Bagnaia dopo il settimo posto in rimonta: "Fare di più era impossibile"

Il weekend di Barcellona ha rischiato seriamente di essere il peggiore nel difficile 2025 di Francesco Bagnaia. Il due volte iridato è apparso in difficoltà fin dal venerdì, mancando l'accesso diretto al Q2. Le difficoltà si sono confermate al sabato, con il deludente 21° posto in qualifica e il 14° nella Sprint. Nel warm up di domenica mattina, però, Pecco è riuscito a trovare la quadra, rendendo la sua Ducati GP25 più adatta al suo stile di guida e nel pomeriggio è stato protagonista di una bella rimonta, chiudendo la gara lunga in settima posizione.

Bagnaia: ''Avevo più fiducia in ingresso di curva''

La rimonta di Bagnaia è nata da un grandissimo avvio di gara, che lo ha visto risalire fino al nono posto in appena due giri. Nel finale, poi, Pecco ha avuto la meglio nel duello con Luca Marini per il settimo posto. Il risultato finale soddisfa il piemontese che, complici le due cadute che hanno coinvolto Marco Bezzecchi, lascia il Circuit de Cataluyna rafforzando la terza posizione in classifica generale: ''Penso che immaginare qualcosa di più sarebbe stato difficile. Sono abbastanza contento, credo che il massimo risultato di oggi sarebbe stato il quinto posto, ma recuperare tutte queste posizioni è stato difficile con la gomma posteriore. Negli ultimi cinque giri ho faticato parecchio''.

MotoGP 2025, GP Catalunya: Pecco Bagnaia (Ducati)

Parlando delle modifiche che lo hanno aiutato a rimontare, Bagnaia ha spiegato: ''Domenica mattina abbiamo trovato qualcosa che mi ha dato un po' più di grip al posteriore e mi ha aiutato ad avere più fiducia in ingresso di curva. Mi ha aiutato molto, quindi è stato un buon passo avanti. A volte si parte male e la prima modifica alla moto è un miglioramento. A volte si va nella direzione sbagliata e non funziona. È una questione di dettagli, e questa volta l'abbiamo sistemata per la domenica''.

Misano senza pressioni

All'orizzonte c'è già il fine settimana di Misano, dove si disputerà il GP San Marino. Bagnaia vuole approcciare il weekend italiano senza caricarsi di troppe pressioni: ''La prossima gara è Misano, e non voglio pensarci troppo, voglio godermi Misano e iniziare il weekend meglio di così. Non voglio avere ulteriore pressione, voglio solo godermi il fine settimana. Non voglio commettere gli stessi errori del Balaton, considerando che questo è il primo fine settimana con buone sensazioni. Quindi, mi rilasserò e vedrò se riesco a fare meglio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/09/2025