MotoGP Catalunya 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

L'estate per i centauri della MotoGP è finita da settimane, e questo weekend è già ora del quindicesimo round stagionale, il Gran Premio di Catalunya sul circuito del Montmelò di Barcellona. Dopo la battaglia di Balaton Park, i riflettori tornano su una pista storica, pronta a regalare spettacolo e colpi di scena. In cima alla lista dei protagonisti c’è Marc Marquez: il #93 ha vinto sette gare consecutive e guida il campionato con 175 punti di vantaggio sul fratello Alex. Nonostante non abbia vinto a Barcellona dal 2019, Marc punta a consolidare il suo primato in classifica e a prepararsi per la sfida di Misano. Alle sue spalle, Francesco Bagnaia deve difendere il podio dagli assalti di Marco Bezzecchi, sempre più vicino in classifica. Jorge Martin, dopo la rimonta dall’ultima posizione in Ungheria, spera di tornare sul podio dove ha festeggiato il titolo 2024. KTM si fa sentire con Pedro Acosta e Brad Binder, pronti a continuare la loro scalata nella top five. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli si giocano il sesto posto, mentre Fermin Aldeguer è deciso a sorprendere. I transalpini Fabio Quartararo e Johann Zarco (fresco di rinnovo con LCR) vogliono rifarsi dopo un periodo difficile. Raul Fernandez, Luca Marini (Anche lui ha rinnovato con Honda per un'altra stagione) e Joan Mir puntano a confermare la forma positiva. Barcellona promette spettacolo tra una città iconica e un tracciato leggendario: il Monster Energy Gran Premio di Catalunya è pronto a infiammare il weekend. Di seguito tutte le informazioni per non perdersi neanche un secondo della gara iberica.

Venerdì 5 settembre

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 6 settembre

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 7 settembre

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Sabato 6 settembre

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 7 settembre

Gara Moto3: 18.35 (differita)

Gara Moto2: 19.45 (differita)

Gara MotoGP: 21.35 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya da 4,657 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 vanta un indice di difficoltà di 5 per effetto della presenza di 9 frenate al giro, 4 della categoria High, 3 Medium e 2 Light. Nella gara canonica ciascun pilota eserciterà un carico complessivo sulla leva del freno di 9,7 quintali utilizzando i freni per circa 11 minuti e mezzo

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Circuit de Barcelona-Catalunya per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 338 km/h a 100 km/h in 4,6 secondi in cui percorrono 257 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,7 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 14,4 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 700 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 5 settembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 16°-24°; precipitazioni 15%; umidità 75%

Sabato 6 settembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 17°-27°; precipitazioni 10%; umidità 68%

Domenica 7 settembre: per lo più nuvoloso; temperatura 19°-28°; precipitazioni 15%; umidità 69%

