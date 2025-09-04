MotoGP Catalunya 2025. Alex batte Marc! Bastianini, che podio!

- 07/09/25 - MotoGP Catalunya 2025, le pagelle di Barcellona
Dopo 15 vittorie consecutive, Marc Marquez abdica, ma non gli interessa nulla: a vincere il Gran Premio della Cataluyna è suo fratello Alex, e può solo che essere una gran festa! Marc, in virtù di questo risultato, non potrà festeggiare il titolo già a Misano Adriatico, ma il titolo è già nelle sue tasche da tempo, è solo questione di portare pazienza. Nel frattempo oggi festeggia Alex, dopo la scivolata di ieri, un riscatto per lui e per il team Gresini, che porta a casa la seconda vittoria dell'anno. Dietro alle due Ducati c'è spazio per due KTM, e la migliore è sorprendentemente quella di un Enea Bastianini sempre più in palla! Il romagnolo ha finalmente trovato un ottimo feeling con la sua moto ed è riuscito a battere anche il predestinato Pedro Acosta, reo di aver azzardato con una gomma Soft al posteriore poi decaduta troppo presto. Ma va bene così! Quinto è il sempre eccellente Fabio Quartararo (Yamaha), davanti al sorprendente Ai Ogura (Aprilia) e a un Pecco Bagnaia finalmente con qualcosa di buono tra le mani, una rimonta da P21 a P7, nonostante nel finale sia un po' calato. Più di lui è calato Luca Marini (Honda), comunque buon ottavo (era quinto due giri prima), mentre chiudono la top ten Miguel Oliveira (Yamaha) e il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia). Finiscono a punti anche Raul Fernandez (Aprilia), Joan Mir (Honda), il rientrante Maverick Vinales (KTM), Jack Miller (Yamaha) e il deludente Fermin Aldeguer (Ducati). Tante le cadute: sfortunati Marco Bezzecchi (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati) al via, poi sbagliano e finiscono la loro gara nella ghiaia Brad Binder (KTM), Johann Zarco (Honda), Alex Rins (Yamaha) e Franco Morbidelli (Ducati). Come già accennato, con questi risultati la classifica vede Marc Marquez sempre primissimo con 182 punti di margine sul fratello: se pur il titolo non arriverà a Misano, è probabile sarà nelle sue tasche già a Motegi, in casa della sua vecchia Honda.
Gotta love this ❤️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/aMhW0bmlZu— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
Gran partenza di Marc Marquez e di Bagnaia (+9 posizioni!)
Sole e caldo sul Circuit de Barcelona-Catalunya precedono la partenza del Gran Premio della Catalogna. Tutti i piloti obbligati a montare le gomme medie al posteriore a causa dell'asfalto con poco grip ma uno azzarda la morbida, è Pedro Acosta. Dopo il giro di schieramento si spengono i semafori e scatta la gara con un Marc Marquez perfetto nel mettersi in scia al fratello Alex e al soffiargli la prima posizione. Alex però non molla, seguito da Acosta, Quartararo e da un ottimo Marini, scattato alla grande. Bastianini, Zarco, Ogura, Morbidelli e Bezzecchi scattano bene, così come Bagnaia, 12° dalla 21° piazza dopo la prima tornata, subito in scia a Di Giannantoni, partito male. Bezzecchi, invece, è sobbalzato al via, riuscendo comunque a salire alla P12 alla P10!
Bezzecchi & @FabioDiggia49 go down in quick succession! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2BbptYEjSp— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
La caduta degli italiani! Alex balza al comando!
All'inizio del secondo giro gli italiani sono protagonisti nel bene e nel male. Bastianini supera Marini sul rettifilo, alla prima curva invece Bezzecchi si tocca con Morbidelli (che deve scontare un long lap penalty per aver fatto cadere ieri Martin) e lo centra Di Giannantonio! Ne approfitta Bagnaia per salire in una insperata nona posizione. Davanti Marc e Alex Marquez continuano a comandare con Acosta in terza posizione e un superbo Bastianini che passa Quartararo e si prende la quarta piazza. Marini è sesto con zarco, Ogura, Bagnaia e Morbidelli a chiudere la top ten. Quest'ultimo sconta la sua pena al giro 3 e al suo posto entra Brad Binder nei primi dieci, seguito da Fernandez e Oliveira. Poi Martin. All'inizio del terzo giro arriva la manovra di Alex, che passa Marc alla staccata della ''uno'' e incrocia bene, per tenersi la prima posizione.
Brothers side by side ⚔️— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
And @alexmarquez73 hits the front 🚨🚨🚨#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2VVjrFrXq1
Cade Binder, Bagnaia risale. Alex Marquez allunga!
Nei due giri successivi Marc prova a rendere il sorpasso ad Alex che, però, stacca profondissimo. Il dominatore del mondiale, però, ha due problemi in sella ad altrettante KTM, i cui nomi sono Acosta e Bastianini. I quattro hanno preso un piccolo margine su un sestetto stiracchiato composto da Quartararo, Zaco, Marini, Ogura, Bagnaia e Binder. All'inizio del settimo giro è proprio Brad Binder a scivolare finendo nel ghiaione in curva 7. Pecco può così respirare e provare ad attaccare l'Aprilia di Ogura. Lo fa al termine della retta d'arrivo con successo, prendendosi l'ottava piazza! Davanti Marc Marquez si scrolla di dosso Acosta, che viene messo dnel mirino da Bastianini. Dietro di loro duello francese tra Quartararo e Zarco con quest'ultimo che resta quinto.
It's an all-French fight for P5 🇫🇷— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
But @Luca_Marini_97 and @PeccoBagnaia (coming all the way from 21st) might as well enter the battle! ⚔️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/QLmc0aH9De
Bastianini supera Acosta ed è terzo, cade Zarco!
Qualche giro per respirare e poi lo show riprende al giro 11 con Bastianini che scalza Acosta dalla terza posizione e sale sul podio virtuale, ritrovandosi a 7 decimi da Marc Marquez! Nel giro successivo Johann Zarco scivola in curva 10 e lascia il passo a Luca Marini, che supera Quartararo e si mette in quinta posizione! Settimo è Pecco Bagnaia, con Ogura, Fernandez e Oliveira a chiudere la top 10! Davanti si ricondensano i primi tre con Alex che ha mezzo secondo su Marc e quest'ultimo con un ulteriore mezzo secondo su Bastianini. Acosta, peraltro, non si stacca nonostante la gomma Soft al posteriore, e il quartetto si ricompone! Il migliore nel gruppetto sembra essere la ''Bestia'' che centesimo dopo centesimo si riavvicina ai Marquez.
More intra @KTM_Racing tussles ⚔️🔥@Bestia23 takes the last podium place away from @37_pedroacosta 🔄#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/ClaF42Is98— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
Alex e Marc Marquez se ne vanno. Cadono due italiani
In tre giri, però, i primi due decidono di cambiare ritmo e il quartetto si stiracchia, anzi, si rompe. Acosta perde terreno e si ritrova in poche curve a 2 secondi dalla Bestia che dal canto suo prova a restare ancorato alle due Ducati, ma fatica. E infatti nei due giri successivi, dal 16° al 17°, l'italiano si stacca, mentre Alex e Marc restano davanti per giocarsi la gara nelle ultime 7 tornate. Anche Bagnaia sembra faticare, non uscendo a riprendere Quartararo, il quale si è staccato di un secondo da Marini. Le prime sei posizioni sembrano fisse, mentre Pecco deve guardarsi le spalle da Ogura. La bagarra per la vittoria dura tre giri, poi Marc Marquez compie un piccolo errore e Alex scappa a quasi un secondo di vantaggio. Cade e si ritira, intanto Savadori e, poco dopo, Morbidelli, 13° fino a quel momento.
Marini defends, while @AiOgura79 makes it stick this time around 🔄✊#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/UzdJt55kOL— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
Vince Alex su Marc! Il mondiale non si deciderà a Misano
Ultimi giri! Bagnaia si difende con i denti da Ogura, con le gomme sulle tele e scodando alla prima curva. Marini e Quartararo sono ora vicini e non molto lontani da Acosta. Davanti, Bastianini è l'unico che sembra ''tranquillo'', mentre Marc decide forse di accontentarsi della seconda piazza: non vincerà il mondiale a Misano, questioni di matematica e filosofia, visto che il nono titolo è già ampiamente nella sua tasca. A due giri dal termine riesce il sorpasso di Ogura su Bagnaia, così come Quartararo che riesce a passare Marini e salier in P5. Questo quartetto è compatto ma in due giri si sfilaccerà, con Ogura che passerà anche Marini, superato anche da Bagnaia, alla fine settimo. Davanti Alex Marquez si invola verso la sua seconda vittoria dell'anno dopo quella di Jerez e la coglie con grande merito! Marc si accontenta e Bastianini è favoloso terzo! Acosta, Quartararo Ogura, Bagnaia, Marini, Oliveira e Martin chiudono la top ten, mentre colgono punti anche Fernandez, Mir, Vinales, Miller e Aldeguer. In piedi, a traguardo, Chantra e Aleix Espargaro.
LAST LAP for @alexmarquez73 on home turf 🚨#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/d57quZWoHQ— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
Risultati Griglia di partenza MotoGP Catalunya 2025
The big race is coming up later with the #MotoGP field looking like this 👀#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/SamNneYJNn— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
Risultati Ordine d'arrivo MotoGP Catalunya 2025
🏆 @alexmarquez73 bounces back in Barcelona, beating @marcmarquez93 to victory on home turf #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/AbuzwRwfYO— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025