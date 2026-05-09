MotoGP Francia 2026. Capolavoro Martin! Sua la Sprint su Bagnaia e Bezzecchi

Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans con l'Aprilia - la 18° della carriera - dipingendo uno dei suoi capolavori più grandi. Il pilota spagnolo è riuscito a prendere la testa all'esterno di curva 2 scattando dall'ottava posizione, involandosi sin da subito verso il successo. Al suo inseguimento si è presto lanciato, invano, Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, autore di una partenza perfettibile. L'italiano è comunque salito sul podio assieme all'amico e leader iridato Marco Bezzecchi, mentre ai piedi dei tre gradini ha chiuso Pedro Acosta (KTM). Male Marc Marquez, scattato bene ma subito risucchiato da un manipolo di rivali tra cui i due campioni del mondo Fabio Quartararo, che porta la sua Yamaha in quinta posizione, e Joan Mir, che mette invece la Honda in sesta. Finisce invece a terra Marquez al penultimo giro, quando era settimo, autore di un highside spaventoso ma conclusosi, fortunatamente, senza apparenti conseguenze fisiche per il pilota. Raccolgono punti dunque il rimontante Ai Ogura (Aprilia), Alex Marquez (Ducati) e Diogo Moreira (Honda), mentre il padrone di casa e vincitore del 2025, Johann Zarco, ha messo la sua Honda in decima piazza. Tante le cadute, soprattutto degli italiani: Franco Morbidelli è scivolato al giro 7 e Enea Bastianini si era steso in quello precedente, quando era a ridosso della top ten; Fabio Di Giannantonio, sprofondato dopo il via, era caduto al quarto giro, mentre Luca Marini (e Jonas Folger) si era ritirato al giro 2. Caduto anche Raul Fernandez (Aprilia), a 2 giri dal termine, quando era 10°. In virtù di questi risultati, Martin rosicchia 5 punti in classifica al compagno Bezzecchi, lanciando il guanto di sfida iridato. Il primo degli inseguitori, Acosta, è già staccato di 30 punti dal secondo posto dell'iberico.

Super Martin, bravi Pecco e Bez! Marquez, che disastro!

Si spengono i semafori e Jorge Martin fa una delle partenze più spettacolari della soria della MotoGP, balzando dall'ottava posizione alla prima alla staccata di curva 2, superando all'esterno il suo compagno Bezzecchi, che aveva avuto anch'egli un'ottimo abbrivio, e Pecco Bagnaia, bruciato al via da Marquez ma poi bravo a riperndersi la posizione sul compagno, passato anche da un super Fabio Quartararo. Marc Marquez in sofferenza nei primi giri, perde la posizione anche su Acosta e Mir, scivolando in settima piazza, intanto Bagnaia, dopo due giri di pressione, riesce a sopravanzare Bezzecchi che va largo al tornante, e a mettersi a caccia di un Martin scalpitante. Prima del quinto passaggio sul traguardo Acosta infila Quartararo e si mette a caccia di Bezzecchi. Le tre posizioni di testa si congelano sin da subito, con Bagnaia staccato di circa un secondo senza riuscire a recuperare sul suo storico rivale, e con Bezzecchi che perde via via terreno, dovendosi guardare le spalle dall'arrembante quartetto inseguitore. Anche il Bez, però, può contare su oltre un secondo di margine su Acosta, Quartararo, Mir e Marquez, tutti molto vicini tra loro. Negli ultimi giri anche Acosta si costruisce un magine di sicurezza blindando la quarta piazza, mentre Quartararo riesce a tenere dietro Mir. Cade, a un giro dalla fine, Marc Marquez, disintegrando la moto e facendosi pure male al termine di una trottola micidiale. Marc lascia il suo posto ad Alex Marquez, che viene però passato da Ogura nelle fasi finali. Ultimo a punti il brasiliano Moreira, approfittando anche della caduta, a due giri dalla fine, di Raul Fernandez. Jorge Martin transita per primo sul tragurdo, si innalza sulla sua moto, e si inchina. Gli applausi, oggi, sono tutti per lui.

Risultati Gara Sprint MotoGP Francia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 09/05/2026