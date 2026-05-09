MotoGP Francia 2026. La zampata del campione: Bagnaia in pole a Le Mans

Francesco Bagnaia torna finalmente davanti a tutti e lo fa nel momento forse più importante della sua stagione. Sul circuito Bugatti di Le Mans il pilota Ducati ha conquistato la pole position del GP di Francia 2026 fermando il cronometro in 1:29.634 e ritrovando così una prima casella della griglia che mancava da Sepang 2025. Una risposta pesante dopo settimane complicate e una qualifica che conferma quanto il tre volte iridato resti uno dei riferimenti assoluti sul giro secco quando riesce a trovare il feeling ideale con la GP26. Il margine è stato però minimo: appena 12 millesimi su Marc Marquez, protagonista di una rimonta impressionante dopo il passaggio dal Q1 e vicinissimo a una pole che avrebbe avuto del clamoroso. La Ducati ufficiale monopolizza quindi le prime due posizioni, ma il dato forse più significativo è il livello di equilibrio espresso dal Q2: i primi quattro sono racchiusi in appena 65 millesimi, mentre l’intera prima fila resta compressa in soli 23 millesimi grazie al terzo posto di Marco Bezzecchi. L’Aprilia continua dunque a confermarsi velocissima anche sul giro secco, con il leader del Mondiale apparso estremamente solido e competitivo per tutto il weekend francese.

Di Giannantonio in seconda fila, Martin in terza

Alle spalle della prima fila scatterà Fabio Di Giannantonio, ancora molto convincente con la Ducati VR46 e distante appena 65 millesimi dalla pole, seguito da Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha farà sognare il pubblico di casa partendo dalla seconda fila dopo una qualifica molto aggressiva, mentre Joan Mir conferma i progressi Honda con un ottimo settimo tempo a poco più di due decimi dalla vetta. Più complicata invece la sessione di Jorge Martin, soltanto ottavo con l’Aprilia ufficiale nonostante un distacco minimo da Bagnaia: appena 213 millesimi. Lo spagnolo dovrà quindi inventarsi qualcosa soprattutto nella Sprint Race per limitare i danni in classifica nei confronti di Bezzecchi. Delude invece Johann Zarco, autore del miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì ma soltanto undicesimo nel Q2, mentre Alex Marquez non è andato oltre il decimo posto dopo aver dominato gran parte del weekend fino a questo momento. Restano invece lontani gli altri italiani: Enea Bastianini scatterà 14°, Luca Marini 15° e Franco Morbidelli soltanto 16° dopo un’altra qualifica molto difficile con la Ducati VR46.

Contrasting fortunes for the Marquez brothers are Marc goes quickest and Alex goes down 🔄#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/w6P76vlzBu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026

Risultati Qualifiche MotoGP Francia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 09/05/2026