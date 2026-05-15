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MotoGP Catalunya 2026. Acosta il più veloce del venerdì. Bagnaia e Martin fuori dalla Q2

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31 minuti fa - KTM davanti con Pedro Acosta al termine del venerdì di Barcellona

KTM davanti con Pedro Acosta al termine del venerdì mentre Aprilia sorride solo a metà: Bezzecchi in Q2, Martin no. Fuori anche Bagnaia
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Il venerdì del Gran Premio della Catalogna si chiude con una sorpresa... solo fino a un certo punto. Pedro Acosta mette tutti in fila e conferma che la KTM, su un tracciato veloce e tecnico come il Montmeló, può giocarsi un ruolo da protagonista. Il talento spagnolo ha fermato il cronometro in 1’38”710, precedendo per appena 18 millesimi un solidissimo Alex Marquez, ancora una volta velocissimo sulla pista di casa, e il compagno di marca Brad Binder, per una KTM che piazza addirittura due moto nelle prime tre posizioni. Ma il colpo di scena vero arriva in casa Aprilia: Jorge Martin, tra i protagonisti più attesi del weekend dopo il brillante momento di forma mostrato nelle ultime uscite, è finito a terra proprio mentre stava cercando il giro buono. Una scivolata pesantissima, non tanto dal punto di vista fisico quanto sportivo, perché lo costringerà per la prima volta in stagione a passare dalla tagliola del Q1. Chi invece salva la giornata è Marco Bezzecchi, settimo ma dentro la top ten utile per l’accesso diretto al Q2, pur senza brillare realmente sul giro secco come aveva lasciato intendere il passo gara mostrato nelle simulazioni

Martin: un'altra caduta. Bagnaia sfiora la Q2

Se Aprilia esce dal venerdì con sensazioni contrastanti, Ducati ufficiale continua a cercare risposte. Francesco Bagnaia resta fuori dalla Q2 diretta per circa 8 centesimi, 12° e staccato di appena un millesimo dall'ex compagno Enea Bastianini, ma la sostanza cambia poco: il piemontese, ancora lontano dai riferimenti attesi, dovrà passare dal turno preliminare in una fase della stagione in cui ogni complicazione pesa doppio. Meglio le Ducati clienti, con Fabio Di Giannantonio sesto e ancora convincente, mentre Alex Marquez si conferma il riferimento del marchio bolognese in questo inizio di weekend. Da segnalare anche l’ottimo  quarto posto di Raul Fernandez (Aprilia) e il buon comportamento della Honda, con Johann Zarco quinto e Joan Mir ottavo, segno che i progressi visti nelle ultime settimane non sono casuali, mentre Yamaha strappa il Q2 con Jack Miller e Fabio Quartararo ma resta lontana dalla lotta per il vertice. Sabato, con Sprint e qualifiche, il weekend catalano entrerà nel vivo: e per qualcuno sarà già una giornata da dentro o fuori.

Risultati Prequalifiche MotoGP Catalunya 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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