette una pezza alle qualifiche e dall'ottava piazza rimonta inesorabile: e che sorpassi! Bis iridato nel mirino!

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - La sua costanza è impressionante, Pur non sentendo al meglio la moto rischia di vincere! Sarà una bella sfida con il compagno d'ora in poi, forza Bez!

AI OGURA - VOTO 9 - Ma quanto è forte Ai? Primo podio in MotoGP, deve fare uno step in qualifica, perché in gara sembra il Bastianini di qualch anno fa, a fine gara si mangia tutti!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - La miglior Ducati è la sua! Nel weekend in cui firma per la KTM ufficiale, sbaglia al via, poi lotta e risale, beffando Acosta all'ultimo giro.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - La sua KTM si mangia le gomme come un ex tabagista, ma lui riesce a farle durare quasi fino a fine gara. Quasi, perché mancavano due curve per restare 4°.

FABIO QUARTARARO - VOTO 9 - L'idolo di casa su una delle poche piste dove la sua moto può fare bene, lotta davanti per qualche giro. Rifila ben 25'' alla seconda Yamaha.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 - Il vero Enea sta tornando, ormai è il secondo pilota KTM dopo Acosta, e alcune volte gli dà anche fastidio. Può crescere ancora, peccato le qualifiche.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4,5 - Dopo un via difficile era riuscito a riportarsi sul leader Bezzecchi, chiedendo però troppo alle gomme. Gli si chiude il davanti e finisce a terra.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Non una gran partenza, poi scivola presto al secondo giro.

DIOGO MOREIRA - VOTO 4 - Sbaglia al via e scivola in fondo, poi rimontare e infine cade.

JOAN MIR - VOTO 4,5 - Stava facendo una bella gara, sesto, ma cade a 7 giri dal termine.

BRAD BINDER - VOTO 4 - Non un gran giorno, lo termina distruggendo la moto sul finale.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Peggior Aprilia e senza guizzi ma la P8 vale la sufficienza.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - Non ancora al 100%, lotta e la spunta con Marini.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Un po' lontano dal compagno, ma resta in piedi e fa top ten.

JOHANN ZARCO - VOTO 5,5 - Aveva illuso venerdì, sperava nella pioggia per il bis del '25.

ALEX RINS - VOTO 6 - Non malissimo Alex, vince il GP delle altre Yamaha di un soffio.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Arriva in scia a Rins, sta ancora imparando.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - Male male Franco, staccatissimo e mai in gara

JACK MILLER - VOTO 5 - Ultimo tra i titolari, moto lenta ma così è un calvario.

JONAS FOLGER - VOTO 6 - Fa il suo, porta a casa la KTM e mette insieme giri.

Maverick Vinales e Marc Marquez non partecipano alla gara perché infortunati.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 10/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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