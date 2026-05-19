Come stanno Alex Marquez e Zarco? Gli ultimi aggiornamenti dopo gli incidenti di Barcellona

Il GP Catalogna di MotoGP ha lasciato in eredità una grande apprensione dopo i due incidenti particolarmente violenti che hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco. Dopo le immagini impressionanti viste a Barcellona, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni dei due piloti: lo spagnolo ha già affrontato un intervento chirurgico, mentre il francese proseguirà gli esami specialistici per valutare l'entità delle lesioni e i tempi di recupero.

Alex Marquez operato con successo dopo la frattura alla clavicola

L'incidente di Alex Marquez aveva portato all'interruzione iniziale della gara del GP Catalogna. Il pilota del Gresini Racing Ducati era in piena lotta per la testa della corsa quando si è ritrovato improvvisamente senza spazio dopo il rallentamento della KTM di Pedro Acosta sul rettilineo tra curva 9 e curva 10 per un problema tecnico. L'impatto ha innescato una caduta ad altissima velocità, con la sua Ducati azzurra completamente distrutta e detriti sparsi in pista che hanno colpito altri piloti, in particolare Fabio Di Giannantonio poi vincitore nonostante il dolore alla mano sinistra.

Marquez era stato immediatamente soccorso a bordo circuito prima del trasferimento in ospedale, dove gli esami hanno confermato una frattura della clavicola destra e una lieve frattura marginale della vertebra C7. Nelle ore successive è arrivata però una prima notizia incoraggiante: già domenica sera il pilota spagnolo è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per stabilizzare la frattura alla clavicola attraverso l'inserimento di una placca. Marquez aveva inoltre scritto sui social dopo l'incidente: “È tutto sotto controllo. Mi opereranno questa sera, ma non potrei essere in mani migliori. Grazie a tutti per la preoccupazione e per i tanti messaggi che sto ricevendo”.

Álex Márquez successfully underwent surgery last night for a fracture of his right clavicle, which was stabilized with the insertion of a plate, by Anna Carreras, David Benito, and Paula Barragán at Hospital General de Catalunya. He will leave the hospital later this afternoon. pic.twitter.com/qMvMZQFIVA — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 18, 2026

Successivamente, è stato il team Gresini ad aggiornare sulle condizioni dello spagnolo dopo la riuscita dell'intervento: ''Álex Márquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico ieri sera per una frattura della clavicola destra, stabilizzata con l'inserimento di una placca, da parte di Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán all'Hospital General de Catalunya. Lascerà l'ospedale più tardi questo pomeriggio (lunedì, ndr)''.

Zarco sotto osservazione per il grave trauma al ginocchio

Dopo la ripartenza della gara è stato invece Johann Zarco a vivere momenti difficili nel maxi incidente alla prima curva che ha coinvolto anche Francesco Bagnaia e Luca Marini. Il pilota del LCR Honda era entrato lungo in staccata finendo inizialmente contro la Honda di Marini, prima del contatto con la Ducati di Bagnaia. Nel caos successivo Zarco è rimasto incastrato con la gamba sinistra tra la ruota posteriore e il telaio della moto del due volte iridato.

A small selection of images that I took of the Zarco, Bagnaia and Marino crash at the CatalunyaGP. So good to know Johann is relatively ok after getting his foot trapped in Pecco’s bike. 😳 #motogp#crashpic.twitter.com/WltqoLxhno — Gareth Harford (@GarethHarford) May 18, 2026

Gli accertamenti effettuati dopo il ricovero hanno evidenziato lesioni al legamento crociato anteriore, al legamento crociato posteriore e al menisco mediale del ginocchio. I medici hanno inoltre riscontrato una piccola lesione al perone nella zona della caviglia. Dopo aver trascorso la notte in ospedale a Barcellona, Zarco è rientrato in Francia per proseguire gli esami. LCR Honda ha spiegato che il francese sarà visitato a Lione dallo specialista Bertrand Sonnery-Cottet, che dovrà valutare in modo più approfondito il quadro clinico e stabilire il percorso di recupero.

Per entrambi i piloti sarà ora decisiva l'evoluzione dei prossimi giorni. Se per Marquez il primo passo dopo l'operazione sembra andare nella direzione giusta, per Zarco resta invece da definire con maggiore precisione l'entità dell'infortunio e soprattutto i possibili tempi di recupero. Entrambi saranno sicuramente assenti al GP Italia in programma al Mugello a fine mese.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2026