MotoGP Catalunya 2025, le pagelle di Barcellona

- 07/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Alex batte Marc! Bastianini, che podio!
- 07/09/25 - Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Catalunya
- 06/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Il fratello Alex regala l'ennesima sprint a Marc Marquez!
- 05/09/25 - MotoGP Catalunya 2025. Venerdì nel segno di KTM: Binder e Acosta davanti a tutti
- 02/09/25 - MotoGP Catalunya 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito
- 10/12/24 - GP Solidarietà 2024: raccolti 1,6 milioni di euro per Valencia
- 20/11/24 - Bagnaia torna al 63, Marquez esordisce col rosso Ducati: "Commenti simili sulla GP25"
- 19/11/24 - Test MotoGP Barcellona 2024, Marquez subito veloce sulla Ducati rossa. Martin prova l'Aprilia
- 17/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024, le pagelle di Barcellona
- 17/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia vince l'11° gara, ma il campione è Martin!
- 16/11/24 - Bagnaia felice della Sprint, Martin ammette l'errore
- 16/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia vince la sprint e tiene aperto il mondiale
- 16/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia fa il suo: pole a Barcellona. Martin quarto
- 15/11/24 - MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia comincia bene nel venerdì di Barcellona
- 21/06/24 - Formula 1, GP Spagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 28/05/24 - MotoGP Catalunya 2024, le pagelle di Barcellona
- 26/05/24 - MotoGP Catalunya 2024: orari, meteo e segreti del circuito
- 22/05/24 - Barcellona un anno dopo: Bagnaia e Bastianini per cancellare il terribile 2023
- 02/10/23 - GT World Challenge: trionfo per la Ferrari a Barcellona
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, le pagelle di Barcellona
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
- 03/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Espargaro-Vinales, doppietta Aprilia! Bagnaia in ospedale
- 03/09/23 - Moto2 Catalunya 2023: Dixon beffa Canet, Acosta allunga su un Arbolino irriconoscibile
- 02/09/23 - MotoE, Barcellona. Doppio podio per Casadei che vola in testa al mondiale!
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Espargaro imbattibile nella Sprint! Bagnaia argina Vinales ed è 2°
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Bagnaia rovina la festa Aprilia con la sesta pole stagionale
- 02/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 01/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, Aleix Espargaro primo col record! Poker di italiani in Q2!
- 01/09/23 - MotoGP Catalunya 2023, le Aprilia "on fire" nella prima sessione di libere. Comanda Espargaro
- 01/09/23 - Come frena una MotoGP al Montmelò? I segreti del GP Catalunya 2023 con Brembo
- 06/07/23 - Marc Marquez, il suo motorhome su airbnb per il GP di Barcellona - GALLERY
- 04/06/23 - F1 GP Spagna 2023, le pagelle di Barcellona
- 04/06/23 - Barcellona, Gare: Prema bottino pieno
- 03/06/23 - Formula 1 GP Spagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 01/06/23 - Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo
- 07/05/23 - Barcellona 2023, Bautista cala il tris! Razgatlioglu beffa Rinaldi in gara-2
- 06/05/23 - Barcellona 2023, Bautista inavvicinabile, far west Rinaldi-Bassani!
- 05/05/23 - Barcellona 2023, Bautista e Rinaldi partono bene nelle libere del venerdì
- 03/10/22 - Barcellona: Dinamic torna al successo
- 28/08/22 - Barcellona, Gara: Prema spadroneggia
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Quartararo domina! Ecatombe italiana, Espargaro che combini?
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend
- 05/06/22 - Moto2 Catalunya 2022, Vietti, che vittoria! Canet battuto all'ultimo giro
- 05/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 04/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, pole di Aleix Espargaro, ma Bagnaia è lì!
- 04/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Aleix Espargaro is on fire! Record nelle FP3
- 03/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Vola l'Aprilia nelle FP2! 1-2 Aleix Espargaro-Viñales
- 03/06/22 - MotoGP Catalunya 2022, Alex Rins si fa vedere nelle FP1, bene Morbidelli
- 01/06/22 - Come frena una MotoGP a Barcellona? I segreti del GP Catalunya 2022 con Brembo
- 17/05/22 - Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo
- 17/05/22 - Formula 1 GP Spagna 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 23/02/22 - F1 Test Barcellona 2022, Day-1: Norris il più veloce, ma Leclerc davanti a tutti
- 27/01/22 - Barcellona, non chiamateli test invernali
- 11/10/21 - Barcellona: Marciello a segno. Pierguidi, Ledogar e Nielsen campioni
- 19/09/21 - Round Catalunya: Rinaldi vince gara-2! Razgatlioglu di nuovo leader per un punto su Rea
- 18/09/21 - Round Catalunya: tripletta Ducati! Redding beffa Bassani e Rinaldi!
- 17/09/21 - Round Catalunya: è sempre Rea vs Razgatlioglu nelle prime due libere
- 06/06/21 - GP Catalunya 2021, super Oliveira resiste a Zarco! Sfortuna Quartararo
- 03/06/21 - Rins cade anche in bici: niente GP Catalogna
- 31/05/21 - Come frena una MotoGP al Montmelò? I segreti del GP di Catalunya 2021 con Brembo
- 10/05/21 - Schumacher, errore al pit: "Ci siamo tutti un po' spaventati..." - VIDEO
- 10/05/21 - Var F1 GP Spagna 2021: Mazepin sanzionato, Stroll si salva
- 10/05/21 - Gp Spagna 2021: Mazepin in ginocchio ma "non per il Black Lives Matter"
- 09/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle gara in diretta Instagram - Video
- 09/05/21 - F1 GP Spagna 2021, Gara: Hamilton gioca di strategia e beffa Verstappen, Leclerc 4°
- 09/05/21 - Barcellona, Gara 3: Hauger in solitaria
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle qualifiche in diretta Instagram - Video
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021, Qualifiche: Hamilton a quota 100 dopo la lotta con Verstappen
- 08/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL3: Verstappen mette pressione a Hamilton, Ferrari subito dietro
- 08/05/21 - Barcellona, Gara 1: Smolyar apre la stagione
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021: l'analisi delle prove libere e i consigli per il Fantasy F1
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL2: Hamilton-Bottas in vetta, Ferrari bene con Leclerc
- 07/05/21 - F1 GP Spagna 2021, PL1: Bottas davanti a tutti, Verstappen 2°
- 07/05/21 - Formula 3 al via: scatta la stagione da Barcellona
- 06/05/21 - Bottas, frecciata a Red Bull: "Io sostituito da Russell? Solo un team fa queste cose"
- 06/05/21 - Ferrari: a Barcellona non ci sarà il nuovo fondo "laboratorio" provato a Portimao
- 04/05/21 - Come frena una F1 al Montmelò? I segreti del GP Spagna 2021 con Brembo
- 25/04/21 - Test Barcellona, Day 3: Drugovich chiude al top
- 24/04/21 - Test Barcellona, Day 2: Verschoor velocissimo
- 23/04/21 - Test Barcellona, Day 1: Lundgaard comanda entrambe le sessioni
- 21/04/21 - Test Barcellona, day 1: Martins detta il ritmo
- 18/04/21 - Barcellona: WRT apre la stagione
- 16/04/21 - ELMS: stagione al via da Barcellona
- 13/10/20 - Alonso: "Fantastico tornare al volante, in Renault mi sento a casa"
- 28/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, le pagelle di Barcellona
- 27/09/20 - MotoGP Catalunya 2020: Trionfo Quartararo! Rossi la butta via
- 27/09/20 - Moto2 Catalunya: strepitoso Marini, vince e fugge nel mondiale
- 26/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, Qualifiche: Morbidelli pole Superba, Rossi 3°!
- 26/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP3: Quartararo primo, Pecco e Dovi in Q1
- 25/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP2: Morbidelli prima cade, poi è primo
- 25/09/20 - MotoGP Catalunya 2020, FP1: Quartararo subito veloce, ma Dovizioso c'è
- 16/08/20 - GP Spagna 2020, le pagelle di Barcellona
- 16/08/20 - Tutte le info sul GP Spagna 2020: orari, meteo, risultati
- 16/08/20 - Barcellona: impresa di Matsushita, da 18° a 1°
- 30/07/20 - Il Covid insidia il GP Spagna. Intanto ci prova la Turchia
- 22/04/20 - La F1 deve rivedere gli accordi con i circuiti
- 02/03/20 - Test F1 2020: i cinque temi caldi lasciando Barcellona
- 21/02/20 - Pace fatta tra Ocon e Verstappen
Le pagelle del Gran Premio della Catalogna al circuito del Montmelò: Alex Marquez è sulla sua pista e non sbaglia nulla. Marc fa quel che può ma oggi il fratello è imbattibile. Bastianini è tornato, Bagnaia ancora no, ma fa una bella rimonta. Acosta: l'azzardo non paga. Quartararo il solito concreto. E che Ogura! Ma anche tante cadute e tanti bocciati. Di seguito le pagelle del 15° round della MotoGP 2025 al Montmelò.
Clicca qui per leggere la cronaca del GP della Catalunya
ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Il Montmelò è la sua pista, quella di oggi la sua quarta vittoria. Ha disinnescato una striscia di 15 vittorie del fratello e si è riscattato dopo la caduta di ieri. Pressoché perfetto!
MARC MARQUEZ - VOTO 9 - No è mai stata la sua pista, ma lui è sempre lì. Quest'anno è due spanne sopra a chiunque, ma non oggi. Buon per lui che conta poco o niente, ormai il mondiale è ampiamente vinto.
ENEA BASTIANINI - VOTO 9 - La Bestia è tornata! Gli indizi già c'erano già, ora c'è una super conferma. Non è più l'Enea che risale solo nel finale, stavolta la gara la fa nella prima parte, poi tiene duro! Bravo!
PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - L'azzardo di montare la Soft al posteriore (unico in griglia), non ha pagato, ma per diventare un top-rider serve coraggio, e a lui non manca. Metà gara sulle tele e conserva il 4° posto!
FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Non lo smetteremo mai di dirlo: date una moto (competitiva) a questo pilota. Fabio c'è sempre, va oltre i limiti tecnici del suo mezzo e alla fine raccoglie un'altra top 5! Bravo!
AI OGURA - VOTO 8 - Ricorda un po' il caso Zarco: un gran pilota che nonostante una ottima carriera in Moto2, è stato a lungo sottovalutato. Beh, non fatelo! Oggi migliore Aprilia e sesto con sorpasso su Bagnaia.
FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Sprazzi di vero Pecco con una super rimonta in partenza da P21 a P12 e fino alla P7 finale. Finisce presto la gomma ma non molla. Non è dove deve essere, ma tornerà lassù.
LUCA MARINI - VOTO 7 - Il crollo finale della sua gomma nulla togliea una prestazione eccellente. La Honda ha fatto la cosa giusta nel rinnovargli il contratto, ormai è costantemente davanti al più blasonato Mir.
I voti degli altri
MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 - Ora che è senza sella trova il miglior risultato dell'anno. Troppo tardi.
JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Non un weekend memorabile, ma fa parte del lento processo di risalità.
RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite, da rivedere a Misano.
JOAN MIR - VOTO 6 - Gara migliore delle pessime qualifiche ma ancora non ci siamo. 6° gara finita su 15.
MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Voto d'ufficio, al rientro dopo quattro gare saltate per infortunio.
JACK MILLER - VOTO 5 - Lui il rinnovo ce l'ha rispetto a Oliveira, ma oggi fatica nelle retrovie.
FERMIN ALDEGUER - VOTO 4,5 - Weekend de tutto anonimo, ieri la caduta, oggi sempre lontano.
SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - Oggi quantomeno batte una Honda, quella della Wild Card Espargaro.
ALEIX ESPARGARO - VOTO 5,5 - Sulla sua pista ci aspetavamo qualcosa di più dalla sua presenza...
LORENZO SAVADORI - VOTO 4 - Wild Card sprecata con una scivolata, peccato per Lorenzo.
FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Al via il contatto con il Bez, poi il LLP e poi la caduta. Resettare.
ALEX RINS - VOTO 4 - Stava facendo la sua consueta gara difficile, quando si .è ritrovato nella ghiaia
JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Un grandissimo avvio di gara vanificato dal classico errore in curva 10!
BRAD BINDER - VOTO 4 - La rimonta sembrava in rampa di lancio e invece si sdraia finendo nella ghiaia.
FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO SV - Incolpevole, si ritrova coinvolto nella toccata Morbidelli-Bez.
MARCO BEZZECCHI - VOTO SV - Caduto dopo una buona partenza, incidente di gara con Morbidelli.