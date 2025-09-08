Aprilia: Bezzecchi cade ancora, Martin rimonta tra tanti inconvenienti

La gara lunga della domenica sul Circuit de Barcelona-Catalunya ha offerto risultati contrastanti per Aprilia Racing. Il miglior piazzamento nel GP Catalogna è arrivato dal Trackhouse MotoGP Team: Ai Ogura ha chiuso al sesto posto, ottenendo punti preziosi con la RS-GP25, mentre il compagno di squadra Raúl Fernández ha concluso in undicesima posizione. Per quanto riguarda il team ufficiale, Jorge Martín è stato autore di una prestazione solida: partito dalla diciassettesima casella, ha messo in atto una rimonta che lo ha portato fino al decimo posto.

Fine settimana sfortunato invece per Marco Bezzecchi - già caduto durante la Sprint - la cui gara si è conclusa già al secondo giro, a causa di una caduta innescata da un contatto conFranco Morbidelli alla curva 1. Presente come wild card, Lorenzo Savadori era impegnato nello sviluppo della RS-GP25. Dopo aver scontato un doppio long lap penalty per una caduta in regime di bandiere gialle al GP di Germania, l’italiano stava risalendo posizioni quando è scivolato a quattro giri dalla bandiera a scacchi.

Martin: ''Il decimo posto è quasi come un podio''

Il decimo posto ottenuto in rimonta è un risultato che dà fiducia a Martin, in quanto arrivato al termine di una domenica decisamente complessa: ''La valutazione è molto buona, per me il decimo posto è quasi come un podio perché comunque sono partito diciassettesimo. Ho avuto un contatto con un pilota che mi ha colpito da dietro al primo giro e sono finito in fondo al gruppo, e poi ho avuto anche un inconveniente con il device e ho dovuto fare un shortcut perdendo tante posizioni. Mi rimangono comunque ottime sensazioni e una buona gara, è stata la miglior sessione del weekend''.

Bezzecchi: ''Non c'è miglior soluzione che correre a Misano''

Bezzecchi vuole lasciarsi subito alle spalle questo fine settimana da dimentica e guarda già al prossimo appuntamento di Misano, in programma nel fine settimana 12-14 settembre: ''È stato un weekend complicato, il venerdì le aspettative erano molto alte, ma poi nelle qualifiche non sono riuscito a fare un bel tempo e di conseguenza sono partito così indietro. Dopo un weekend così non c'è miglior soluzione che correre a Misano. Alla fine, non dobbiamo stare a piangerci addosso, dobbiamo semplicemente lavorare e analizzare bene il tutto con calma, per poi ripartire da dove eravamo rimasti''.

Rivola: ''Al venerdì dobbiamo ricostruire i setup con la RS-GP25''

Massimo Rivola, CEO di Aprilia, ha analizzato così il bilancio del fine settimana di Barcellona: ''Due Aprilia in top ten è una magra consolazione per un weekend dal quale ci aspettavamo sicuramente di più. Bello rivedere Ogura con una grande performance in gara, a lui vanno i miei complimenti. Venerdì abbiamo fatto fatica in FP1, ma è chiaro che ormai i venerdì dobbiamo ricostruire i nostri set-up con la RS-GP25. Un vero peccato per Marco, buttato a terra da altri piloti sia sabato sia domenica, visto il passo che sapevamo avrebbe avuto in gara. Andiamo a Misano ben motivati, davanti al nostro pubblico''.

