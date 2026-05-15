MotoGP Catalunya 2026. Alex Marquez stacca tutti nelle PL1! Martin 2° con spavento

Nel primo assaggio del weekend del Gran Premio della Catalogna 2026 è Alex Marquez a mettere il proprio nome in cima alla classifica, confermando un feeling speciale con il tracciato di casa che lo aveva già incoronato un anno fa. Il pilota del team Ducati Gresini ha chiuso la FP1 in 1’39”950, unico a scendere sotto il muro dell’1:40, sfruttando gomme fresche nel finale per piazzare l’allungo decisivo. Alle sue spalle, però, il quadro racconta una storia leggermente diversa. Jorge Martin, secondo a 349 millesimi, aveva impressionato nei primi run prima di una caduta in curva 12 che ha gelato momentaneamente il box Aprilia: nessuna conseguenza seria, almeno dai primi riscontri, se non un dolore al braccio dopo un impatto potenzialmente insidioso in una delle zone meno generose del Montmeló. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio (Ducati) davanti a Pedro Acosta (KTM), altro protagonista di una scivolata nel finale, in una sessione che ha già visto diversi errori complice un asfalto ancora in evoluzione.

Bez: che passo! Bagnaia a quasi un secondo

Se il time attack premia Alex Marquez, in ottica passo gara il segnale più interessante arriva probabilmente da Marco Bezzecchi. Il leader del Mondiale ha chiuso soltanto quinto, a quasi mezzo secondo dalla vetta, ma senza inseguire davvero il giro secco e mostrando invece una costanza notevole con gomme usate. Un approccio che conferma come Aprilia voglia continuare a essere il riferimento tecnico anche in assenza del campione in carica Marc Marquez, fermo dopo l’infortunio e il doppio intervento successivo a Le Mans. Positivi anche i riscontri di Enea Bastianini, sesto con una KTM finalmente più brillante, mentre in casa Ducati ufficiale c’è già qualche grattacapo: Francesco Bagnaia ha chiuso soltanto 17°, lontano quasi un secondo, e dovrà trovare rapidamente risposte su un tracciato che storicamente può esaltarlo ma che, almeno in questo venerdì mattina, lo ha accolto con più dubbi che certezze.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Catalunya 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2026