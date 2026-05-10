Marc Marquez, nuovo stop: frattura al piede e intervento alla spalla

Il weekend di Le Mans rischia di avere conseguenze molto pesanti sulla stagione di Marc Marquez. Dopo la caduta nella Sprint Race del GP di Francia, il pilota Ducati ha infatti confermato di essersi procurato la frattura del quinto metatarso del piede destro, un infortunio che richiederà un intervento chirurgico già programmato nei prossimi giorni a Madrid. Ma il problema emerso dopo gli esami è ancora più complesso del previsto. Lo spagnolo ha infatti rivelato che era già in programma un’altra operazione alla spalla destra, conseguenza di complicazioni legate alla caduta avvenuta in Indonesia nei mesi scorsi. “Quando sono caduto ho capito subito che qualcosa non andava al piede, ma per fortuna si tratta solo del quinto metatarso. Sistemeremo tutto insieme”, ha spiegato Marquez ai microfoni di Sky Sport, annunciando anche che salterà sicuramente il prossimo GP di Catalogna. Restano invece da valutare i tempi per un eventuale ritorno al Mugello, anche se al momento non esiste ancora una data certa per il recupero completo.

“Una vite toccava il nervo”: il retroscena sulla guida

La parte più sorprendente del racconto di Marquez riguarda però il problema fisico che lo stava limitando già da diverse settimane. Il campione Ducati ha spiegato che dopo Jerez aveva iniziato ad avvertire strane difficoltà nella guida della MotoGP, soprattutto nella mobilità del braccio destro. “Mentalmente cercavo di convincermi che fosse tutto normale, ma dopo Jerez ho detto ai medici che c’era qualcosa che non funzionava”, ha raccontato. Gli esami hanno poi evidenziato che una vite della vecchia operazione si era rotta mentre un’altra si era spostata di pochi millimetri, andando però a comprimere il nervo radiale nella posizione di guida tipica della MotoGP. “A casa stavo bene, anche in motocross non sentivo problemi. Il guaio arrivava solo sulla MotoGP quando porto il braccio in avanti”, ha spiegato. Secondo Marquez, proprio questa limitazione avrebbe contribuito alle recenti cadute e alla mancanza di continuità nelle prestazioni. “Quando il nervo viene sollecitato non riesco più a guidare bene. Oggi mi sono rilassato per un attimo pensando che mancasse solo un giro, ma il corpo non ha seguito quello che volevo fare”. Ducati perde così uno dei protagonisti più attesi di questa fase della stagione proprio mentre il Mondiale entra nel cuore del calendario europeo.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 10/05/2026