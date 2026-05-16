MotoGP Catalunya 2026. Acosta si prende la pole! 2° Morbidelli, lontani Bezzecchi e Bagnaia

Pedro Acosta si prende la pole position del Gran Premio della Catalogna! Il pilota della KTM sigla un ottimo 1:38.068 e scatterà davanti a tutti sia oggi pomeriggio nella Sprint, sia nella gara lunga di domani, e con buone chance di riavvicinare la testa del mondiale, visto che i due leader, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, sono andati incontro a diverse difficoltà. Ma ci arriveremo tra un attimo: in prima fila con lo spagnolo ci sarà un grandissimo Franco Morbidelli, passato dalla Q1 per poi prendersi la seconda piazza davanti all'altra Ducati del padrone di casa Alex Marquez. In seconda fila ci saranno i sorprendenti Raul Fernandez (Aprilia) e Johann Zarco (Honda), con Fabio Di Giannantonio (Ducati), mentre interza scatteranno Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Martin (Aprilia), protagonista della terza caduta del weekend e autore di una Q2 con la moto già scartata in Q1. Quarta fila per Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) e per il leader iridato Marco Bezzecchi, caduto nelle fasi calde della Q2 e titolare soltanto del 12° tempo.

Bezzecchi has gone down! 😱



He will be starting from 8th on the grid at best 📉#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/Fl7yOKTZBX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026

Morbidelli e Martin beffano Bagnaia nella Q1! Sarà 13°

Weekend in salita per Pecco Bagnaia, che sembra molto più centrato di ieri in sella, ma che tra bandiere gialle evitate per un soffio e scie sfavorevoli (è lui a trainare Morbidelli in Q2), manca la qualificazione per 5 centesimi su un Jorge Martin che tra una moto regolata male (e cambiata con la seconda) e una caduta, riesce comunque a prendersi l'ultimo posto per la Q2. Con Pecco in quinta fila ci saranno un ottimo Enea Bastianini (KTM) e Fermin Aldeguer (Ducati). Sesta fila per Luca Marini (Honda), Maverick Vinales (KTM) e Ai Ogura (Aprilia), mentre in settima troviamo Alex Rins (Yamaha), Diogo Moreira (Honda) e la wild card Augusto Fernandez (Yamaha). Ultima posizione per Toprak Razgatlioglu (Yamaha), caduto nelle fasi finali della Q2.

Risultati Qualifiche MotoGP Catalunya 2026

🦈 @37_pedroacosta shines in the Spanish sunshine!



Morbidelli and @alexmarquez73 will join him on the front row as Championship leader Bezzecchi will launch from P12#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/0GEOblhqvu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 16/05/2026