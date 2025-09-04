MotoGP Catalunya 2025. Il fratello Alex regala l'ennesima sprint a Marc Marquez!

Il sabato del Gran Premio della Cataluyna inizia con un'entusiasmante sessione di qualifiche, tra strategie, scie e giri cancellati. Alla fine dalla gazzarra catalana ne esce vincitore Alex Marquez (Ducati), alla prima pole stagionale, con l'ottimo tempo di 1:37.536. Il catalano ha preceduto un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), proveniente dalla Q1, e Marc Marquez, che di riffa e di raffa riesce comunque a essere là davanti, anche su un tracciato dove il feeling non è lo stesso che sugli ultimi 7 (dove ha ottenuto 14 trionfi tra Sprint e gara lunga). Marc ha approfittato anche di un tempo tolto a Pedro Acosta (KTM), che deve accontentarsi della quinta posizione a sandwich tra le due Ducati gialle di Franco Morbidelli (ottimo quarto e primo degli italiani) e di Fabio Di Giannantonio, anch'esso arrivato dalla Q1. Terza fila per gli ottimo Johan Zarco (Honda) e Ai Ogura (Aprilia), che precedono un Enea Bastianini sempre più costante con la sua KTM. Quarta fila per Luca Marini (Honda), Brad Binder (KTM) e per un Marco Bezzecchi perfettibile (Aprilia). Il primo degli esclusi dalla Q2 è stato il ducatista Fermin Aldeguer, in quinta fila insieme a Jack Miller, fresco di rinnovo con la Yamaha, e Raul Fernandez sulla sua Aprilia. Sesta fila per Miguel Oliveira (Yamaha), Joan Mir (Honda) e Jorge Martin (Aprilia), atteso un po' più su in classifica, mentre in settima scatteranno Aleix Espargaro, wild card Honda, Alex Rins (Yamaha) e un Pecco Bagnaia in profonda crisi, solo 21° con la sua Ducati, non partiva così indietro dal GP dell'Algarve del 2022, un'era geologica fa. Ottava e ultima fila per Maverick Vinales (KTM), per l'altra wild card Lorenzo Savadori (Aprilia) e per il rientrante Somkiat Chantra (Honda).

Tanti colpi di scena portano al solito finale: vince Marc Marquez

La 15° vittoria consecutiva del 2025, la 24° tra Sprint (14° e gare lunghe (10°) arriva per Marc Marquez in omaggio dal fratello Alex, dominatore della gara fino alla scivolata a 4 giri dalla fine. L'iberico, che si avvia a passi svelti verso il nono titolo iridato che con 187 punti a 7 gare e mezza dalla fine potrebbe avere la possibilità di laurearsi campione già a Misano, settimana prossima. Stavolta però Marc ha dovuto soffrire per conquistare anche solo la seconda piazza (poi tramutatasi in prima): nei primi due giri Acosta (poi quarto) e Quartararo (splendido secondo) gli hanno dato filo da torcere. Sul podio sale anche Di Giannantonio, autore di una gara regolare e consistente, mentre Acosta è stato il primo di tre KTM, battendo in un duello all'ultima curva l'ottimo Bastianini e il ritrovato Binder. Prendono qualche punticini anche Zarco, Marini e Ogura, beneficiari del ritiro di Bezzecchi e Aldeguer (con l'italiano steso da quest'ultimo). Altri due ritiri hanno riguardato Martin e Morbidelli, con l'italiano che cercava il sorpasso e ha perso aderenza, centrando l'iberico. Niente da fare per Bagnaia, in crisi nera, arrivato 14° dietro anche a Oliveira, Fernandez, Miller e Mir e davanti ai soli Rins, Espargaro, Vinales e Chantra. Caduto e ritirato anche Savadori. In virtù di questi risultati la Ducati si è laureata campione del mondo costruttori con larghissimo anticipo, surclassando in classifica tutte le altre case.

Ducati campione del mondo costruttori con 7 gare e mezzo d'anticipo

Subito dopo il via, Alex Marquez prende subito la testa della corsa ma il primo giro e mezzo vive sul bellissimo duello a tre tra Marc Marquez, Acosta e Quartararo, con Di Giannantonio spettatore interessato. Zarco, Bastianini, Binder, Marini e Miller occupano la top ten dopo le prime fasi, con Morbidelli sprofondato in 16° posizione dopo un contatto. Ma nel corso del 2° giro, Quartararo si riprende una piazza sul podio, lasciando Acosta nelle grinfie di un Diggia molto aggressivo. Il romano sale in P4 all'inizio del terzo giro, mentre Acosta ora ha anche il problema Bastianini, che ha passato Binder e Zarco (largo a una curva). Dopo i botti iniziali le posizioni nelal top ten si cristallizzano per qualche giro, con Bezzecchi che prova a infrangere l'equilibrio entrando nei dieci e lanciandosi all'attacco di Marini e Zarco. Al giro 8 Morbidelli e Martin si ritirano dopo un contatto, mentre pochi giri dopo Aldeguer, per provare a superarlo va addosso a Bezzecchi che sembra infortunarsi al braccio sinistro. Nel frattempo Le tre KTM danno spettacolo con Binder che sopravanza Acosta e Bastianini e si mette in P5 dopo un lungo duello. A 4 giri dalla fine il colpo di scena: Alex Marquez, che stava veleggiando verso la vittoria, cade, e lascia al fratello in eredità la prima posizione, e anche un grosso pezzo di mondiale anticipato. Dietro a Marc Marquez, dunque, ci sono Quartararo e Diggia, mentre Bastianini sferra il suo attaccato su Binder e Acosta, che però glielo rende. Arriva presto la bandiera a scacchi e così Marquez può festeggiare l'ottava sprint di fila, la 14° dell'anno! Quartararo e Diggia finiscono sul podio mentre il duello tra KTM è appannaggio di Acosta, su Bastianini e Binder. Chiudno la zona punti Zarco, Marini e Ogura. Bagnaia è 14° su 18 arrivati.

Risultati Qualifiche MotoGP Catalunya 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Catalunya 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/09/2025