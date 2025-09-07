MotoGP Catalunya 2025, le pagelle di Barcellona

Le pagelle del Gran Premio della Catalogna al circuito del Montmelò: Alex Marquez è sulla sua pista e non sbaglia nulla. Marc fa quel che può ma oggi il fratello è imbattibile. Bastianini è tornato, Bagnaia ancora no, ma fa una bella rimonta. Acosta: l'azzardo non paga. Quartararo il solito concreto. E che Ogura! Ma anche tante cadute e tanti bocciati. Di seguito le pagelle del 15° round della MotoGP 2025 al Montmelò.

ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Il Montmelò è la sua pista, quella di oggi la sua quarta vittoria. Ha disinnescato una striscia di 15 vittorie del fratello e si è riscattato dopo la caduta di ieri. Pressoché perfetto!

MARC MARQUEZ - VOTO 9 - No è mai stata la sua pista, ma lui è sempre lì. Quest'anno è due spanne sopra a chiunque, ma non oggi. Buon per lui che conta poco o niente, ormai il mondiale è ampiamente vinto.

ENEA BASTIANINI - VOTO 9 - La Bestia è tornata! Gli indizi già c'erano già, ora c'è una super conferma. Non è più l'Enea che risale solo nel finale, stavolta la gara la fa nella prima parte, poi tiene duro! Bravo!

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - L'azzardo di montare la Soft al posteriore (unico in griglia), non ha pagato, ma per diventare un top-rider serve coraggio, e a lui non manca. Metà gara sulle tele e conserva il 4° posto!

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Non lo smetteremo mai di dirlo: date una moto (competitiva) a questo pilota. Fabio c'è sempre, va oltre i limiti tecnici del suo mezzo e alla fine raccoglie un'altra top 5! Bravo!

AI OGURA - VOTO 8 - Ricorda un po' il caso Zarco: un gran pilota che nonostante una ottima carriera in Moto2, è stato a lungo sottovalutato. Beh, non fatelo! Oggi migliore Aprilia e sesto con sorpasso su Bagnaia.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Sprazzi di vero Pecco con una super rimonta in partenza da P21 a P12 e fino alla P7 finale. Finisce presto la gomma ma non molla. Non è dove deve essere, ma tornerà lassù.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Il crollo finale della sua gomma nulla togliea una prestazione eccellente. La Honda ha fatto la cosa giusta nel rinnovargli il contratto, ormai è costantemente davanti al più blasonato Mir.

I voti degli altri

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 - Ora che è senza sella trova il miglior risultato dell'anno. Troppo tardi.

JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Non un weekend memorabile, ma fa parte del lento processo di risalità.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite, da rivedere a Misano.

JOAN MIR - VOTO 6 - Gara migliore delle pessime qualifiche ma ancora non ci siamo. 6° gara finita su 15.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Voto d'ufficio, al rientro dopo quattro gare saltate per infortunio.

JACK MILLER - VOTO 5 - Lui il rinnovo ce l'ha rispetto a Oliveira, ma oggi fatica nelle retrovie.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4,5 - Weekend de tutto anonimo, ieri la caduta, oggi sempre lontano.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - Oggi quantomeno batte una Honda, quella della Wild Card Espargaro.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 5,5 - Sulla sua pista ci aspetavamo qualcosa di più dalla sua presenza...

LORENZO SAVADORI - VOTO 4 - Wild Card sprecata con una scivolata, peccato per Lorenzo.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Al via il contatto con il Bez, poi il LLP e poi la caduta. Resettare.

ALEX RINS - VOTO 4 - Stava facendo la sua consueta gara difficile, quando si .è ritrovato nella ghiaia

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Un grandissimo avvio di gara vanificato dal classico errore in curva 10!

BRAD BINDER - VOTO 4 - La rimonta sembrava in rampa di lancio e invece si sdraia finendo nella ghiaia.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO SV - Incolpevole, si ritrova coinvolto nella toccata Morbidelli-Bez.

MARCO BEZZECCHI - VOTO SV - Caduto dopo una buona partenza, incidente di gara con Morbidelli.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/09/2025